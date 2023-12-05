3 причины составить финмодель — объясняем на примере кондитерской

Финансовая модель — это простая таблица, которая показывает взаимосвязь затрат, выручки и прибыли компании. Финмодель помогает увидеть дыры в бюджете, зафиксировать точки роста и спрогнозировать выручку от реализации нового товара.

Обычно финансовым моделированием в компании занимается финаналитик, но порой эту функцию берет на себя и бухгалтер. Попробуйте себя на бесплатном курсе «Финансовые показатели организации»: научитесь разбираться в основных финансовых отчетах и управлять дебиторской задолженностью.

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3 причины составить финансовую модель

1. Инвестируете в перемены и увеличите выручку.

Представьте: вы на рынке несколько лет и, кажется, знаете о финансовой части типичной пекарни все. Однако ваши конкуренты через дорогу стали выпускать муссовые пирожные — такие премиальные десерты, которые обычно подают в ресторанах. Они требуют более сложной технологии, хранения и упаковки, если покупатель забирает пирожные с собой.

Вы думаете, что выпускать такой товар нелогично — как это, пироги и белковые пирожные лежат рядом с муссовыми десертами? Которые кратно дороже других товаров? Ведь изначально вы ориентировались на сегмент со средним доходом, а теперь — на более обеспеченных клиентов. Будто бы стратегия ломается.

Компания может годами ехать на старых рельсах, пока финмодель не покажет, что стоит инвестировать в новое позиционирование — и зарабатывать кратно больше на новом рынке. Но как это сделать?

Как минимум, следует проанализировать средний чек, проходимость точки и потенциальную прибыль с реализации пирожных в рамках тестового периода. Его длительность определяется с учетом затрат на производство, упаковку и прочие издержки внедрения нового продукта.

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2. Откажетесь от нерелевантных трат и вложитесь в результаты.

Вспомните: когда вы открывали пекарню, вы через знакомых нашли маркетолога и программиста для первого сайта. Ребята сделали сложный сайт-каталог и запустили рекламу: компания ежеквартально платит за это десятки тысяч, но какой результат дают сайт и реклама, — непонятно. Как поступить?

Данные маркетолога показали, что ваш сайт находят по запросам из разряда «пекарня ХХХХХ доставка» — людям нравится ваша выпечка и они хотят заказывать ее домой и в офис. Тогда целесообразнее будет переделать сайт в простом конструкторе, спроектировать там такой же каталог, но дешевле, — и запустить доставку. А рекламный бюджет направить на услуги SEO для сайта.

3. Узнаете, сколько заработаете за период.

«Ну как можно так далеко загадывать! Я же предприниматель, у всех все нестабильно!», — любимая фраза собственников. Однако у хороших финаналитика и финдиректора есть пара–тройка запасных планов, которые помогают получать прибыль даже когда люди почти не покупают. Возможно, для пекарни-конкурента из примера таким «планом» стали как раз муссовые пирожные.

Расскажите, вы работаете в финансах — или, может, управляете бизнесом? Поделитесь опытом, получалось ли прогнозировать выручку?

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