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Маркетплейсы

5 шагов к тому, чтобы выйти на маркетплейсы в 2024 году

Ozon и Wildberries уже давно конкурируют за место e-com площадки №1 в России, оставив далеко позади все отдельные интернет-магазины. Если вы хотите строить бизнес в сфере электронной коммерции, проще и быстрее будет заработать именно на маркетплейсах.
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5 шагов к тому, чтобы выйти на маркетплейсы в 2024 году
Иллюстрация: Академия Eduson

Специалисты курсов Eduson по маркетплейсам выделяют 5 основных шагов к открытию своего дела на этих платформах. Рассказываем.

1. Определитесь с товаром, который будете продавать на конкретном маркетплейсе 

Проанализируйте рынок и выберите ту категорию товаров, которая сейчас на подъеме. Для этого изучите аудиторию площадки, на которую хотите выйти, и те ниши, которые там более всего востребованы сейчас или находятся в стадии роста.

Если же ваш товар уже на руках или вы что-то производите самостоятельно, то делайте выбор маркетплейса исходя из этого. Ведь на каждой платформе востребованы разные товары.

Как выбрать маркетплейс?

Проанализируйте 5 вещей:

  1. Целевую аудиторию площадки — эти люди должны заинтересоваться в покупке вашего товара.

  2. Уровень конкуренции — если она очень высокая, продвигать товар будет сложно, а если ее нет, то нужно проверить спрос.

  3. Размер комиссии за размещение товаров — то, сколько вы должны отдавать платформе.

  4. Лидирующие категории — они должны совпадать с нишей вашего товара.

  5. Рейтинг маркетплейса — чем он выше, тем больше потенциальных клиентов у вас будет.

Если вы выбрали Wildberries для старта продаж, пройдите бесплатный курс «Как стать менеджером Wildberries и зарабатывать удаленно». На нем вы научитесь работать на этой площадке, изучите профессиональные сервисы и кабинет маркетплейса и узнаете, как там создавать контент.

Ниши товаров, которые сейчас на подъеме

Источник: Тинькофф

2. Пройдите регистрацию на маркетплейсе и заполните профиль продавца

Для запуска бизнеса на маркетплейсах в 2024 году потребуются следующие документы:

  • свидетельство о регистрации ИП или юридического лица (ООО);

  • паспортные данные и идентификационный номер владельца бизнеса;

  • договор аренды или свидетельство о собственности на помещение, где будет осуществляться деятельность;

  • разрешения от пожарной инспекции и СЭС;

  • документы, подтверждающие качество товаров (сертификаты, декларации соответствия);

  • договоры с поставщиками и транспортными компаниями;

  • бухгалтерская отчетность и документы, подтверждающие уплату налогов.

Когда у вас на руках будут эти документы, пройти регистрацию будет несложно — просто следуйте инструкции на выбранной площадке. А научиться с ними работать можно на бесплатном курсе «Менеджер маркетплейсов: профессия будущего». Вы погрузитесь в будни менеджера маркетплейсов и узнаете, как выбрать нишу продукта, продвигать товары и проводить аналитику.

3. Создайте качественные карточки товаров с фотографиями, описаниями и ценами

На маркетплейсе выигрывает тот, кто составляет хорошие карточки товара и предлагает самое выгодное соотношение цена-качество. Поэтому постарайтесь, чтобы ваши продукты выглядели наилучшим образом. 

Несколько советов по созданию карточек товаров 

  • В названии пропишите важные характеристики товара, по которым покупатель найдет его в поисковой выдаче

Для того чтобы узнать частоту запросов можно использовать «Яндекс Wordstat».

  • Составьте подробное описание.

Пропишите ключевые характеристики, комплектацию продукта, сценарий использования и почему эта вещь подходит клиенту.

  • Поставьте на главное фото снимок товара на нейтральном фоне

А уже в карусель добавьте снимки с инфографикой и фотографии с разных ракурсов. Хорошо бы показать на кадрах аксессуары и комплектующие, если они продаются вместе с товаром. 

  • Покажите характеристики товара визуально через инфографику.

Такие визуалы тоже можно разместить в карусели фотографий в карточке.

Варианты хорошей инфографики по мнению экспертов курса «Менеджер по работе с маркетплейсами». 


4. Продвигайте свои товары

Используйте разные методы продвижения товаров. Это могут быть как привлечение клиентов с помощью снижения цены: акции, распродажи, купоны и скидки, так и рекламные инструменты. На маркетплейсах, также как и на других площадках, можно размещать баннеры и настраивать таргет. А вне платформы можно продвигаться у блогеров и в соцсетях.

Подробнее о том, как продвигать товары на маркетплейсах и увеличивать выручку бизнеса в разы можно узнать на курсе «PRO-селлер на маркетплейсах». 

5. Постоянно анализируйте рынок и конкурентов, чтобы оптимизировать свою стратегию продаж

Рынок маркетплейсов очень подвижный: меняются площадки-лидеры, ниши в топах, особенно правила для работы продавцов на платформах. Поэтому бизнесмен должен следить за этими показателями, чтобы оставаться на волне. 

Смотрите за тем, какие товары предлагают конкуренты, какие ниши растут вверх и пересматривайте свою стратегию работы на площадках. Возможно, вам будет лучше расширить ассортимент товаров или работать сразу на нескольких платформах, чтобы ловить волну популярности.

Как и в любом деле, в продажах на маркетплейсах есть подводные камни. Для начала советуем пройти бесплатный курс «Менеджер маркетплейсов: профессия будущего». А чтобы научиться работать на этих площадках как профи и без типичных ошибок новичков, проходите курс  «PRO-селлер на маркетплейсах». 

Менеджер маркетплейсов: профессия будущего

Узнаете, как работают современные маркетплейсы, что следует учитывать при выборе товара и ниши и как быстро начать продавать на онлайн-площадках

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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