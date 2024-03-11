Годовой отчет 6-НДФЛ: как отразить декабрьскую зарплату

Заполнение 6-НДФЛ зависит от того, когда компания выдала сотрудникам зарплату за декабрь: полностью в декабре 2023 или частично в январе 2024.
Полностью в декабре 2023 — включите всю декабрьскую выплату и налог с нее в 6-НДФЛ за год.
Раздел 1
Раздел 2
Поле 020:
Поля 110, 112:
Поле 023:
Поле 140:
Поле 024:
Поле 160:
В справку о доходах внесите сумму дохода и НДФЛ за весь год, а также зарплату за декабрь и налог на неё
Частично в январе 2024 — декабрьская зарплата и НДФЛ с нее попадут в два отчета: за год и за 1 квартал. То, что выплатили в январе, не должно быть отражено в годовой отчётности. Вот что нужно внести в отчет к 26 февраля.
Раздел 1
Раздел 2
Поле 020:
Поля 110, 112:
Поле 024:
Поле 140:
Поле 160:
В справку о доходах внесите сумму дохода и НДФЛ за весь год, а также аванс за декабрь и налог на него.
Изменилась ли форма 6-НДФЛ в 2024 году
Годовая форма осталась прежней.
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Комментарии1
11 марта как бы уже