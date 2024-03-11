Годовой отчет 6-НДФЛ: как отразить декабрьскую зарплату

Осталось меньше месяца до 26 февраля. Каждый бухгалтер знает, что это значит — надо будет сдавать 6-НДФЛ. Но вот вопрос: как отразить в нем зарплату за декабрь? Отвечаем.

Заполнение 6-НДФЛ зависит от того, когда компания выдала сотрудникам зарплату за декабрь: полностью в декабре 2023 или частично в январе 2024.

Полностью в декабре 2023 — включите всю декабрьскую выплату и налог с нее в 6-НДФЛ за год.

Раздел 1 Раздел 2 Поле 020: Внесите НДФЛ к уплате за период 23.09.23 —31.12.23. Поля 110, 112: Отразите сумму выплат с начала года. Поле 023: Внесите НДФЛ, удержанный в период 23.11.23 — 22.12.23. Поле 140: Внесите НДФЛ со всех доходов за год. Поле 024: Внесите НДФЛ, удержанный в период 23.12.23 — 31.12.23. Поле 160: Внесите НДФЛ, удержанный со всех доходов за год.

В справку о доходах внесите сумму дохода и НДФЛ за весь год, а также зарплату за декабрь и налог на неё

Частично в январе 2024 — декабрьская зарплата и НДФЛ с нее попадут в два отчета: за год и за 1 квартал. То, что выплатили в январе, не должно быть отражено в годовой отчётности. Вот что нужно внести в отчет к 26 февраля.

Раздел 1 Раздел 2 Поле 020: Внесите весь НДФЛ, удержанный за период 23.09.23 —31.12.23. Поля 110, 112: Отразите сумму выплат за 2023 год. Поле 024: Внесите налог, удержанный в период 23.12.23 — 31.12.23. Поле 140: Внесите НДФЛ со всех доходов за год. Поле 160: Внесите НДФЛ, удержанный со всех доходов за 2023 год.

В справку о доходах внесите сумму дохода и НДФЛ за весь год, а также аванс за декабрь и налог на него.

Изменилась ли форма 6-НДФЛ в 2024 году

Годовая форма осталась прежней.

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