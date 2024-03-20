И все за одного: два уведомления по НДФЛ в месяц — как бухгалтеру с этим жить

Ноябрьское нововведение потрясло всех: раньше сдавали одно уведомление по НДФЛ в месяц, — а с 2024 года нужно два. И платить, соответственно, тоже дважды.

Причем сроки довольно странные:

за период с 1 по 22 число этого месяца — сдаем уведомление 25 числа, платим налог до 28 числа этого месяца;

за период с 23 числа по последнее число этого месяца — сдаем уведомление до 3 числа следующего месяца, платим налог до 5 числа тогда же. Кроме декабря: там сдавать отчетность нужно в последний рабочий день года.

Вдох-выдох, бухгалтеры: да, это случилось, и к этому придется привыкнуть. Чем раньше эта мысль укоренится в голове, тем легче будет продумывать стратегию на будущее. А думать о будущем полезно: многие бухгалтеры закапываются в отчетности и нововведениях, попросту забывая о собственной жизни.

Ведь каждому знакома ситуация: «Вот доделаю, и…», — и то самое после многоточия не наступает. Мы на курсе «Главный бухгалтер», кстати, обучаем грамотному тайм-менеджменту — чтобы времени и денег хватало и на работу, и на себя, и на внезапные желания куда-нибудь поехать.

Так что вы реально можете сделать

1. Доказать, что вам нужен помощник.

Если вы один тянете на себе все предприятие, это кажется нездоровой ситуацией, которую под силу решить только вам. Ведь начальники редко думают о том, а не устал ли тот или иной сотрудник. Дело идет — они спокойны.

В то время как вы, естественно, не хотите выбирать даты отпуска по принципу: «Только не с 25 по 5 числа, у меня НДФЛ». Попробуйте прийти к начальству с конкретным списком аргументов.

Включите туда:

количество изменений в бухучете за 2023 год (ох, ЕНС…);

средний срок выполнения ключевых задач (так вот откуда в вашем дне 25 часов);

описание конкретных ситуаций, когда изменения повлияли на вашу продуктивность и, соответственно, положение дел в компании. Объясните, что с такой операционной работой может справиться начинающий бухгалтер, а более сложную вы возьмете на себя.

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2. Поставить адекватную цену своей работе.

Опять же, бизнесмен мог когда-то услышать, что его знакомый платит бухгалтеру 30 000 в месяц, — и сам определил такой оклад. 10 лет назад. С тех пор, кажется, изменилось вообще все, и ваша зарплата тоже должна вырасти. Подойдет совет из предыдущего абзаца.

Донесите до начальника, что от вашей работы зависит благополучие бизнеса. Несвоевременная сдача отчетности — это пени, штрафы, налоговая и прочие радости собственника.

❌ Нет:

Всю жизнь на вас пашу, никакой благодарности!

✅ Да:

В прошлом году я делала вот это, теперь делаю вот это и вон то, а при трудоустройстве было совсем другое: вот это. Обязанностей стало больше: в среднем я перерабатываю вот столько часов в неделю при прежнем окладе.

3. Найти время на себя

Работа бухгалтера без авралов не обходится, но есть базовые вещи, которые удержат вас на плаву. И их тоже нужно планировать! Например, стабильно сытный обед (почему бы не заказать, когда ну очень заняты?), перерывы на отдых и приятные привычки дома.

Такие вещи и помогают нам остаться собой: ими вы влияете на качество своей работы.Вот представьте, как только закроете важный документ, вечером того же дня вы придете домой и примете ароматную ванную. Или пойдете выпить кофе с подругой, на которую «все времени не было». Займет всего час–полтора, а зарядит — надолго.

Это действительно важно планировать, как обязательные дела. Наши привычки — это топливо, благодаря которому мы трогаемся с места, видим горизонт и приближаемся к нему.

А вот если вы не высыпаетесь, стабильно ложитесь после полуночи и приходите на работу к 8–9 часам, вы наверняка забираете у себя же минуты продуктивности доработкой документации после того, как ее не приняли из-за вашей невнимательности. Просто вы — устали.

3. Перейти в другую сферу с теми же навыками.

Кем быть бухгалтеру, кроме бухгалтера? Вариантов много. Навык многозадачности пригодится в работе проджект-менеджера в IT: это IT-профессия, в которой нужно не программировать, а управлять программистами. Определять сроки и ресурсы, контролировать выполнение проектов, уточнять их статусы и передавать заказчикам.

Средняя зарплата проектного менеджера — 155 023 рубля, а обучиться всему для работы можно за 3 месяца на курсе от Академии Eduson.

К тому же, бухгалтеры нередко проявляют себя в творчестве: это настоящая отдушина, когда на работе окружают одни бланки да поправки. Реализоваться в этом может быть и выгодно: например, после обучения графическому дизайнуна курсе от Академии Eduson можно попасть на стажировку, а затем — даже получить работу!

Средняя зарплата такого дизайнера — 75 679 рублей в штате, а на фрилансе можно работать попроектно и самому устанавливать себе цену. Этому в Академии тоже учат: вы освоите современные инструменты дизайнера, а также способы оценить и преподнести свою работу.

А если вам своя работа нравится, но вашим зарплатным ожиданиям она не соответствует, можете выбрать программы из сферы финансов. Мы поможем трудоустроиться — или доказать текущему шефу, что вы достойны обучиться и занять более высокую должность.

Средний доход финансового директора, например, составляет 227 908 рублей: неплохо для карьерного роста!

Помните, что нововведений и поправок много, а вы у себя одни. Подумайте о будущем и пользуйтесь всеми возможностями, чтобы сделать его лучше!

Главный бухгалтер Практический онлайн-курс, где вы систематизируете знания в бухгалтерии, освоите необходимые инструменты для автоматизации работы и познакомитесь с финансовым менеджменто Записаться на курс

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