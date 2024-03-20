Академия Eduson
Карьера бухгалтера

И все за одного: два уведомления по НДФЛ в месяц — как бухгалтеру с этим жить

Ноябрьское нововведение потрясло всех: раньше сдавали одно уведомление по НДФЛ в месяц, — а с 2024 года нужно два. И платить, соответственно, тоже дважды.
20 11
И все за одного: два уведомления по НДФЛ в месяц — как бухгалтеру с этим жить
Иллюстрация: Академия Eduson

Причем сроки довольно странные: 

  • за период с 1 по 22 число этого месяца — сдаем уведомление 25 числа, платим налог до 28 числа этого месяца;

  • за период с 23 числа по последнее число этого месяца — сдаем уведомление до 3 числа следующего месяца, платим налог до 5 числа тогда же. Кроме декабря: там сдавать отчетность нужно в последний рабочий день года.

Вдох-выдох, бухгалтеры: да, это случилось, и к этому придется привыкнуть. Чем раньше эта мысль укоренится в голове, тем легче будет продумывать стратегию на будущее. А думать о будущем полезно: многие бухгалтеры закапываются в отчетности и нововведениях, попросту забывая о собственной жизни.

Ведь каждому знакома ситуация: «Вот доделаю, и…», — и то самое после многоточия не наступает. Мы на курсе «Главный бухгалтер», кстати, обучаем грамотному тайм-менеджменту — чтобы времени и денег хватало и на работу, и на себя, и на внезапные желания куда-нибудь поехать.

Так что вы реально можете сделать

1. Доказать, что вам нужен помощник.

Если вы один тянете на себе все предприятие, это кажется нездоровой ситуацией, которую под силу решить только вам. Ведь начальники редко думают о том, а не устал ли тот или иной сотрудник. Дело идет — они спокойны.

В то время как вы, естественно, не хотите выбирать даты отпуска по принципу: «Только не с 25 по 5 числа, у меня НДФЛ». Попробуйте прийти к начальству с конкретным списком аргументов.

Включите туда:

  • количество изменений в бухучете за 2023 год (ох, ЕНС…);

  • средний срок выполнения ключевых задач (так вот откуда в вашем дне 25 часов);

  • описание конкретных ситуаций, когда изменения повлияли на вашу продуктивность и, соответственно, положение дел в компании. Объясните, что с такой операционной работой может справиться начинающий бухгалтер, а более сложную вы возьмете на себя.

Главный бухгалтер

Практический онлайн-курс, где вы систематизируете знания в бухгалтерии, освоите необходимые инструменты для автоматизации работы и познакомитесь с финансовым менеджментом

2. Поставить адекватную цену своей работе.

Опять же, бизнесмен мог когда-то услышать, что его знакомый платит бухгалтеру 30 000 в месяц, — и сам определил такой оклад. 10 лет назад. С тех пор, кажется, изменилось вообще все, и ваша зарплата тоже должна вырасти. Подойдет совет из предыдущего абзаца.

Донесите до начальника, что от вашей работы зависит благополучие бизнеса. Несвоевременная сдача отчетности — это пени, штрафы, налоговая и прочие радости собственника.

❌ Нет:

Всю жизнь на вас пашу, никакой благодарности!

✅ Да:

В прошлом году я делала вот это, теперь делаю вот это и вон то, а при трудоустройстве было совсем другое: вот это. Обязанностей стало больше: в среднем я перерабатываю вот столько часов в неделю при прежнем окладе.

 3. Найти время на себя

Работа бухгалтера без авралов не обходится, но есть базовые вещи, которые удержат вас на плаву. И их тоже нужно планировать! Например, стабильно сытный обед (почему бы не заказать, когда ну очень заняты?), перерывы на отдых и приятные привычки дома.

Такие вещи и помогают нам остаться собой: ими вы влияете на качество своей работы.Вот представьте, как только закроете важный документ, вечером того же дня вы придете домой и примете ароматную ванную. Или пойдете выпить кофе с подругой, на которую «все времени не было». Займет всего час–полтора, а зарядит — надолго.

Это действительно важно планировать, как обязательные дела. Наши привычки — это топливо, благодаря которому мы трогаемся с места, видим горизонт и приближаемся к нему.

А вот если вы не высыпаетесь, стабильно ложитесь после полуночи и приходите на работу к 8–9 часам, вы наверняка забираете у себя же минуты продуктивности доработкой документации после того, как ее не приняли из-за вашей невнимательности. Просто вы — устали.

 3. Перейти в другую сферу с теми же навыками.

Кем быть бухгалтеру, кроме бухгалтера? Вариантов много. Навык многозадачности пригодится в работе проджект-менеджера в IT: это IT-профессия, в которой нужно не программировать, а управлять программистами. Определять сроки и ресурсы, контролировать выполнение проектов, уточнять их статусы и передавать заказчикам.

Средняя зарплата проектного менеджера — 155 023 рубля, а обучиться всему для работы можно за 3 месяца на курсе от Академии Eduson.

К тому же, бухгалтеры нередко проявляют себя в творчестве: это настоящая отдушина, когда на работе окружают одни бланки да поправки. Реализоваться в этом может быть и выгодно: например, после обучения графическому дизайнуна курсе от Академии Eduson можно попасть на стажировку, а затем — даже получить работу!

Средняя зарплата такого дизайнера — 75 679 рублей в штате, а на фрилансе можно работать попроектно и самому устанавливать себе цену. Этому в Академии тоже учат: вы освоите современные инструменты дизайнера, а также способы оценить и преподнести свою работу.

А если вам своя работа нравится, но вашим зарплатным ожиданиям она не соответствует, можете выбрать программы из сферы финансов. Мы поможем трудоустроиться — или доказать текущему шефу, что вы достойны обучиться и занять более высокую должность.

Средний доход финансового директора, например, составляет 227 908 рублей: неплохо для карьерного роста!

Помните, что нововведений и поправок много, а вы у себя одни. Подумайте о будущем и пользуйтесь всеми возможностями, чтобы сделать его лучше!

Главный бухгалтер

Практический онлайн-курс, где вы систематизируете знания в бухгалтерии, освоите необходимые инструменты для автоматизации работы и познакомитесь с финансовым менеджменто

Реклама: ООО «Эдюсон», ИНН 9721194461, erid: LjN8KYEyX

Начать дискуссию

ITCOM
Электронные подписи

Можно ли получить электронную подпись дистанционно? Рассказываем про все законные способы

В УЦ Айтиком можно приобрести все виды электронных подписей для личных и рабочих задач, средства криптографической защиты, сертифицированные носители ключевой информации (токены) от ведущих российских производителей. Выпускаем подписи в ускоренном режиме, а значит в день обращения при оплате счета вы получите саму подпись и все необходимое для работы с ней.

Можно ли получить электронную подпись дистанционно? Рассказываем про все законные способы
5

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Самозанятые

🔥Срочный вебинар по самозанятым и комиссиям для работодателей. Уже завтра, не пропустите!

Минтруд установил лимиты на работу с самозанятыми. Нужно срочно подготовиться к мониторингу Минтруда и привести в соответствие свои показатели работы с внешними исполнителями.

14
НДФЛ

Минфин: нужно устранить налоговую оптимизацию по НДФЛ и в интернет-торговле

В ходе расширенного заседания коллегии ФНС замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что видит несколько схем налоговой оптимизации в обложении НДФЛ, а также в интернет-торговле. С такими схемами необходимо бороться.

27

Календарь вебинаров

16
Лучшие спикеры, новый каждый день
Наталия Лукина
Бухгалтерский аутсорсинг

Где отчеты, Лебовски? Как бухгалтерам на аутсорсе использовать Клерк.Премиум, чтобы получить максимум выгоды

Работа на аутсорсе позволяет бухгалтеру вести не одну фирму, а сразу несколько. Некоторые наши подписчики ведут сразу по 50 ИП. Это много! Но, и запросы у клиентов разные. Если не считать постоянно меняющегося законодательства, то основной проблемой бухгалтеры на аутсорсе считают трату времени на поиск нужной информации. Как решить этот вопрос?

Где отчеты, Лебовски? Как бухгалтерам на аутсорсе использовать Клерк.Премиум, чтобы получить максимум выгоды
16
Академия Eduson
Карьера бухгалтера

И все за одного: два уведомления по НДФЛ в месяц — как бухгалтеру с этим жить

Ноябрьское нововведение потрясло всех: раньше сдавали одно уведомление по НДФЛ в месяц, — а с 2024 года нужно два. И платить, соответственно, тоже дважды.

И все за одного: два уведомления по НДФЛ в месяц — как бухгалтеру с этим жить
19
Банки

ЦБ запретил банкам ограничивать переводы граждан самим себе в пределах 30 млн рублей в месяц

Центробанк выпустил новые разъяснения об онлайн-переводах граждан самим себе.

74

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Налоговая отчетность

❗❗❗ Будет 3 разных срока для сдачи единой упрощенной декларации

Срок сдачи ЕУД вместо декларации по налогу на прибыль будет один, вместо других налогов – другой, а для новых компаний – третий. И правила камералки этой декларации тоже изменят.

1
167
Банки

Большинство банков Армении прекратят принимать и обслуживать карты «Мир»

Слухи про проблемы российских карт «Мир» в Армении подтвердились: с 30 марта большинство банков этой страны прекратит их приём в банкоматах и POS-терминалах. Исключением будет «ВТБ Армения».

65
Иван Шестак
Управление финансами

Как выстроить работу компании и избавиться от кассовых разрывов

Кассовые разрывы являются одной из самых частых проблем в бизнесе. Ситуация возникает, когда в конкретный период обязательства компании превышают её возможности. Такая угроза приводит к серьёзным финансовым трудностям и даже к банкротству. Рассказываем, в каких компаниях чаще всего возникают такие проблемы и что нужно сделать для их предотвращения.

Как выстроить работу компании и избавиться от кассовых разрывов
1
50
Пользователи интернета

Телеграм взял курс на ускоренное развитие за счет облигаций

Основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров сообщил, что выпустил облигации на 300 млн долларов, чтобы гарантировать, что Telegram сможет продолжать расширяться ускоренными темпами.

1
48
Красный уголок бухгалтера

Станут ли звонки от ФНС с напоминаниями о НДФЛ регулярными?

Всем здравствуйте! Благодаря всем новшествам, ФНС теперь звонит несколько раз в месяц с вопросами сначала «а почему это вы не отправляете уведомление по НДФЛ по такому-то сроку?».

14
96
НДФЛ

Для ИП меняют срок уплаты НДФЛ

Когда устанавливали единый срок уплаты налогов 28 число, забыли про ИП на ОСНО. Теперь это исправят.

4
401

Разборы законов

1 209
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Законопроекты

Экспериментально-правовых режимов станет больше

С 2022 года экспериментально-правовые режимы (ЭПР) за 2 года позволили более 83 000 граждан России участвовать в тестировании цифровых и не только инноваций.

152
Telega.in
Личный бренд

Какие налоги платят блогеры в 2024 году 

Прошедший год запомнился рядом громких уголовных дел, фигурантами которых стали известные блогеры. Государство не досчиталось порядка 2 млрд руб. неуплаченных налогов. 

Какие налоги платят блогеры в 2024 году 
2
241
Кадры

Новый тренд: не карьера, а дайте больше полномочий

Аналитики выявили на российском рынке труда новый тренд — все больше сотрудников предпочитают не идти вверх по карьерной лестнице, а расширять горизонты уже имеющихся должностных полномочий.

2
182
igotosochi
Инвестиции

Пополнил ИИС на 200 000 в марте. Что купил?

Тает снег, с каждым днём всё теплее и теплее, в том числе на душе, а значит можно потянуться, улыбнуться и пополнить ИИС. Собственно, именно это и было мной проделано. ИИС в этом году пополнен на целевую сумму, половину которой я внёс за январь и февраль, а оставшуюся половину в марте.

Пополнил ИИС на 200 000 в марте. Что купил?
70
Малый и средний бизнес

Малого и среднего бизнеса в новых регионах стало в разы больше

На расширенной коллегии Счетной палаты аудитор Светлана Орлова рассказала об особенностях контрольной и надзорной деятельности в новых регионах России.

91
Банки

Суд арестовал имущество исполнительного директора Freedom Holding на 18,9 млн евро и 2 млн долларов

На денежные средства и имущество Тимура Турлова наложили арест по требованию Агентства по страхованию вкладов.

1
436

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Ведение бизнеса

Российским кемпингам будут присваивать звезды: организовать бизнес станет проще

Роскачество и Национальный Союз Профессионалов индустрии Кемпингов и Автотуризма (НСПКА) заключили соглашение о сотрудничестве, направленном на развитие и популяризацию новых видов туризма, повышение качества инфраструктуры кемпингов и безопасности автопутешествий.

248

Интересные материалы

Исполнительное производство

ФССП взыскала долги по алиментам на 66 млрд рублей

Приставы вернули на 39% больше долгов по алиментам. Сейчас в работе 772,4 тысячи исполнительных производств.

227