Как бухгалтеру-фрилансеру установить границы с клиентами, чтобы не выгорать

Бухгалтеры думают, что на фрилансе их ждут очереди из клиентов, рабочее место на берегу моря — или хотя бы свободный график. Но вместо этого приходится отвечать на запросы в выходные дни или ночью. Еще и цены на свои услуги озвучивать как-то неловко.

Чтобы работать в удовольствие и не выгорать, нужно уметь выстраивать свои личные границы — да, это и термин из психологии, и рабочий инструмент для комфортной жизни.

Что такое личные границы — и зачем они нужны

Личные границы — это некий набор правил, который человек устанавливает в любых отношениях, чтобы чувствовать себя в них комфортно и безопасно.

Комфорт и безопасность в бизнесе тоже важны, поэтому и личные границы здесь выстраивать просто необходимо: нужно установить правила, которые нельзя нарушать в отношении своих клиентов. А также не допускать их нарушения в отношении себя.

Что бухгалтеру нельзя позволять клиентам

Звонить и писать в нерабочее время. Некоторые клиенты могут писать и звонить вечером, даже ночью и в выходные дни, ведь им вы нужны «оченьсрочнопрямщас». Хотя отложенные сообщения придумали давно, особенно «важные» клиенты ими почему-то не пользуются.

Отправлять голосовые сообщения. Если человек отправил вам голосовое, не уточнив, удобно ли вам его послушать, — он подумал о своем удобстве (=быстрее записать и забыть), а не о вашем (=опять это дурацкое голосовое).

К тому же, когда человек пишет текстом, он старается излагать мысли кратко и перечитывает их перед отправкой. Голосовые сообщения часто содержат много «воды», пауз и посторонних звуков, что совершенно точно неуважительно. Опять же, если только вы об этом не договорились.

Обращаться на «ты». Если клиент — не ваш знакомый или вы не договаривались о комфортном формате, то переход на «ты» без разрешения — это прямое нарушение личных границ.

Сбивать цену или оспаривать ее. Когда клиент пытается сбить цену после ее озвучивания, он совершенно точно не видит ценности вашей работы. Если вы знаете цену своим услугам и уже сформировали прайс, выбирайте клиентов, которым нужно качество и экспертность — и которые готовы за это платить.

Обсуждать личные вопросы. Это попросту неуместно и отвлекает от рабочего процесса. Максимальная сосредоточенность и собранность — это не прихоть, а необходимость для бухгалтера.

Если бухгалтер-фрилансер умеет отстоять личные границы, он свободен в графике работы и может выбирать задачи, которые интересны и соответствуют его навыкам. Но, чтобы браться за дорогие проекты, нужно быть уверенным профессионалом.

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Так как бухгалтеру обозначить свои личные границы

Главное преимущество фриланса — это свободный график, поэтому вы можете обозначить любое время, когда отвечаете на звонки и сообщения.

Обязательно нужно разграничивать рабочее и личное время, отдыхать, выделять выходные дни, чтобы не выгорать. Тогда работа будет приносить не только доход, но и удовольствие.

Самое главное — четко знать и понимать, что вы считаете допустимым в отношении к себе, а что нет. Это и есть ваши границы.

Вот несколько советов для бухгалтеров-фрилансеров, которые помогут установить личные границы с клиентами

Установите рабочее время. Обозначьте конкретные часы работы и сообщите о них своим клиентам в начале работы, а также укажите их, например, в вашей карточке в мессенджере. Придерживайтесь этого графика и старайтесь не отвечать на звонки или письма за пределами рабочего времени, за исключением экстренных случаев. Сделаете так один раз — привыкнут.

Используйте отдельные каналы связи. Заведите отдельный рабочий телефон и электронную почту, чтобы не смешивать личную и профессиональную жизнь. Это поможет вам психологически отделить работу от личного пространства.

Определите четкие сроки выполнения задач для конкретных объемов работы. Сообщите клиентам о том, как долго вы делаете определенную работу, чтобы избежать недопонимания и завышенных ожиданий. Помните, что срочная и дополнительная работа должны оплачиваться отдельно, — и не стесняйтесь это озвучивать. Укажите в прайсе конкретный объем работы для оплаты по тарифу — и дополнительные задачи за отдельное вознаграждение.

Научитесь говорить «нет». Не бойтесь отказывать клиентам в просьбах, которые выходят за рамки вашей компетенции, графика работы или личных принципов. Помните, что ваше время и энергия ограничены, и вы имеете право расставлять приоритеты.

Регулярно вводите клиентов в курс дела. Установите график регулярных встреч или звонков с клиентами для обсуждения текущих проектов и вопросов. Вам это поможет структурировать общение и распределить нагрузку, а клиентам — почувствовать ваш профессионализм.

Будьте профессиональны и доброжелательны. Объясняйте свою позицию спокойно и уверенно, чтобы сохранить хорошие отношения, — ведь вы просто договариваетесь об условиях.

Используйте техники тайм-менеджмента. Они помогут вам управлять своим временем, чтобы контролировать объемы выполняемых задач и избегать перегрузок.

Заботьтесь о себе. Регулярно выделяйте время на отдых, хобби и общение с близкими. Поддержание баланса между работой и личной жизнью поможет вам сохранить энергию и мотивацию в долгосрочной перспективе.

Помните, что установление личных границ — это процесс, требующий постоянной практики и корректировки. Будьте терпеливы и не бойтесь экспериментировать, чтобы найти подход, который лучше всего работает для вас и ваших клиентов. Вот увидите, что процесс работы станет приятнее, а к вам будут приходить только заинтересованные клиенты.

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