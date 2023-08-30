Куда пропал Иванов и причем здесь ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Куда пропал Иванов

Всем привет! С вами снова Алексей Иванов — друг и автор Клерка с многолетним стажем. Три последних года вы могли знать меня как директора по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и ведущего еженедельного бухгалтерского ликбеза. В конце июня я ненадолго уходил с Клерка, но обещал вернуться. Выполняю обещанное.

Настало время рассказать куда я ушел из насиженного кресла топ-менеджера федеральной компании. Это образовательный стартап для бухгалтеров и тех, кто планирует ими стать — Академия «Регламент». Формально мы входим в группу ИД «Регламент» — крупный издательский дом, но фактически работаем самостоятельно и развиваем новую для группы нишу онлайн-образования.

Я примерил новую для себя роль сооснователя и генерального директора компании. В стартапе это означает, что ты одновременно юрист, финансист, маркетолог, курьер и продакт. Вот именно за последним я и ушел — сделать лучшую в стране бухгалтерскую онлайн-школу. Ну, и разбогатеть, конечно. Мы будем учить не только как нужно вести учет, но и почему его нужно вести именно так. Преподавать на наших курсах буду я сам и проверенные коллеги-единомышленники — инфорумынства не будет.

Вот еще несколько фактов обо мне, чтобы вы не сомневались в качестве образовательных продуктов Академии:

профессиональный преподаватель с двадцатилетним стажем, кандидат экономических наук, доцент, в университете заведовал кафедрой;

участник разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ);

основатель и ведущий телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» — самого крупного русскоязычного канала о бухгалтерском учете;

колумнист журнала «Главбух»;

автор бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров».

Сейчас мы завершаем разработку первого образовательного продукта — онлайн-курса по бухгалтерскому учету аренды. Буду рад видеть вас в числе студентов Академии. Но даже если вы не планируете учиться, подпишитесь на блог Академии «Регламент» на Клерке. Здесь будет много полезных статей о бухгалтерии, налогах и управленке. И пятничный ликбез возобновится.

Причем здесь ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

О курсах и планах по развитию Академии я еще расскажу, а пока приглашаю вас на наше первое публичное мероприятие — вебинар по бухгалтерскому учету аренды.



ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» вступил в силу для обязательного применения еще в прошлом году. При этом у бухгалтеров до сих пор возникает масса вопросов по его практическому применению. Неудивительно: отдельного стандарта по учету аренды в России раньше не было.

ФСБУ 25/2018 сильно изменил привычный порядок отражения арендных операций как у арендатора, так и у арендодателя. Это самый близкий к МСФО из стандартов нового поколения, и он оперирует непривычным международным учетным инструментарием. Но я умею объяснять сложные вещи простым языком с понятными примерами, и на вебинаре помогу разобраться новациями и нюансами применения ФСБУ 25/2018.

Программа вебинара

Зачем нужен отдельный стандарт по аренде и почему он такой сложный. Объекты учета аренды — право пользования активом, обязательство по аренде и инвестиции в аренду. Критерии признания объектов учета аренды. Кто может не применять ФСБУ 25/2018. Учет у арендатора: признание и оценка права пользования активом и обязательства по аренде, амортизация и переоценка права пользования активом, дисконтирование величины обязательства по аренде, пересмотр стоимости объектов учета аренды, списание объектов учета аренды при расторжении договора. Упрощенный порядок учета аренды малоценного имущества и краткосрочной аренды у арендатора. Учет у арендодателя: разграничение операционной и финансовой аренды, учет финансовой аренды, учет операционной аренды. Послабления в учете аренды для малого бизнеса. Раскрытие информации об аренде в бухгалтерской отчетности.

Вебинар состоится 6 сентября в 11:00 по московскому времени. Участие бесплатное — зарабатывать планируем на продаже курсов, но и бесплатный контент будет на достойном уровне. Зарегистрироваться можно здесь.

ФСБУ 25/2018: нюансы применения Бесплатный вебинар для бухгалтеров с Алексеем Ивановым 6 сентября в 11-00 мск Зарегистрироваться

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