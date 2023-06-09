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Как быстро редактировать макеты печатных форм в 1С: инструкция

Иногда бухгалтерам необходимо быстро отредактировать макеты печатных форм в 1С — например, чтобы привести документ в соответствие с государственными стандартами или подогнать его под индивидуальные нужды компании. Кроме того, этот навык нужен, если требуется улучшить внешний вид документа, сделать его более читаемым и понятным.
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Как быстро редактировать макеты печатных форм в 1С: инструкция
Иллюстрация: freepik/freepik

Гибкое редактирование макетов — одна из самых удобных возможностей в 1С. В этой статье мы рассмотрим, как быстро и эффективно изменять макеты, чтобы автоматизировать работу с печатными формами.

Начало работы: знакомство с редактором 

Чтобы отредактировать макет, нужно получить полные права пользователя. Для этого войдите в систему под правами Администратора. Затем откройте нужную печатную форму документа. В нашем случае это счёт на оплату покупателю. Нажмите кнопку «Ещё» — «Изменить макет». Откроется редактор макета.

На панели инструментов располагаются кнопки для оформления документа: изменение шрифта, выравнивание текста внутри ячейки, изменение фона и цвета текста, оформление границ ячеек, вставка картинок, текста и других объектов.

Кроме того, доступны кнопки отмены действия и предварительного просмотра макета. Дополнительные функции вы найдёте в меню формы (кнопка с тремя вертикальными точками в правом верхнем углу окна), а также в меню «Ещё».

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Как сохранить исходную версию макета

Время от времени вы наверняка будете сверяться с исходником макета. Поэтому перед тем, как отредактировать макет, сохраните исходную версию, нажав на кнопку с изображением дискеты в правом верхнем углу или через меню формы («Файл» — «Сохранить»). 

Важно, чтобы тип сохраняемого файла был «Табличный документ (*.mxl)», так как это оригинальный формат, содержащий все настройки макета. 

Теперь можно приступать к редактированию. У вас всегда будет возможность возвратить первоначальный вид макета, если отредактированный вариант не согласуют, или скопировать исходные элементы.

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Из каких данных состоит макет и как их редактировать

Ячейки макета содержат три типа данных: текст, параметр и шаблон. 

➤ Редактирование текста. Чтобы отредактировать текст в макете, наведите курсор на ячейку, кликните по ней правой кнопкой мыши и откройте контекстное меню. 

Так выглядит текст в ячейке

Выберите пункт «Свойства». Вам откроется окно, где вы сможете определиться, хотите ли вы оставить в ячейке текст или поменять формат на параметр или шаблон.

➤ Редактирование параметра. Параметр — это переменная, которая в процессе формирования печатной формы будет заменена системой на нужные данные.

Например, параметр «БанкПолучателяПредставление» в печатной форме будет заменен системой на название банка «ПАО Сбербанк г. Москва».

➤ Редактирование шаблона. Шаблон — это комбинация текста и параметров. В строке шаблона параметры выделяются квадратными скобками.

Например, вместо параметра «БанкПолучателяПредставление» вы можете сделать шаблон и в поле «Текст» написать: «Наименование банка: [БанкПолучателяПредставление]».

Параметр обязательно заключается в квадратные скобки.

Так будет выглядеть шаблон в макете печатной формы
Так будет выглядеть печатная форма

Кроме данных в макете могут быть картинки и другие объекты — например, нарисованные фигуры. Если речь идёт о документах, чаще всего роль картинок выполняют логотипы организаций.

Выбор картинки

Что делать, если вы внесли много изменений и нечаянно удалили важный элемент

Для этого вам понадобится сохранённый в начале работы макет.

Через главное меню программы («Файл» — «Открыть») откройте исходник макета, скопируйте нужный элемент и перенесите в изменённый макет. 

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Комментарии

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