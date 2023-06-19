Пять функций 1С, которые упростят работу любого бухгалтера

Работа в 1С — часть бухгалтерской рутины. Большинство важных операций выполняется именно здесь, так что специалистам требуется регулярно повышать уровень владения этой программой. Эксперты Action Digital School поделились списком полезных инструментов, которые упрощают процесс взаимодействия с 1С, ускоряют выполнение задач и повышают продуктивность.

Внешняя обработка: что это такое

Внешняя обработка в 1С — это программный модуль, который позволяет расширить функциональность 1С через написание дополнительных алгоритмов на языке программирование.

Такие обработки используются для разных целей, от сверки документов и отправки писем о задолженности, до создания отчётов и sms-уведомлений из базы 1С.

Как работает

Чтобы запустить внешнюю обработку, сделайте следующее:

Нажмите в окне запуска 1С: Предприятие в правом столбце «Конфигуратор». Кликните по кнопке «Файл». Нажмите в открывшемся меню кнопку «Новый». Выберите в появившемся окне «Внешняя обработка», затем подтвердите выбор кнопкой «ОК».

Вы увидите форму обработки. Выберите нужный файл, заполните дополнительные реквизиты, и загрузите данные из выбранного документа.

В чём польза

Внешняя обработка помогает решить любые задачи, для которых нет инструментов в базовом функционале 1С. Если вы владеете языком 1С, вы можете создавать обработки самостоятельно под бизнес-задачи компании.

Научиться программировать в 1С можно в школе Action Digital School, где регулярно проходит набор на курс «Из бухгалтера в 1С программиста». Курс предназначен для специалистов, которые уже давно работают с программой и хотят более гибко настраивать её для своих целей. Ещё один вариант — пройти повышение квалификации по направлению «Эксперт 1С». Обе программы составлены с учетом навыков, которые уже есть у каждого бухгалтера.

Добавление в избранное: что это такое

Возможность отбирать самые важные разделы, документы, формы или справочники.

Эта функция помогает быстро находить и открывать то, чем вы пользуетесь чаще всего, чтобы не тратить время на долгий поиск.

Добавляя нужный элемент в «Избранное», вы можете быстро вернуться к нему в любое время.

Как это работает

Вы можете формировать своё «Избранное» самостоятельно. Есть четыре способа сделать это:

Выполнить команду Сервис — Добавить в избранное главного меню. Кликнуть «Добавить в избранное» при выполнении команды меню Сервис — Получить ссылку. Нажать сочетание клавиш «Ctrl + D». Навести курсор на нужный элемент и кликнуть по появившейся звездочке.

Чтобы открыть список избранного, нажмите значок «звёздочка» в верхнем правом углу окна или используйте комбинацию клавиш Ctrl+Shift+B.

В чём польза

С «Избранным» вы правильно организовываете своё рабочее пространство и минимизируете затраты на поиск нужных документов. Они всё время находятся под рукой.

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«Получить ссылку» и «Перейти по ссылке»: что это такое

Это ещё одна функция, которая упрощает доступ к важным объектам базы 1С.

С её помощью бухгалтер может формировать ссылки на документы, справочники, отчёты, обработки, разделы и любые другие элементы.

Такие ссылки можно хранить под рукой в удобном вордовском документе с перечнем наименований, а можно пересылать другим коллегам по электронной почте — в зависимости от цели.

Ссылки системы 1С отличаются форматом идентификатора — не «http» или «file», а «e1cib».

Как это работает

Для того чтобы сформировать ссылку, существует два способа.

Способ 1. С помощью панели программы 1С.

Откройте объект, на который нужно сформировать ссылку. Затем кликните на кнопку

«Сервис и настройки» и далее — на «Получить ссылку» или по иконке

«Получить ссылку».

Способ 2. С помощью горячих клавиш Ctrl + F11.

Нажмите Ctrl + F11. Откроется форма «Получение ссылки», где вы сможете выбрать вид ссылки: на справочник, раздел или список документов. После этого нажмите «Копировать и закрыть», чтобы ссылка сохранилась в буфере обмена.

Готово: теперь вы можете делиться ссылкой с коллегами и другими пользователями или добавить её в «Избранное».

Что делать, если вы получили ссылку от коллеги и хотите её открыть:

вставить её в появившемся окне;

кликнуть «Перейти».

В чём польза

Если вам необходимо совместно поработать над документом, вам не нужно будет встречаться лично и открывать файл на одном компьютере. Вы с лёгкостью сформируете ссылку на документ, который откроется на ПК коллеги, и при этом вы можете находиться в совершенно разных местах.

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Импорт и экспорт документов: что это такое

В 1С есть возможность экспортировать данные из программы в виде таблицы Excel. Это очень удобно, если вы хотите проанализировать данные в Excel, провести их обработку и вернуть обратно в программу.

Кроме того, вы можете импортировать информацию из Excel в 1С — это может помочь вам сэкономить время на ручном вводе.

Как это работает

Откройте нужный документ или справочник, из которого нужно экспортировать данные. Затем кликните «Экспорт в файл» на панели инструментов.

В открывшемся меню выберите формат выгружаемых данных — это может быть таблица Excel или текстовый файл. После того как вы укажете путь и имя файла, куда будут выгружены данные, нажмите на кнопку «Экспортировать».

Ваш файл будет сохранен в указанном месте и вы сможете открыть его в соответствующей программе — Excel или Word. Импорт данных можно произвести по той же схеме.

В чём польза

Использование экспорта и импорта данных в 1C позволяет с легкостью переносить информацию из других программ и обратно, не теряя данные.

Горячие клавиши: что это такое

Сочетания клавиш или «горячие клавиши» помогают быстро выполнить те или иные действия в 1С без необходимости пользоваться панелью управления.

Горячие клавиши — самая удобная, но наименее популярная функция в любой программе: от 1С до Excel.

Они выглядят как сочетания «Ctrl + A», «Ctrl + Shift + Up» и так далее. Каждое сочетание при нажатии выполняет действие, тем самым сокращая время на взаимодействие с программой.

Как это работает

Нужно нажать необходимую комбинацию, а программа выполнит соответствующее действие. Например, откроет документ или список «Избранного».

Чтобы запомнить сочетания клавиш, рекомендуем распечатать листок с подсказками, который можно разместить на рабочем столе, и начать с тех действий, которые вы совершаете чаще всего. Список подсказок вы найдёте ниже.

В чём польза

Выучив основные комбинации клавиш, вы значительно сократите временные затраты на взаимодействие с 1С, повысите продуктивность и будете чувствовать себя увереннее при работе с программой.

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