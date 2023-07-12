Уйти в 1С аналитику после 18 лет работы в бухгалтерии? Почему бы и нет?! История успеха Надежды Криницыной

Никогда не поздно сменить профессию на ту, которая вам действительно нравится, — считает Надежда Криницына. В свое время Надежда прошла путь от оператора до руководителя отдела по расчету заработной платы, и, решив следовать зову своего сердца, стала аналитиком 1С.

Сейчас Надежда Криницына занимается внедрением и сопровождением программ 1С в различных сферах деятельности. Насколько сложно переходить в новую профессию, и какие бонусы дают такие перемены, рассказала сама героиня.

Мечтала поменять бухгалтерию на программирование, но не сложилось

IT-сферой я начала интересоваться еще в школьные годы. Она казалась мне очень перспективной, я даже мечтала стать программистом 1С. По советам знакомого айтишника поступила в колледж на бухгалтера, чтобы набраться важных знаний, а потом выучиться на программиста 1С. Так сложилось, что по семейным обстоятельствам моим планам не суждено было сбыться, и после получения среднего профессионального образования мне пришлось идти в вуз также на программу по бухгалтерскому учету.

На тот момент у меня не было выбора, но отказываться от своего желания работать в IT я не собиралась.

Полностью выучившись, я практически сразу трудоустроилась в хорошую компанию. Быстро адаптировалась и влилась в коллектив, делала большие успехи в работе и двигалась вверх по карьерной лестнице.

Казалось бы, все идеально: стабильная достойная заработная плата, адекватное начальство, нормальная загруженность. Но со временем я начала понимать, что выросла из всего этого и мне стало скучно постоянно перебирать бумажки.

Когда я находилась на должности руководителя отдела по расчету заработной платы, у меня появилось большое желание что-то автоматизировать, оптимизировать, внедрять, улучшать, минимизировать трудозатраты людей. Чтобы приблизиться к чему-то подобному, я пошла на курсы программиста 1С, которые в итоге не дали мне глобального опыта, но научили многим фишкам платформы 1С. Так я пришла к выводу, что кодирование — это не мое.

Но это не значит, что бухгалтер, у которого есть мечта стать программистом, должен от нее отказываться. У каждого свой опыт и свой успех!

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Разговор, который изменил всё: о переходе из бухгалтерии в аналитику 1С

Со временем наша компания решила перевести основную бухгалтерию в программу 1С. Для эффективной работы на платформе начали искать аналитиков 1С, однако, увы, в итоге за короткий промежуток времени сменилось несколько человек, так как большинство специалистов просто не справлялось.

Тогда я подумала, что это мой шанс попробовать себя в IT-направлении, и, наконец, заниматься тем, что мне по-настоящему интересно. Читайте в статье: Профессия 1С аналитика: новые возможности для финансового успеха бухгалтера.

Долго не раздумывая, я обратилась к руководителю и предложила себя в качестве кандидата на свободную вакансию. Это решение далось мне нелегко, ведь было страшно, что мне откажут и я так и останусь на текущей должности. Но, к моему удивлению, он дал добро. Мы согласовали такую схему: я пробую себя в роли аналитика в течение двух месяцев, и, если моя работа всех устроит, меня официально переведут на позицию аналитика 1С, если нет — то все останется по-старому.

Как ни странно, у меня с самого начала все отлично получалось, я полностью справлялась со всеми своими обязанностями, успешно прошла этот «испытательный срок» и поняла, что реально хочу работать по данной профессии. Таким образом, я стала полноценным аналитиком 1С, параллельно проходя обучающие курсы, а на мое прежнее место бухгалтера нашли другого человека.

Получить престижную профессию вы можете в школе Action Digital School на курс «1С аналитик». Вы научитесь внедрять систему 1С и эффективно ей управлять, работать с требованиями бизнеса и пользователей, составлять технические задания для разработчиков, понимать специфику разных видов учета и работать с типовыми конфигурациями 1С.

Что меня зацепило в профессии аналитика 1С

Еще в процессе знакомства с обязанностями аналитика 1С я увидела, что все они соответствуют тем профессиональным запросам, которые у меня есть. Автоматизация процессов, формирование задач программистам, настройка, тестирование, внедрение, презентация результатов — это то, к чему меня долгое время тянуло, и, как оказалось, не зря.

Одним из главных преимуществ профессии аналитика 1С для меня стало то, что она является стремительно развивающимся высокооплачиваемым и перспективным направлением, позволяющим работать удаленно и при этом не терять в доходе. Кстати, на тот момент я как раз была в декрете.

Насколько проще осваивать профессию 1С аналитик, когда у тебя за плечами опыт в бухгалтерии и знания основ работы с 1С

На самом деле, большая часть курсов, которые я прошла, давали лишь базовую информацию или даже то, что я уже знала. Не будь у меня таких глубоких познаний в бухучете и 1C — мне пришлось бы проходить еще миллион обучений, да и приобретать скиллы нужно было бы долго. В моем случае все то, что я наработала за 18 лет, стало неким фундаментом, благодаря которому я знала о всех внутренних процессах и понимала как должны выглядеть итоговые результаты.

Профессии бухгалтера и аналитика 1С имеют много общих моментов, так что мне было намного легче усваивать учебную программу, чем специалистам других направлений. Я уже знала внутреннее устройство компаний: как что происходит, какие инструменты нужны для решения определенных проблем и так далее.

Ожидания и реальность при поиске новой работы

Как я уже говорила, мой первый опыт работы на должности аналитика 1С был в той компании, в которой я до этого уже работала и знала всю ее внутреннюю кухню. То есть адаптация к функционалу у меня прошла спокойно, не было никаких неожиданностей и незнакомых ситуаций.

А вот когда я начала искать новое место работы, я узнала о множестве профессиональных моментов, с которыми мне не приходилось сталкиваться раньше. Например, выяснилось, что в каждой компании ТЗ для программистов пишется абсолютно по-разному, с учетом специфики продуктов. Также, бывают случаи, когда аналитику 1С нужно брать на себя дополнительные обязанности вроде консультанта или методолога. Для меня это было настоящим открытием, ведь ни на курсах, ни на старой работе об этом никто не говорил.

К счастью, сейчас я трудоустроена в прекрасной фирме, члены которой всегда готовы что-то подсказать и направить в нужное русло.

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Про наставничество начинающих аналитиков 1С

Буквально недавно в нашей компании провели крупную реструктуризацию, после которой несколько кадровиков остались без работы. Наше руководство к этому вопросу отнеслось достаточно серьезно, и, чтобы обе стороны остались довольны, предложило им переучиться на аналитиков 1С и попробовать себя в этой стезе. В качестве их наставника назначена я, так как у меня за плечами есть огромный опыт в бухгалтерии, ценные знания по программе и даже программированию 1С.

Сейчас девушки проходят специальные курсы по платформам и конфигурациям, параллельно разбирая различные профессиональные подводные камни вместе со мной. Признаться честно, мне очень нравится находиться в такой роли и делиться с другими всем тем, что я наработала за все годы своей деятельности. Пусть сейчас в таких обсуждениях я периодически отхожу от главной темы и резко переключаюсь, думаю, постепенно я привыкну и смогу четко доносить до своих будущих коллег всю необходимую информацию.

Получить престижную профессию вы можете в школе Action Digital School на курс «1С аналитик». Вы научитесь внедрять систему 1С и эффективно ей управлять, работать с требованиями бизнеса и пользователей, составлять технические задания для разработчиков, понимать специфику разных видов учета и работать с типовыми конфигурациями 1С.

Что мне дала новая профессия аналитика 1С

Если проанализировать весь период моей работы в качестве аналитика, то я с уверенностью могу сказать, что в первую очередь эта профессия дала мне свободу и ощущение стабильности.

Я очень рада, что могу работать удаленно, из любого уголка страны и не привязываться к определенному месту — мне больше не приходится тратить время на дорогу и вскакивать с кровати ровно в 7 утра, чтобы успеть собраться. Устроившись работать в приличную компанию, где вместо задержек зарплаты есть кучу бонусов и своевременный отпуск, я почувствовала себя в финансовой безопасности.

Помимо всего прочего, меня очень подкупает тот факт, что моя специальность не подразумевает наличие юридической ответственности. Это очень облегчает жизнь и убирает лишнее внутренне напряжение и беспокойства в процессе работы (бухгалтеры меня сейчас поймут).

Всегда можно передумать и вернуться назад или почему не стоит бояться менять профессию

Страх изменений — абсолютно нормальное явление, с которым можно бороться. Здесь нужно понимать, что освоение второй профессии подразумевает получение дополнительных компетенций — не более. Оно не обязывает вас навсегда забыть свою предыдущую деятельность и сжечь все мосты.

Поэтому, если вдруг во время или после переобучения что-то пойдет не так, вы всегда можете вернуться назад и работать по старой специальности. А имея компетенции сразу по двум профессиям, вы открываете для себя огромное количество возможностей для развития и карьерного роста. Главное — верить в себя и идти туда, где вам интересно.

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