Профессия 1С аналитика: новые возможности для финансового успеха бухгалтера

По данным экспертов рынка труда, к 2030 году могут исчезнуть около 40 актуальных на сегодня специальностей. В группе риска — экономисты и бухгалтеры. Это значит, что уже сейчас необходимо задуматься об освоении новой профессии, например отучиться на 1С аналитика.

Почему эксперты рекомендуют бухгалтеру присмотреться к профессии 1С аналитика? Все очень просто. Около 50% функционала 1С аналитика бухгалтер или уже выполняет в рамках своих обязанностей, или умеет это делать, но пока не применяет на практике. Остается только освоить недостающие навыки, и можно переходить на новую, более престижную должность.

Сегодня мы расскажем, чем занимаются аналитики 1С, сколько зарабатывают и какие у них перспективы. А еще, подскажем, как из бухгалтера стать супер-аналитиком 1С и почему это гораздо проще, чем учиться с нуля.

Аналитик 1С: что это за профессия

По статистике, около 87% государственных учреждений и компаний различных отраслей работают с ПО фирмы «1С».

1С — это комплекс программ для автоматизации самых разнообразных бизнес-процессов: бухгалтерских задач, логистических решений, управления складскими остатками, работы с кадрами, расчета и уплаты налогов.

Аналитик 1С — это специалист, который, с одной стороны, знает программные продукты 1С, а с другой стороны — понимает специфику бизнеса, внутренние процессы, финансовую составляющую.

По сути 1С аналитик является связующим звеном между бизнесом, которому необходимо автоматизировать процессы и программистами, которые реализуют эту задачу.

Справка. Условно 1С аналитиков можно поделить на две группы: бизнес-аналитики и системные аналитики. Бизнес-аналитики внедряют программное обеспечение, когда нужно «нарисовать» новые, оптимизированные бизнес-процессы взамен старой рутины, и объяснить их заказчику. А там, где программное обеспечение уже внедрено, бизнес-процессы сформированы, и не требуются коренные, глобальные изменения — вопросы адаптации, донастройки программы под новые задачи решит системный аналитик.

➤ Аналитик 1С составляет ТЗ для программистов

Важным промежуточным этапом работы аналитика является формирование технического задания для программиста. В процессе разработки ТЗ, аналитик 1С формулирует бизнес-задачу, определяет будущих участников автоматизированного процесса с необходимым и достаточным уровнем права доступа к нему.

Он определяет интерфейс — как именно воздействовать на систему, «на какие кнопки нажимать», чтобы получить нужный результат. Также аналитик 1С выявляет объекты конфигурации — какая именно вариация программы требуется в данном случае. Он же определяет алгоритм — как будет решаться задача, и определяет сроки, в которые работы должны быть выполнены.

Аналитик 1С выполняет ряд операций для решения задач: анализирует бизнеса клиента;

проводит интервью с ведущими сотрудниками;

анализирует полученную информацию: что можно улучшить в существующих бизнес-процессах;

составляет техническое задание (ТЗ) для разработчиков;

проводит презентацию программного продукта сотрудникам клиента;

вносит необходимые правки и доработки;

демонстрирует финальный проект и обучает сотрудников.

➤ Аналитик 1С ведет документацию по проекту

Работа аналитика 1С — это не только анализ, работа с информацией и с техническими заданиями. В материальном виде результат работы аналитика 1С над проектом — документация. Данные отображаются любыми удобными способами: в сводных таблицах, различных диаграммах и графиках.

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➤ Аналитик 1С сотрудничает со специалистами

1С аналитик участвует в реализации проекта практически на всех его этапах. Делает он это либо самостоятельно, если проект небольшой, или с другими специалистами.

На этапе моделирования бизнес-процессов — вместе с бизнес-архитектором, если проект крупный. На этапе проектирования-разработки-тестирования — вместе с и программистом (разработчиком), а если проект масштабный — и с техническим архитектором. На этапе подготовки-запуска в эксплуатацию — вместе с консультантом 1С, с преподавателем 1С, программистом 1С.

Аналитик 1С контролирует все этапы реализации проекта, в том числе ведя бухгалтерские процессы и отчеты. Именно поэтому переход бухгалтера в профессию аналитика 1С возможен в рамках одного предприятия, ведь компании заинтересованы в модернизации процессов и соответствующих специалистах.

Получить престижную профессию вы можете в школе Action Digital School на курс «Из бухгалтера в 1С аналитика». Вы научитесь внедрять систему 1С и эффективно ей управлять, работать с требованиями бизнеса и пользователей, составлять технические задания для разработчиков, понимать специфику разных видов учета и работать с типовыми конфигурациями 1С.

Что нужно уметь, чтобы стать аналитиком 1С: программа-минимум для входа в профессию

Войти в аналитику 1С и начать путь от обучения к становлению в профессии с помощью базовых навыков довольно легко.

Самый полезный навык, который чаще всего круто прокачан у бухгалтеров — аналитический склад ума и умение находить причинно-следственные связи. Но ключевое умение для аналитика 1С — оценивать, ставить задачи и работать с информацией. Без этого аналитику никуда.

Коммуникативные навыки будут преимуществом, они помогут работать в команде и взаимодействовать с клиентами. Особенно полезна коммуникабельность при работе с клиентами, которые не знают чего хотят или не разбираются в нюансах.

Аналитик 1С как раз и станет тем звеном, кто разберется вместе с клиентом в задачах и сформирует ТЗ для дальнейшей работы всего предприятия. Однако, чтобы двигаться по карьерной лестнице аналитика 1С, есть и программа-максимум.

Высококвалифицированные аналитики 1С обладают определенными навыками, которые, для удобства, принято делить на 3 категории:

№1. Hard skills. Это так называемые «жесткие навыки», то есть профессиональные компетенции, которые можно продемонстрировать и оценить. Для 1С аналитика необходим такой набор:

знание и понимание основных бизнес-процессов, финанализа;

знание методологии бухгалтерского, налогового и других видов учета;

понимание специфики разных отраслей;

знание принципов конфигурирования;

владение минимальными базовыми знаниями программирования;

умение использовать профессиональные навыки на практике.

№2. Soft skills. Это умения общего характера, «мягкие навыки». Как правило они универсальны и характеризуют больше претендента в аналитики как личность, а не как специалиста узкого профиля. Ключевые «soft skills» для аналитика 1С:

умение работать с информацией;

умение определять и описывать проблему, задачу;

умение создать план решения задачи;

коммуникативные навыки, то есть умение общаться и доносить необходимую информацию;

навыки тайм-менеджмента.

№3. Понимания алгоритмов работы 1С платформы. Это одно из обязательных условий для реализации человека как специалиста по аналитике 1С.

Хотя аналитиков 1С не обучают в ВУЗах, как правило, это «вчерашние бухгалтеры», со средним специальным и высшим профессиональным образованием, вооруженные современными аналитическими инструментами. Все что вы хотели знать об 1С: эксперты ответили на 10 популярных вопросов.

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Где учиться, чтобы стать аналитиком 1С

Для входа в профессию 1С аналитик можно выбрать один их двух вариантов.

Первый — самостоятельно изучить необходимые навыки. Для этого можно заниматься на бесплатных курсах, смотреть видео от экспертов, читать профессиональную литературу или обратиться за помощью к знакомым экспертам. Скажем сразу, что это длинный и непростой путь, который не всегда приносит нужный результат.

Второй вариант — пройти обучение на курсах, где эксперты дадут структурированные и актуальные знания, ответят на все ваши вопросы, отработают практические задания. Здесь риск совершить ошибку и не понять — просто отсутствует.

Зато разобравшись во всех нюансах, вы получаете современную IT-специальность с перспективой карьерного роста, плюс к этому официальный диплом о профпереподготовке.

Получить престижную профессию вы можете в школе Action Digital School на курс «Из бухгалтера в 1С аналитика». Вы научитесь внедрять систему 1С и эффективно ей управлять, работать с требованиями бизнеса и пользователей, составлять технические задания для разработчиков, понимать специфику разных видов учета и работать с типовыми конфигурациями 1С.

Почему бухгалтеру проще стать аналитиком 1С

Лучшие аналитики приходят из бизнеса — это экономисты, бухгалтеры, управленцы. То есть те люди, которые знают бизнес-процессы изнутри, понимают, откуда и куда идут информационные, финансовые, товарные потоки. У них уже есть база знаний и опыт, необходимые для работы 1С аналитиком.

Фактически бухгалтер по роду своей деятельности знаком со всеми финансовыми и бизнес-процессами, которые происходят в компании, при этом он понимает, как и какие из этих процессов можно автоматизировать, чтобы все работало как часы без ошибок.

И самое главное — именно бухгалтер досконально знает все возможности и подводные камни платформы 1С, поэтому ему проще чем, другому специалисту, получив недостающие навыки работы с инструментами, стать 1С аналитиком.

Какие перспективы у бухгалтера, который стал 1С аналитиком

Профессию аналитика 1С можно считать реальной альтернативой для дальнейшей карьеры бухгалтера. Конечно, если он стремится к саморазвитию и хочет расти в доходах.

Для такого специалиста на рынке труда открываются большие перспективы. Вот лишь несколько вариантов, которые он может выбрать для себя:

Консультант 1С — «начинающий аналитик», получивший базовые знания. Он знает типовые конфигурации 1С на уровне продвинутого пользователя, умеет формировать тестовые примеры в типовой системе и объяснять их суть.

Аналитик 1С — проектирует доработки, понимает узкие места и как изменить.

Бизнес-архитектор — объединяет несколько блоков, руководит командой аналитиков, осуществляет интеграцию, т.е. обмены данными между разными системами.

Методолог в направлении 1С — занимается разработкой программ для обучения студентов, составляет методические пособия.

1С аналитик-консультант — работает на фрилансе с компаниями-заказчиками.

Зарплата аналитика 1С существенно превышает среднюю оплату труда бухгалтера. Например, начинающие специалисты без опыта могут найти работу в крупных городах с зарплатой 90–120 тысяч рублей.

Опытные могут рассчитывать на ежемесячный доход до 170 тысяч рублей. Встречаются вакансии с зарплатами и до 300 тысяч рублей.

Аналитик 1С — сравнительно новая профессия. Такие специалисты нужны во всех отраслях и на всех предприятиях, ведь любой бизнес заинтересован в оптимизации производственных процессов, уходе от ненужных затрат, и, конечно, в росте доходов и прибыли.

Участвуя в продвижении и развитии бизнеса, такие специалисты не только получают достойное вознаграждение за свой труд, но и имеют возможность постоянного развития, занимаются интересной, перспективной и творческой работой. И видят реальные результаты своего труда.

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