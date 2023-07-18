Аналитик данных или финансовый аналитик: какая профессия перспективнее для бухгалтера

Многие путают две профессии: аналитика данных и финансового аналитика. На самом деле у них есть некоторые пересечения в задачах и навыках. Однако, они отличаются по своей специализации и области применения. Давайте вместе разберемся кто есть кто, и узнаем, какая из этих профессий даст бухгалтеру больше перспектив и дохода.

Чем отличаются аналитик данных и финансовый аналитик

Представьте ситуацию: вы поняли, что достигли потолка в своей профессии и хотите развиваться дальше. Но не просто расти вверх, но и скорректировать вектор карьеры, выбрав более перспективную и востребованную профессию. Многие карьерные консультанты предлагают бухгалтеру в таких случаях два варианта: стать аналитиком данных или уйти в финансовые аналитики. На первый взгляд это две близкие по функционалу профессии, ведь специалистам приходится в работе применять инструменты аналитика. Но на самом деле, есть много различий, в которых мы сегодня разберемся.

Кто такой аналитик данных

Аналитик данных, или Data Analyst, он же дата-аналитик — специалист по работе с большими объемами информации на всех этапах деятельности компании. Собирает данные из разных источников, обрабатывает их, изучает, выявляет закономерности, делает выводы, визуализирует результаты.

Большие «массивы данных», или «большие данные» — ключевой ресурс для бизнеса, который используют в IT, ритейле, финансах, здравоохранении, игровой индустрии, киберспорте, телекоме, маркетинге. Ведь объем данных, создаваемых, фиксируемых, копируемых и потребляемых во всем мире, растет в геометрической прогрессии.

Аналитик данных нужен во всех отраслях, где требуется обработка и анализ больших объемов информации. Можно сказать, что аналитик данных — универсальный специалист.

На основании отчетов дата-аналитика разрабатывают стратегии расширения и развития бизнеса, формирования позитивной репутации компании или личного бренда, рационального использования средств, управления логистикой, достигаются цели сокращения издержек, роста прибыли. Узнаете в статье: Инструменты аналитика данных, которые пригодятся в работе бухгалтера

Дата-аналитик востребован в различных областях экономики: в бизнесе, в науке, в управлении. Бухгалтеру важно понимать, что деятельность аналитика данных связана с переработкой именно больших и даже гигантских объемов информации, способностью ориентироваться в этом потоке данных, извлекать нужные и правильно интерпретировать их. Но этим, в частности, и вызван интерес бухгалтеров к специальности аналитика данных: это реальная возможность пробить финансовый потолок, освоив дополнительные инструменты к тем, что уже есть в арсенале.

Потребность в таких профессионалах возникла из-за колоссальных и постоянно растущих объемов данных – создаваемых, фиксируемых, копируемых и потребляемых в мире ежедневно. Рассказали в статье: Аналитик данных: новая профессия, которую легко освоит бухгалтер

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Кто такой финансовый аналитик

Деятельность финансового аналитика непосредственно связана с управлением финансами. Такой специалист занимается анализом финансового состояния компаний и организаций, управлением денежными потоками с целью повышения их эффективности. Важное направление деятельности — выявление, оценка рисков и управление ими. Выявление ресурсов и сторонних источников для финансирования развития компании, определение направления возможных инвестиций.

Финансовый аналитик — это специалист, деятельность которого непосредственно связана с управлением денежными потоками для повышения их эффективности. Он осуществляет анализ исключительно финансового состояния компаний и в профессии не выходит за эти рамки.

Важное направление деятельности финансового аналитика: выявление, оценка финансовых, кредитных рисков и управление ими, возможность привлечения сторонних источников для финансирования развития.

Такие аналитики востребованы в финансовых организациях, коммерческих предприятиях, страховых компаниях, в фондах прямых инвестиций и компаниях, занимающихся финансовыми технологиями (платежные системы, криптовалюты, технологии блокчейн).

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Какие навыки нужны аналитику данных и финансовому аналитику

Эксперты Action Digital School сравнили базовые требования к навыкам, которыми должны обладать оба специалиста при трудоустройстве, а также дали краткий обзор обязанностей.

Специализация и доход Навыки Обязанности Аналитик данных, от 100 000 до 255 000 руб. в мес. — владение Excel, Power Point, языком запросов к базам данных SQL, системой интерактивной бизнес-аналитики Tableau — умение настраивать систему аналитики и составлять ТЗ для заказчика — умение быстро и качественно собирать информацию о бизнесе и продукте — способность работать с данными — структурирование данных: создание таблиц, каталогов — анализ данных — описание бизнес-процессов — планирование показателей бизнеса на несколько лет вперед — разработка и согласование технической документации, требований к ТЗ и методик тестирования — взаимодействие с заказчиками: сбор и обработка информации Финансовый аналитик, от 60 000 до 180 000 руб. в мес. — совершенное пользование программой 1С УТ/Бухгалтерия/УПП, Excel, владение языками программирования SQL и Python — математическая логика и высшая математика — умение находить и анализировать источники финансирования бизнеса — способность предвидеть риски, понимать и прогнозировать тенденции развития экономики — проведение финансовых исследований для оптимизации показателей — анализ финансовой устойчивости и платежеспособности компании — определение точек убыточности — подготовка аналитических заключений и рекомендаций по устранению отклонений — расчет моделей окупаемости инвестиционных проектов — планирование и оптимизация финансовых потоков компании

Если сравнивать эти две престижные профессии, то стоит учитывать, что аналитик данных самостоятельно принимает решения о том, какие методы использовать, или какие выводы следуют из найденных закономерностей. То есть он более самостоятельный в своих действиях.

Кроме того, знания и навыки Data Analyst находятся на пересечении трех направлений — математики, программирования и понимания бизнес-процессов. Последний пункт очень важен: опытный аналитик разбирается в устройстве конкретного бизнеса и знает все о его продуктах, сервисах и услугах. Помимо этого, аналитик смыслит в визуализации данных, то есть может представить их наглядно — в виде графиков, диаграмм и схем, чтобы они были понятными для коллег.

Получить профессию аналитика данных можно в вузе например, на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики действуют бакалаврские и магистерские программы по направлениям «Компьютерные науки и анализ данных», «Экономика и анализ данных» и другие. Учиться придется 2-4 года. Или стать аналитиком данных и освоить необходимые инструменты: Excel, SQL и Python вы можете всего за 8 месяцевна курсе «Из бухгалтера в аналитика данных» в школе Action Digital School.

Какую IT-профессию выбрать бухгалтеру для новой карьеры

Прежде чем окончательно выбрать свой новый путь карьерного развития, необходимо решить: хотите ли вы остаться в своей сфере деятельности, то есть связанной с бухгалтерией и финансами, или планируете расширить свои возможности и получить знания в новом направлении.

Чтобы сделать правильный выбор и не жалеть о потраченном времени и деньгах, карьерные консультанты школы Action Digital School рекомендуют в первую очередь опираться на свой профессиональный опыт. Для этого используйте простой и понятный алгоритмом:

Шаг 1. Выпишите ваши текущие навыки. Вы можете сделать это на листке бумаги, или использовать таблицу Excel. Кстати, в ней вам проще будет в дальнейшем проводит анализ.

Шаг 2. Составьте список профессий, вызывающих у вас интерес. Это может быть любая специальность, даже если вы не знаете, какие задачи придется выполнять на рабочем месте. Например, ваша знакомая - детский психолог и вам нравится с ней общаться, а еще вы читали в новостях, что сейчас на пике популярности профессия тестировщик. Или в отделе есть 1С аналитик и вы иногда помогаете ему с текущими задачами.

Шаг 3. Узнайте, какие навыки нужны, чтобы работать выбранным специальностям. Откройте портал hh.ru, введите в поисковую строку название специальности и проанализируйте вакансии от работодателей. Сравните требования к специалистам с теми навыками, которые уже есть у вас. Для примера мы дали реальные запросы работодателя по двум профессиям: аналитик данных и финансовый аналитик.

Требования к соискателю на должность аналитика данных:

Требования к соискателю на должность финансового аналитика:

Чтобы окончательно убедиться, какая профессия вам подходит, пообщайтесь с коллегами или знакомыми. Они поделятся «внутренней кухней» и нюансами своей работы, расскажут, какие плюсы и минусы в ней есть. На основании полной информации вам будет проще сделать свой выбор.

Итак, мы довольно подробно описали в статье о двух современных профессиях — аналитик данных и финансовый аналитик. Пора подвести итоги и сделать наш аналитический вывод. Кстати, вот и он: между этими профессиями гораздо больше различий, чем сходства.

Главное, что объединяет финансового и data-аналитика — это, конечно, аналитическая деятельность, умение делать выводы на основании многокомпонентного анализа, необходимость постоянно учиться и совершенствоваться. А дальше начинаются различия. Итак, поединок: аналитик данных против финансового аналитика!

Аналитик данных Финансовый аналитик Варианты развития внутри профессии Есть возможность развития в «соседнем направлении» внутри профессии: продуктовый аналитик, BI-аналитик, гейм-аналитик Ограничение заниматься финансовой аналитикой Масштабы деятельности Есть возможность участвовать в больших проектах в разных сферах и направлениях Ограничен в задачах, отвечает только за финансовые вопросы Востребованность Нужен в каждой компании, в сфере его внимания все аспекты развития бизнеса Ограничен вопросами денежных потоков бизнеса Амбициозность «Кто владеет информацией, владеет миром» – слова банкира Ротшильда из позапрошлого века как будто сказаны о современных аналитиках данных. Именно они умеют находить и использовать эту информацию для достижения поставленных целей и принятия стратегических решений Информация, используемая финансовым аналитиком, ограничивается, в основном, вопросами денег и их передвижений

А как вы считаете, какая профессия больше подойдет бухгалтеру, если учитывать его текущие навыки и знания? Делитесь своим мнением в комментариях.

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