Зачем бухгалтеру прокачивать свои навыки в 1С. История Татьяны Ким

Сегодня должность бухгалтера требует от специалистов взаимодействия с ПО 1С — это факт. Татьяна Ким — главный бухгалтер компании «Автомолл», имеющий за плечами более 15 лет опыта работы и массу профессиональных знаний. Решив улучшить свои навыки в 1С, Татьяна записалась на курс «Эксперт 1С» от школы Action Digital School и сейчас находится в процессе его прохождения. Мы узнали у нашей героини, что сподвигло ее пойти учиться будучи и так сильным профессионалом.

Как зародились мысли о том, что нужно углубиться в 1С

На самом деле, я сама по себе человек достаточно любознательный: мне нравится постоянно узнавать что-то новое, в чем-то разбираться и приобретать ценные знания. Однако к изучению 1С меня все же подтолкнули обстоятельства. В связи с продажей маркированного товара нашей компании пришлось отказаться от старой 1С и перейти на 1С УНФ. В какой-то момент мы остались без программиста, а для корректной работы платформы всегда необходим соответствующий специалист, с поиском которого возникли проблемы.

В этот период всему рабочему коллективу пришлось самостоятельно осваивать УНФ. Речь идет о каких-то внутренних операциях, отчетах, которые позволяют оптимизировать рабочий процесс. Естественно, это повлекло за собой потерю большого количество времени. Лично я, даже таким путем смогла многому научиться, но практических навыков все равно было мало. Мне хотелось облегчить жизнь себе и коллегам, избавиться от лишних переживаний и трудозатрат. Я приняла решение, что хочу разобраться в системе 1С на уровне эксперта, чтобы иметь возможность быстро выполнять такие задачи как: формирование отчетности, настройка баз данных, подключение внешнего оборудования к 1С и т.д.

Эксперты Action Digital School подготовили уникальную методичку для работы с платформой 1С. Памятки с настройками ЭДО, чек листом и горячими клавишами в 1С помогут работать в два раза быстрее и точнее.

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Эксперт 1С: почему я выбрала именно этот курс

Поискав в Интернете несколько вариантов, я остановилась на самом оптимальном для меня — курс «Эксперт 1С» от онлайн-школы Action Digital School. Меня полностью устроила предложенная учебная программа, ее стоимость, длительность и отзывы от выпускников.

Больше всего меня подкупил тот факт, что я смогу спокойно совмещать учебу с работой, просматривая уроки в любой удобный момент. Это очень важно, ведь далеко не всегда у меня есть свободное время, а подстраиваться под курс с иными условиями я бы просто не смогла.

В программу курса «Эксперт 1С» входит 54 обучающих урока по платформе 1С, более 30 практических лайфхаков и инструментов, видео-разборы решений задач от профессионалов отрасли, а также дополнительные материалы и полезные ссылки. А сам курс длится всего 3 месяца!

Сложно ли дается обучение с текущим профессиональным бэкграундом

Как я уже говорила, за все то время, что я работаю с платформой 1С, мне удалось кое-чему научиться самостоятельно, перебирая разные варианты использования настроек и разделов. Именно это, и, конечно, мои познания в бухучете, обеспечили хорошую базу для того, чтобы мне было проще углубляться в систему «1С:Предприятие 8», далее планирую внедрить их в УНФ.

Так что с усвоением информации на курсе у меня с самого начала не было никаких проблем. Неудивительно, ведь данная программа создана как раз для бухгалтеров, у которых уже есть какой-то фундамент знаний и понимание устройства внутренних бизнес процессов.

На курсе «Эксперт 1С» от онлайн-школы Action Digital School вы научитесь самостоятельно устанавливать систему «1С:Предприятие» и типовые конфигурации, подключать электронный документооборот и настраивать электронную цифровую подпись, настраивать почту, смс, интерфейс и функционал под свои нужды и специфику работы компании. А еще после завершения обучения вы получите сразу два документа: удостоверение о повышении квалификации.

свидетельство о прохождении сертифицированного курса от фирмы 1С.

Как удается совмещать учебу и работу, не жертвуя личной жизнью

Зная свой плотный рабочий график, я как раз и выбрала такой курс, который позволяет мне учиться в любое удобное для меня время. Поскольку иногда приходится задерживаться на работе, обучение прохожу в своем темпе: в свободные будничные вечера, которые бывают редко. Ну а выходные я посвящаю личной жизни. Сами уроки короткие, в них все понятно и подробно объясняется, поэтому мне не нужно часами сидеть и разбираться в предоставленной информации.

Очень радует тот факт, что мне не приходится все бросать и сломя голову бежать просматривать учебные материалы в какие-то установленные сроки. Все-таки помимо работы и получения знаний хочется еще успевать жить, а не только проводить время у монитора компьютера.

Что должен знать и уметь современный бухгалтер

Если отталкиваться от текущих реалий и запросов компаний, то сегодня толковые бухгалтеры должны уметь буквально все. По своему опыту могу сказать, что навыки того же программирования 1С или аналитики 1С могут здорово выручить специалиста в случае непредвиденных обстоятельств. К тому же, дополнительные умения всегда помогают развивать карьеру, профессионально развиваться и открывать для себя много возможностей.

Также, необходимо всегда быть в курсе всех изменений и событий, происходящих в сфере. Важно отслеживать появление новых полезных инструментов и фишек, благодаря которым можно выполнять задачи быстрее и эффективнее. Их внедрение в рабочую систему в любом случае позволит упростить многие процессы.

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