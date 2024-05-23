Как бухгалтеру перестать бояться технологий и начать их использовать

Приходилось ли вам ощущать себя несовременным в мире, где ежедневно появляются новые устройства, программы и облачные сервисы? Страх новых технологий присущ людям разных профессий и возрастов. Бухгалтеры тоже сталкиваются с этой проблемой. Рассказываем, как перестать бояться технологий и обратить их себе на пользу.

Почему у бухгалтера возникает страх перед технологиями

Есть несколько причин, почему у бухгалтера возникает страх перед новыми технологиями:

Недоверие к новому. Новые технологии порой кажутся сложными и непонятными. Некоторые бухгалтеры опасаются, что им сложно будет освоить новые программы и устройства, и это приведет к ошибкам в работе.

Недоверие к результату. Специалист уже привык работать по-старому, и может думать: зачем что-то менять, если он и так справляется?

Нежелание учиться. Иногда бухгалтер не готов тратить время и деньги на освоение новых навыков. Возможно, он считает, что технологии не принесут ему пользы или у него не хватает времени на обучение.

Страх потерять работу. Бухгалтер может опасаться, что цифровые технологии станут настолько совершенными, что смогут полностью заменить человека. А это приведет к потере работы и доходов.

Зачем бухгалтеру использовать технологии

Автоматизация учета дает бухгалтеру ценный ресурс — время. Программа обладает несомненным преимуществом — она может быстро работать с большим объемом данных и при этом не уставать. В отличие от человека, она не допускает ошибок, вызванных монотонностью работы.

Кроме того, бухгалтерские сервисы напоминают специалистам о том, какую отчетность, куда и в какие сроки необходимо сдать. Это помогает избежать штрафов.

Технологии дают возможности. Например, возможность трудиться удаленно из любой точки мира, в компании, где бухгалтер мечтал работать и которая находится за много километров от него. Также с помощью технологий можно выполнять больше работы, делать ее качественно и в короткие сроки. А еще бухгалтер, который владеет технологиями, становится супервостребованным специалистом на рынке труда и ему проще повысить свой доход.

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Какие технологии пригодятся бухгалтеру

По роду своей деятельности бухгалтер так или иначе сталкивается с технологиями каждый день — ведь учет давно не ведут на бумаге. Значит, определенныезнания в IT у него уже есть.

В своей работе бухгалтеру нужны программы 1С, системы электронного документооборота с поставщиками, покупателями, контролирующими органами, специальные программы для обмена кадровыми документами (системы КЭДО).

Технологии постоянно развиваются, и специалисту важно постоянно обновлять свои знания и навыки. Это поможет ему оставаться востребованным на рынке и избежать потери работы.

Так, бухгалтеру постоянно можно расширять свои знания в области 1С. 1С — это не только «1С:Бухгалтерия», но и широкий спектр торговых, производственных, управленческих и других программ, которые помогают вести учет показателей работы компании.

Бухгалтер, который в совершенстве владеет программными продуктами 1С, может анализировать бизнес-процессы, самостоятельно внедрять конфигурации 1С, консультировать клиентов и пользователей. Если ему надоест текущая профессия, то глубокие знания программы позволят успешно освоить специальность 1С-аналитика или разработчика 1С. Все это — возможности профессионального роста и дополнительного заработка.

Как бухгалтеру преодолеть страх перед технологиями и начать их использовать

Чтобы преодолеть страх перед технологиями, сначала важно осознать, что они призваны помочь бухгалтеру в работе, а не заменить его.

Программа способна самостоятельно обрабатывать, рассчитывать и формировать данные, но задает цели и настройки программы именно человек.

Машина работает по алгоритму, а специалист обладает экспертным мнением и умеет принимать решения в нестандартных ситуациях. Программа не может заменить бухгалтера в общении с налоговым инспектором, она выполняет лишь функцию канала связи.

Вот какие рекомендации также помогут преодолеть страх перед технологиями и начать активно их использовать:

Начните с малого. Не пытайтесь освоить все технологии сразу. Начните с более простых инструментов — например, с изучения, как вести новый для вас участок в 1С.

Учитесь у коллег. Обратитесь за помощью к коллегам, которые уже освоили определенные технологии. Они могут поделиться своим опытом, дать советы и рекомендации.

Читайте профессиональные блоги и публикации. Следите за новостями в области технологий, читайте блоги, журналы и онлайн-ресурсы. Это поможет вам быть в курсе последних тенденций и инструментов.

Пройдите обучение. Один из наиболее эффективных и понятных способов получить дополнительные знания — пройти курсы. Рассмотрите сферу деятельности обучающей организации, выберите подходящую программу, ознакомьтесь с информацией о преподавателях и прочитайте отзывы студентов. Так учиться будет максимально комфортно.

Специально для бухгалтеров в Action Digital School есть обучающие материалы, ориентированные на постепенное и понятное освоение технологических навыков.

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Новые технологии — это не страшно, это страшно интересно.

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