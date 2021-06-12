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Какие службы компании должны участвовать в подготовке ТЦО-отчетности, чтобы документация была достоверной?

Для рубрики Свой бизнес
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На практике в большинстве случаев подготовкой ТЦО-отчетности занимается либо бухгалтерская служба, либо финансово-экономическая, либо они обе. Основные причины, которые мы слышим от руководства (или фронт-офиса) по поводу такого распределения функций, следующие:

«Это налоговые и бухгалтерские вопросы, поэтому других подразделений это не касается...»

«Дело фронт-офиса — зарабатывать деньги и заниматься бизнесом, а не помогать бэк-офису решать их задачи....»

«Мы в этом ничего не понимаем, не надо тратить наше время....»

«Наши КПЭ данные вопросы не покрывают....»

При этом на практике при подготовке налоговой документации исключительно финансово-бухгалтерской функцией для Компании остаются актуальными следующие риски, которые могли бы быть сняты при активном участии профильных подразделений в подготовке ТЦО-отчетности:

  • Описание функций и рисков, которые несет Компания в контролируемой хозяйственной операции, не соответствует действительности (например, функциональный анализ проведен исключительно на основании текста договора и не учитывает практические особенности взаимодействия сторон);
  • Выборка аналогов, которые используются для сравнения, некорректна: отобранные компании на практике оперируют в несопоставимых условиях, отобранные сделки совершены с товаром, который несопоставим с анализируемой продукцией по существенным характеристикам;
  • Не учтена и не описана специфика анализируемой операции, оказывающая существенное влияние на финансовый результат сторон: не проведены необходимые корректировки для обеспечения сопоставимости; проведенные корректировки не устраняют фактических различий между условиями сопоставляемых сделок; неверно выбран источник информации или способ расчета корректировки;
  • Не анализируются и не учитываются рыночные условия и коммерческие стратегии сторон, оказывающие влияние на цены сделок и финансовый результат сторон (например, в случаях убытка на стадии входа на рынок);
  • Другие «пробелы», ослабляющие защитную позицию компании в случае открытия налоговым органом ТЦО-проверки по контролируемым операциям.

Для того чтобы налоговая документация полноценно защищала налогоплательщика в части обоснования рыночных условий контролируемых сделок, обязательно участие и согласование профильных служб Компании и сотрудников, которые непосредственно ведут бизнес и отвечают за согласование условий, заключение и исполнение анализируемых сделок.

Ниже — неисчерпывающий перечень вопросов, которые могли бы быть адресованы данным функциям:

Профильная служба:

  • Актуализация и предоставление информации о рынке, на котором совершаются анализируемые сделки, о коммерческой стратегии компании и цепочке создания стоимости продукта.
  • Предоставление информации для проведения корректировок и согласование их расчета.
  • Предоставление сведений о конкурентах и конкурентных преимуществах Компании.
  • Описание схемы ведения бизнеса и причин ее использования.
  • Предоставление данных о фактических условиях взаимодействия сторон по сделке, выполняемых ими функциях, принимаемых рисках и способах их минимизации.

Производственная служба:

  • Предоставление информации для проведения корректировок и согласование их расчета.
  • Подтверждение информации о технологических процессах.
  • Согласование характера расходов (например, капитализация на несколько отчетных периодов).
  • Согласование выборки аналогов.

Юридическая служба:

  • Контроль структуры Группы и периметра лиц, признаваемых взаимозависимыми.
  • Oбеспечение взаимодействия с иностранными акционерами и компаниями Группы.
  • Контроль изменений законодательства, правоприменительной практики, разъяснений уполномоченных органов.

Стратегия и развитие:

  • Объяснение стадии развития продукта в сравнении с конкурентами.
  • SWOT-анализ (сильные, слабые стороны продукта), который может быть использован для проведения корректировок.
  • Комментарии к анализу «план-факт», бизнес-плану, данные которых могут быть частично использованы в налоговой документации.
  • Информация о коммерческой стратегии компании и цепочке создания стоимости продуктa.

Выше приведен неисчерпывающий перечень функций / подразделений, которые могли бы, поучаствовав в создании ТЦО-отчетности, сделать ее более качественной с точки зрения представления проверенной, согласованной информации. При этом критически важно, чтобы финансовая и бухгалтерская информация была четко увязана с информацией, предоставляемой иными ответственными службами.

 

Пост написан компанией
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