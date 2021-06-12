Какие службы компании должны участвовать в подготовке ТЦО-отчетности, чтобы документация была достоверной?

На практике в большинстве случаев подготовкой ТЦО-отчетности занимается либо бухгалтерская служба, либо финансово-экономическая, либо они обе. Основные причины, которые мы слышим от руководства (или фронт-офиса) по поводу такого распределения функций, следующие:

«Это налоговые и бухгалтерские вопросы, поэтому других подразделений это не касается...»

«Дело фронт-офиса — зарабатывать деньги и заниматься бизнесом, а не помогать бэк-офису решать их задачи....»

«Мы в этом ничего не понимаем, не надо тратить наше время....»

«Наши КПЭ данные вопросы не покрывают....»

При этом на практике при подготовке налоговой документации исключительно финансово-бухгалтерской функцией для Компании остаются актуальными следующие риски, которые могли бы быть сняты при активном участии профильных подразделений в подготовке ТЦО-отчетности:

Описание функций и рисков, которые несет Компания в контролируемой хозяйственной операции, не соответствует действительности (например, функциональный анализ проведен исключительно на основании текста договора и не учитывает практические особенности взаимодействия сторон);

Выборка аналогов, которые используются для сравнения, некорректна: отобранные компании на практике оперируют в несопоставимых условиях, отобранные сделки совершены с товаром, который несопоставим с анализируемой продукцией по существенным характеристикам;

Не учтена и не описана специфика анализируемой операции, оказывающая существенное влияние на финансовый результат сторон: не проведены необходимые корректировки для обеспечения сопоставимости; проведенные корректировки не устраняют фактических различий между условиями сопоставляемых сделок; неверно выбран источник информации или способ расчета корректировки;

Не анализируются и не учитываются рыночные условия и коммерческие стратегии сторон, оказывающие влияние на цены сделок и финансовый результат сторон (например, в случаях убытка на стадии входа на рынок);

Другие «пробелы», ослабляющие защитную позицию компании в случае открытия налоговым органом ТЦО-проверки по контролируемым операциям.

Для того чтобы налоговая документация полноценно защищала налогоплательщика в части обоснования рыночных условий контролируемых сделок, обязательно участие и согласование профильных служб Компании и сотрудников, которые непосредственно ведут бизнес и отвечают за согласование условий, заключение и исполнение анализируемых сделок.

Ниже — неисчерпывающий перечень вопросов, которые могли бы быть адресованы данным функциям:

Профильная служба:

Актуализация и предоставление информации о рынке, на котором совершаются анализируемые сделки, о коммерческой стратегии компании и цепочке создания стоимости продукта.

Предоставление информации для проведения корректировок и согласование их расчета.

Предоставление сведений о конкурентах и конкурентных преимуществах Компании.

Описание схемы ведения бизнеса и причин ее использования.

Предоставление данных о фактических условиях взаимодействия сторон по сделке, выполняемых ими функциях, принимаемых рисках и способах их минимизации.

Производственная служба:

Предоставление информации для проведения корректировок и согласование их расчета.

Подтверждение информации о технологических процессах.

Согласование характера расходов (например, капитализация на несколько отчетных периодов).

Согласование выборки аналогов.

Юридическая служба:

Контроль структуры Группы и периметра лиц, признаваемых взаимозависимыми.

Oбеспечение взаимодействия с иностранными акционерами и компаниями Группы.

Контроль изменений законодательства, правоприменительной практики, разъяснений уполномоченных органов.

Стратегия и развитие:

Объяснение стадии развития продукта в сравнении с конкурентами.

SWOT-анализ (сильные, слабые стороны продукта), который может быть использован для проведения корректировок.

Комментарии к анализу «план-факт», бизнес-плану, данные которых могут быть частично использованы в налоговой документации.

Информация о коммерческой стратегии компании и цепочке создания стоимости продуктa.