Реальный раздел земельного участка — это сложный юридический процесс, требующий тщательной подготовки и понимания законодательства. В статье мы рассмотрим этапы раздела, сбор необходимых документов, особенности согласования границ и судебную практику. Узнайте, как успешно провести раздел участка.

Введение

Реальный раздел земельного участка — это процесс, позволяющий собственникам разделить общую землю на несколько самостоятельных участков, которые можно будет использовать или продать независимо друг от друга. Такая необходимость часто возникает в ситуациях, связанных с наследованием, совместным владением участком несколькими лицами или при разделе имущества между супругами.

Данный процесс требует тщательной подготовки документов и соблюдения всех законодательных требований, так как любые ошибки могут привести к отказу в регистрации новых участков и сложностям в будущем. Поэтому важно понимать порядок действий, знать правовые нормы и подготовить все необходимые доказательства для успешного раздела.

Если между собственниками возникает спор о границах или других аспектах раздела, вам могут потребоваться услуги юриста, которые помогут разобраться в правовых нюансах и правильно оформить раздел участка. Обратиться за консультацией стоит, если возникают сложности с оформлением документов, согласованием границ или нарушением прав соседей, связанных с земельным вопросом.

Реальный раздел земельного участка включает несколько этапов: подготовку документов, согласование границ, подачу заявления в суд и регистрацию новых участков. В статье мы подробно рассмотрим все шаги и дадим практические рекомендации для успешного проведения раздела.

Законодательные нормы, регулирующие реальный раздел земельного участка

Процесс реального раздела земельного участка в России регулируется различными законодательными актами, которые устанавливают порядок и условия проведения раздела. Основное регулирование осуществляется Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и федеральными законами, касающимися кадастровой и регистрационной деятельности. Понимание этих норм поможет избежать правовых ошибок и эффективно провести раздел участка.

Основные законодательные акты

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)

Вопросы, связанные с разделом имущества, включая земельные участки, регулируются статьями Гражданского кодекса РФ. Основное внимание уделяется правам собственников и общим правилам раздела общего имущества. Статья 252 ГК РФ — Раздел имущества, находящегося в долевой собственности

Эта статья устанавливает правила и порядок раздела имущества, находящегося в долевой собственности, включая земельные участки. Согласно статье, каждый участник долевой собственности имеет право на выделение своей доли в натуре, если это возможно. Пример применения:

Если участок принадлежит нескольким собственникам, и они хотят его разделить, они могут обратиться в суд, если не удаётся достигнуть соглашения о разделе. Земельный кодекс Российской Федерации (ЗК РФ)

Основной документ, регулирующий порядок использования и раздела земельных участков. В Земельном кодексе указаны категории земель и возможные изменения в их использовании, что играет важную роль при разделении. Статья 11.1 ЗК РФ — Реальный раздел земельных участков

Эта статья определяет, что реальный раздел земельного участка возможен, если после раздела каждый участок может быть использован в соответствии с его разрешённым использованием и соблюдены минимальные нормы площади. Пример применения:

Если земельный участок сельскохозяйственного назначения делится на два участка, каждый из них должен соответствовать требованиям к минимальной площади, установленным для таких категорий земель. Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости"

Регулирует вопросы, связанные с регистрацией прав на новые земельные участки, образованные в результате раздела. Для успешного завершения раздела важно пройти процедуру регистрации в Росреестре и получить новые кадастровые паспорта. Пример применения:

При разделе земельного участка необходимо зарегистрировать изменения в Росреестре и получить документы, подтверждающие право собственности на новые участки.

Таблица: Основные законодательные акты и их роль

Законодательный акт Основное содержание Пример применения Гражданский кодекс РФ (ст. 252) Определяет правила раздела имущества, находящегося в долевой собственности Раздел участка между несколькими собственниками Земельный кодекс РФ (ст. 11.1) Устанавливает правила реального раздела земельного участка Раздел сельскохозяйственных земель с учётом минимальных норм площади Закон о государственной регистрации недвижимости Регулирует регистрацию новых участков и прав собственности на них Регистрация разделённых участков в Росреестре

Порядок применения законодательных норм

Применение норм законодательства при реальном разделе земельного участка требует соблюдения ряда условий и процедур. Рассмотрим основные шаги, которые следует выполнить для успешного проведения раздела:

Проверка возможности раздела участка

Перед началом процесса необходимо проверить, допускает ли законодательство раздел участка. Для этого важно учитывать такие факторы, как минимальная площадь участка, его назначение и наличие ограничений на использование. Согласование границ и подготовка документации

Важно согласовать границы будущих участков с соседями и всеми заинтересованными сторонами. Это может потребовать проведения геодезических работ и подготовки межевого плана. Подача заявления в суд (при необходимости)

Если собственники не могут прийти

к соглашению относительно раздела земельного участка или если процедура требует судебного подтверждения, необходимо подать заявление в суд. В суде должны быть представлены все документы, подтверждающие права на участок и возможность его раздела, а также доказательства согласия всех сторон.

Регистрация изменений в Росреестре

После того как раздел участка будет произведён и утверждён, необходимо внести изменения в кадастровый учёт и зарегистрировать новые участки в Росреестре. Это завершающий этап, который подтверждает законность раздела и закрепляет права собственности.

Особенности реального раздела

Категория и назначение земель

При реальном разделе важно учитывать категорию земель и их целевое назначение. Некоторые категории земель, например сельскохозяйственные земли или земли лесного фонда, имеют строгие ограничения по минимальным размерам участка после раздела и целевому использованию. Минимальные размеры участков

Законодательство устанавливает минимальные размеры участков для определённых категорий земель. При разделе важно соблюдать эти нормы, чтобы новые участки могли использоваться по назначению и не нарушали требований законодательства. Согласование с соседями

Границы новых участков, образованных в результате раздела, должны быть согласованы с соседями, чтобы избежать споров и дальнейших судебных разбирательств. При этом важно правильно провести межевание и уточнить границы участков.

Заключение по законодательным нормам

Знание законодательных норм и их грамотное применение — это основа успешного проведения реального раздела земельного участка. Основные акты, такие как Гражданский кодекс РФ, Земельный кодекс РФ и закон о государственной регистрации недвижимости, определяют права и обязанности собственников, а также требования к процессу раздела. Правильное соблюдение этих норм позволит избежать ошибок и проблем с регистрацией новых участков.

Подготовка к разделу: сбор документов и оценка участка

Процесс реального раздела земельного участка требует тщательной подготовки. Необходимо собрать документы, подтверждающие права на участок, согласовать границы и провести оценку земли. Все эти шаги помогут избежать ошибок и спорных ситуаций при дальнейшем оформлении раздела и регистрации новых участков. Рассмотрим основные этапы подготовки.

Необходимые документы для раздела

Правоустанавливающие документы

Это основная категория документов, которая подтверждает право собственности на земельный участок. В эту категорию входят свидетельства о праве собственности, выписки из ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости), договоры купли-продажи, дарения, наследования и другие документы. Пример:

Если участок был получен по договору купли-продажи, необходимо предоставить сам договор и выписку из ЕГРН, подтверждающую право собственности. Кадастровый паспорт или выписка из ЕГРН

Кадастровый паспорт земельного участка — это документ, содержащий описание участка и его основные характеристики, такие как площадь, границы, категория земель и назначение. Выписка из ЕГРН может заменить кадастровый паспорт и также используется для подтверждения характеристик участка. Пример:

Если участок ранее прошёл кадастровый учёт, необходимо предоставить выписку, в которой будут указаны его параметры и границы. Межевой план

Межевой план — это документ, подтверждающий границы земельного участка. Он является важной частью кадастровой документации и используется при согласовании границ и уточнении площади новых участков, которые будут образованы после раздела. Пример:

Если собственники решают разделить участок на несколько частей, необходимо создать новый межевой план, показывающий границы и площади будущих участков. Согласие собственников и соседей

Для успешного раздела необходимо согласие всех собственников участка. Если участок принадлежит нескольким лицам в долевой собственности, потребуется письменное согласие всех участников. Также важно согласовать границы с соседями, чтобы избежать споров и дальнейших судебных разбирательств. Пример:

Если участок граничит с соседним участком, потребуется письменное согласие соседа на уточнение границ и подтверждение отсутствия претензий. Разрешение на раздел (при необходимости)

В некоторых случаях может потребоваться разрешение на раздел участка от органов местного самоуправления. Это актуально для участков, находящихся в особо охраняемых зонах или имеющих специальные ограничения по использованию. Пример:

Если участок находится в охраняемой природной зоне, необходимо получить разрешение от местных властей для раздела.

Таблица: Основные документы для реального раздела земельного участка

Документ Назначение Пример Правоустанавливающие документы Подтверждают право собственности на участок Договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство Кадастровый паспорт / Выписка из ЕГРН Содержат описание участка и его характеристики Выписка из ЕГРН, кадастровый паспорт Межевой план Показывает границы участка и его площадь План с указанием новых границ и площадей Согласие собственников и соседей Подтверждает согласие всех участников и соседей на раздел Письменные согласия всех сторон Разрешение на раздел Подтверждает право на проведение раздела в случае особых условий Разрешение от местных органов власти

Оценка участка перед разделом

Кадастровая оценка

Кадастровая оценка проводится для определения кадастровой стоимости участка, которая используется в налоговых и регистрационных целях. Для раздела необходимо провести кадастровую оценку новых участков, чтобы внести изменения в ЕГРН. Пример:

Если участок был разделён на две части, каждая часть должна пройти кадастровую оценку, чтобы получить свою кадастровую стоимость. Рыночная оценка

Рыночная оценка проводится для определения реальной стоимости участка на рынке недвижимости. Это важно, если собственники планируют продать один из новых участков после раздела или провести обмен. Пример:

Если собственники решают продать часть участка после раздела, важно знать его рыночную стоимость, чтобы оценить доход от продажи.

Рекомендации по сбору документов и оценке

Проверьте наличие всех правоустанавливающих документов

Убедитесь, что все документы, подтверждающие право собственности на участок, находятся в актуальном состоянии и зарегистрированы в Росреестре. Это поможет избежать отказов в регистрации новых участков. Проведите межевание и согласование границ

Проведите межевание участка и получите согласие всех собственников и соседей на уточнение границ. Это предотвратит споры и сократит время на рассмотрение дела в суде. Обратитесь к кадастровому инженеру для подготовки плана

Кадастровый инженер поможет правильно подготовить межевой план, который соответствует требованиям законодательства и будет принят для регистрации.

Порядок проведения реального раздела земельного участка

Проведение реального раздела земельного участка включает несколько ключевых этапов: от подготовки документов и согласования границ до подачи заявления в суд и регистрации новых участков. Важно соблюдать установленные законодательством правила и учитывать правовые нюансы, чтобы избежать споров и отказов в регистрации. Рассмотрим основные этапы раздела и действия, которые необходимо предпринять.

Основные этапы проведения реального раздела

Подготовка и проверка документов

На этом этапе собираются все необходимые документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, и проверяются их актуальность и корректность. Особое внимание стоит уделить правоустанавливающим документам и кадастровым данным. При необходимости следует обновить кадастровый паспорт или получить выписку из ЕГРН. Пример:

Если правоустанавливающий документ старого образца (например, свидетельство о праве собственности), потребуется получить актуальную выписку из ЕГРН. Проведение межевания и согласование границ

Межевание участка проводится для уточнения и фиксации его границ, а также для последующего составления межевого плана. Важно пригласить кадастрового инженера, который подготовит межевой план и подтвердит соответствие участков установленным нормам. Также необходимо согласовать границы с соседями и другими собственниками. Пример:

Собственник хочет разделить участок на два равных участка. Кадастровый инженер проводит межевание, подготавливает межевой план и фиксирует границы участков. Подача заявления на раздел в органы местного самоуправления (при необходимости)

В некоторых случаях требуется получение разрешения на раздел участка от органов местного самоуправления. Это актуально для участков, находящихся в особо охраняемых зонах, или участков, раздел которых может повлиять на общие границы. Пример:

Если участок находится в охраняемой природной зоне, необходимо получить разрешение на его раздел в местной администрации. Подача заявления в суд (при наличии споров)

Если между собственниками или соседями возникли разногласия по поводу раздела, потребуется подать заявление в суд. В суде необходимо представить все документы, подтверждающие право собственности, межевой план и доказательства согласия или несогласия соседей. Пример:

Если один из соседей оспаривает границы нового участка, потребуется подать заявление в суд для подтверждения правильности раздела и разрешения спора. Регистрация изменений в Росреестре

После завершения всех этапов необходимо зарегистрировать изменения в ЕГРН и получить кадастровые паспорта на новые участки. Для этого потребуется подать заявление в Росреестр и приложить все документы, подтверждающие раздел. Пример:

После завершения раздела собственники получают новые кадастровые паспорта на два образованных участка.

Таблица: Основные этапы проведения реального раздела земельного участка

Этап Описание Пример Подготовка и проверка документов Сбор правоустанавливающих документов, кадастровых данных Проверка актуальности свидетельства о праве собственности и выписки из ЕГРН Проведение межевания и согласование границ Уточнение границ участка, подготовка межевого плана Подготовка плана раздела и согласование с соседями Подача заявления в органы местного самоуправления Получение разрешения на раздел участка (при необходимости) Получение разрешения на раздел участка в охраняемой природной зоне Подача заявления в суд Решение споров о границах и праве на раздел участка Подача иска в суд при разногласиях между собственниками или соседями Регистрация изменений в Росреестре Оформление кадастровых паспортов на новые участки Получение кадастровых паспортов на два новых участка

Особенности согласования границ и разрешения споров

Согласование границ с соседями

При проведении межевания границы участков уточняются и фиксируются. Важно, чтобы все соседние собственники были уведомлены и дали своё согласие на новые границы. Это поможет избежать будущих споров и судебных разбирательств. Совет: При согласовании границ рекомендуется фиксировать письменное согласие всех соседей и хранить эти документы для возможного использования в суде. Решение споров между собственниками

Если собственники земельного участка не могут прийти к соглашению о границах или других аспектах раздела, спор может быть передан на рассмотрение суда. Суд рассматривает все представленные доказательства, межевые планы и документы, чтобы принять решение о правильности раздела. Пример:

Если один из собственников участка требует больший по площади участок, чем ему положено, другой собственник может обратиться в суд для защиты своих прав.

Рекомендации по проведению реального раздела

Проверьте все документы перед подачей заявления

Убедитесь, что все правоустанавливающие документы, кадастровые паспорта и межевые планы находятся в актуальном состоянии и зарегистрированы в Росреестре. Это поможет избежать отказов и задержек в регистрации. Консультируйтесь с кадастровым инженером и юристом

Профессиональная помощь кадастрового инженера поможет правильно провести межевание и подготовить межевой план, соответствующий законодательным требованиям. Юрист поможет избежать ошибок в документации и защитить ваши права в суде. Получите письменные согласия соседей

Согласование границ с соседями и получение их письменных согласий поможет избежать споров и дальнейших судебных разбирательств.

Практические советы по успешному разделу земельного участка

Реальный раздел земельного участка может быть сложным процессом, требующим соблюдения юридических норм, согласования с соседями и правильного оформления документов. Следующие практические советы помогут вам успешно провести раздел участка и избежать типичных ошибок.

1. Собирайте все необходимые документы заранее

Сбор документов — это первый шаг в успешном разделе участка. Важно проверить актуальность правоустанавливающих документов и кадастровых данных. Убедитесь, что документы зарегистрированы в Росреестре и содержат точные сведения о правах на участок.

Рекомендации:

Получите выписку из ЕГРН, подтверждающую ваше право собственности и характеристики участка.

Проверьте наличие всех правоустанавливающих документов (договоры купли-продажи, дарения, наследования и др.).

2. Проводите межевание с привлечением кадастрового инженера

Межевание — это ключевой этап, на котором определяются границы участка. Для этого потребуется помощь кадастрового инженера, который подготовит межевой план и уточнит площадь и границы будущих участков.

Совет: При выборе кадастрового инженера убедитесь, что он обладает опытом и необходимыми лицензиями. Правильное проведение межевания снизит риск споров и ошибок.

3. Согласовывайте границы с соседями

Согласование границ с соседями — важная часть процесса, которая помогает избежать будущих споров. При межевании уведомляйте соседей и получайте их письменные согласия на границы. Это особенно важно, если новые границы могут повлиять на права соседей.

Совет: Фиксируйте согласие соседей в письменной форме и храните документы на случай судебных разбирательств.

4. Проверяйте соответствие участков минимальным нормам площади

При реальном разделе земельного участка важно соблюдать минимальные нормы площади, установленные законодательством. Для разных категорий земель установлены свои минимальные размеры, которые необходимо учитывать.

Пример: При разделе сельскохозяйственных земель минимальный размер участка может отличаться от норм для участков под индивидуальное жилищное строительство.

5. Консультируйтесь с юристом на всех этапах

Юридическая поддержка помогает избежать ошибок и правильно оформить документы. Юрист подскажет, как составить заявление, какие документы подготовить и как защитить свои права в случае споров.

Рекомендации:

Обратитесь к юристу перед началом процесса для получения консультации.

Используйте юридические услуги при составлении заявлений и проверке документов.

Таблица: Основные действия и рекомендации

Действие Рекомендация Сбор правоустанавливающих документов Проверяйте актуальность всех документов в ЕГРН Проведение межевания Привлекайте опытного кадастрового инженера и фиксируйте результаты Согласование границ с соседями Получайте письменные согласия соседей на уточнённые границы Проверка норм площади Соблюдайте минимальные размеры для разных категорий земель Консультация с юристом Консультируйтесь на всех этапах и используйте юридическую поддержку

Пример успешного раздела участка

Раздел участка между двумя собственниками

Истцы решили разделить земельный участок, принадлежащий им на правах долевой собственности. Они привлекли кадастрового инженера для проведения межевания и подготовили межевой план. Границы новых участков были согласованы с соседями и собственниками, что позволило избежать споров.

Результат: Собственники подали заявление в суд, представив все документы и письменные согласия соседей. Суд утвердил раздел участка и постановил зарегистрировать новые участки в Росреестре.

Заключение по практическим советам

Успешный раздел земельного участка требует тщательной подготовки и соблюдения всех законодательных норм. Правильное оформление документов, привлечение профессионалов и согласование границ помогут избежать проблем и успешно зарегистрировать новые участки. Юридическая поддержка и консультации с экспертами — это важные шаги для защиты ваших прав и интересов.

Особенности налогообложения и правового оформления при разделе земельного участка

При проведении реального раздела земельного участка важно учитывать вопросы налогообложения и правильно оформить все необходимые документы. В зависимости от целей раздела и использования новых участков, могут возникать налоговые обязательства, которые важно понимать заранее. Также необходимо провести правовую регистрацию новых участков, чтобы получить официальное подтверждение прав собственности.

Налогообложение при разделе земельного участка

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

Если раздел участка связан с последующей продажей одного из новых участков, то собственнику может потребоваться уплатить НДФЛ с полученного дохода. Налоговая ставка для резидентов РФ составляет 13%, и налог исчисляется с разницы между ценой продажи и ценой приобретения участка (или кадастровой стоимостью). Пример:

Если после раздела участок продаётся за 1 000 000 рублей, а его кадастровая стоимость составляет 800 000 рублей, то налог будет рассчитан с 200 000 рублей разницы. Земельный налог

После раздела земельного участка новые собственники будут обязаны уплачивать земельный налог за каждый новый участок. Ставка налога зависит от категории земель, их назначения и кадастровой стоимости. Важно учитывать изменения в налоговых обязательствах после регистрации новых участков. Пример:

Если участок разделён на два, то каждый из новых собственников будет уплачивать земельный налог отдельно за свой участок в зависимости от его кадастровой стоимости. Особенности при дарении или обмене участков

Если после раздела земельный участок передаётся в дар или в обмен, необходимо учитывать возможные налоговые обязательства. Например, при дарении между близкими родственниками налог не взимается, но в случае дарения другим лицам может потребоваться уплата НДФЛ.

Правовое оформление и регистрация в Росреестре

Подача заявления в Росреестр

После проведения реального раздела необходимо подать заявление о регистрации новых участков в Росреестр. Для этого потребуется предоставить правоустанавливающие документы, межевой план и документы, подтверждающие согласие всех собственников. Пример:

Собственники подают заявление в Росреестр, прикладывая межевой план и согласия соседей, чтобы зарегистрировать два новых участка вместо одного. Получение кадастровых паспортов и выписок из ЕГРН

После регистрации изменений собственникам будут выданы новые кадастровые паспорта и выписки из ЕГРН, подтверждающие права на новые участки. Эти документы необходимы для дальнейшего оформления сделок с участками или их использования. Пример:

После регистрации собственники получают кадастровые паспорта на два новых участка и могут оформить продажу или аренду одного из них. Изменения в правоустанавливающих документах

В некоторых случаях после раздела требуется внести изменения в правоустанавливающие документы, такие как свидетельства о праве собственности или договоры. Важно, чтобы все документы соответствовали актуальным данным в ЕГРН. Пример:

Если участок был ранее приобретён по договору купли-продажи, потребуется внести изменения в договор и зарегистрировать новые участки как самостоятельные объекты.

Рекомендации по налогообложению и правовому оформлению

Проконсультируйтесь с налоговым консультантом

Налогообложение при разделах земельных участков может быть сложным, особенно если вы планируете дальнейшие сделки. Консультация с налоговым экспертом поможет вам правильно рассчитать налоги и избежать лишних обязательств. Проверяйте все документы перед подачей в Росреестр

Перед подачей заявления в Росреестр убедитесь, что все документы оформлены корректно и соответствуют данным в ЕГРН. Это поможет избежать отказов и задержек в регистрации. Соблюдайте сроки регистрации и уплаты налогов

После регистрации изменений в Росреестре важно своевременно уплачивать земельные налоги и подготавливать отчёты для налоговой службы. Соблюдение сроков поможет избежать штрафов и пени.

Таблица: Основные аспекты налогообложения и регистрации

Аспект Описание Пример Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) Уплата налога с дохода при продаже нового участка Налог исчисляется с разницы между ценой продажи и кадастровой стоимостью Земельный налог Уплата налога за каждый новый участок после раздела Каждый собственник платит налог за свой участок Подача заявления в Росреестр Регистрация новых участков и получение кадастровых паспортов Подготовка и подача заявления с межевым планом и согласием собственников Изменения в правоустанавливающих документах Внесение изменений в договоры и другие правоустанавливающие документы Обновление договоров купли-продажи или наследства после раздела

Заключение по налогообложению и правовому оформлению

Налогообложение и правовое оформление при реальном разделе земельного участка — это важные шаги, которые требуют внимательного подхода и правильного расчёта. Соблюдение налоговых обязательств, правильное оформление документов и своевременная регистрация помогут вам успешно провести раздел участка и избежать проблем в будущем.

Реальный раздел земельного участка — это сложный юридический процесс, который требует соблюдения законодательных норм, правильного оформления документов и согласования всех деталей с соседями и другими заинтересованными сторонами. В статье мы рассмотрели ключевые этапы и важные аспекты проведения раздела, начиная с подготовки документов и заканчивая регистрацией новых участков в Росреестре.

Для успешного проведения реального раздела земельного участка важно:

Соблюдать законодательные нормы: Понимание статей Гражданского и Земельного кодексов РФ, а также норм регистрации недвижимости поможет избежать правовых ошибок.

Грамотно собирать документы: Подготовка правоустанавливающих документов, межевых планов, согласование границ с соседями и проверка кадастровых данных — это основа успешного раздела.

Проводить межевание и получать согласие: Работа с кадастровым инженером, согласование границ и получение письменных согласий от соседей — важные этапы для избежания споров.

Понимать налогообложение: Учёт налоговых обязательств, связанных с разделом и последующими сделками, поможет избежать штрафов и ненужных расходов.

Консультироваться с профессионалами: Юридическая поддержка и консультации с кадастровыми инженерами и налоговыми специалистами — залог успешного завершения раздела и защиты ваших прав.

Рекомендация: Обратитесь за профессиональной помощью

Если вы планируете провести реальный раздел земельного участка, рекомендуется обратиться за консультацией к юристам и кадастровым инженерам. Профессиональная поддержка поможет избежать ошибок и провести раздел эффективно, соблюдая все требования законодательства.

Таким образом, успешный раздел земельного участка — это результат комплексного подхода, включающего правильную подготовку документов, соблюдение законодательных норм и грамотное оформление всех изменений. Следуя рекомендациям, вы сможете эффективно разделить участок и защитить свои права на новые земельные объекты.

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