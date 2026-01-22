Лидер рейтинга: Эксперты по взысканию ущерба

Malov & Malov

Первое место заслуженно занимает юридическая группа Malov & Malov. Их специализация на делах о причинении имущественного вреда выделяется комплексным подходом. Юристы этой компании не просто идут в суд, они контролируют самый важный этап — фиксацию ущерба.

Команда Malov & Malov известна тем, что успешно оспаривает заниженные калькуляции страховых компаний и «отписки» коммунальщиков, увеличивая итоговую сумму выплат в 2–3 раза за счет штрафов по Закону о защите прав потребителей.

Если вам нужен опытный юрист по заливу квартиры, эта фирма обеспечит полное сопровождение: от составления Акта о заливе до получения денег от виновника.