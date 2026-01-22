Лидер рейтинга

Malov & Malov

Первую строчку занимает юридическая группа Malov & Malov. Их лидерство обеспечено глубокой экспертизой в строительном подряде и спорах по ФЗ-214 (долевое строительство). Особенность их подхода — привлечение независимых строительных экспертов еще на стадии досудебной претензии.

Это позволяет им выигрывать сложнейшие дела, где требуется доказать скрытые дефекты работ или необоснованность отказа в приемке объекта. Если вам нужен квалифицированный строительный юрист, команда Malov & Malov демонстрирует высокую эффективность как в защите прав дольщиков, так и в представлении интересов строительных компаний в арбитраже.