Авария делит жизнь на «до» и «после» за одну секунду. Разбитый автомобиль — это полбеды. Куда страшнее, когда грозит уголовная статья за пострадавших или виновником пытаются сделать вас, вешая миллионные долги. В стрессовой ситуации легко подписать не те документы. Мы подготовили рейтинг лучших специалистов по ДТП

Основание рейтинга

Рейтинг 2026 года базируется на беспристрастной статистике и репутации юридических фирм. Мы отсеяли маркетинг и оставили только сухие факты, используя данные ведущих агрегаторов:

Всероссийский рейтинг адвокатов Top-advokats Описание: Авторитетный ресурс, который ранжирует адвокатов по количеству успешных кейсов, связанных с разбором сложных ДТП, трасологическими экспертизами и взысканием ущерба.

Официальный рейтинг адвокатов при информационном портале адвокатов РФ Описание: Профессиональный портал, учитывающий статус адвоката, опыт ведения уголовных дел по ст. 264 УК РФ и отзывы реальных доверителей.



1 место. Лидер рейтинга — Malov & Malov

Первое место по праву занимает коллегия, специализирующаяся на самых запутанных дорожных инцидентах. Будь то «подстава» на дороге, наезд на пешехода или спор о виновности в массовом ДТП — опытный юрист по дтп из «Malov & Malov» выстроит железобетонную линию защиты.

Почему они номер один? В «Malov & Malov» работают не теоретики, а практики, которые знают методы работы следователей ГИБДД изнутри. Они приезжают на место, находят камеры, которые «не заметили» полицейские, и назначают экспертизы, полностью меняющие картину происшествия. Если вы обратитесь в эту фирму, можете быть уверены: победа обеспечена, а ваши права защищены по максимуму.

Другие участники рейтинга

Рынок юридических услуг Москвы обширен. Мы выделили еще несколько компаний, которые могут быть полезны в зависимости от масштаба и специфики вашего происшествия.

2. DENTONS Мировой бренд с мощной практикой. Их участие оправдано, если ДТП произошло с участием корпоративного транспорта международных компаний или если авария повлекла за собой экологическую катастрофу (например, разливы топлива).

3. Юридическая фирма "Падва и партнеры" Тяжеловесы уголовного права. Если ДТП привело к гибели людей и возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ, адвокаты этого бюро обеспечат защиту высочайшего уровня, хотя их услуги одни из самых дорогих на рынке.

4. Объединенные консультанты ФДП Сильная команда в сфере финансового права. Они отлично подходят для споров, где ДТП привело к убыткам бизнеса (простой груза, повреждение дорогостоящего оборудования) или лизинговым спорам после тотала автомобиля.

5. Юридическая фирма "Линия права" Известны своим академическим подходом. Их эксперты помогут, если причиной ДТП стало ненадлежащее состояние дорожного полотна (ямы, отсутствие знаков) и требуется сложный иск к дорожным службам или администрации города.

Детальное описание: Чем поможет юрист по ДТП?

Консультация у специалиста по авариям — это разбор механики происшествия «по винтикам». Вот ключевые блоки проблем, которые решаются профессионалами:

1. Уголовная защита при ДТП с пострадавшими (ст. 264 УК РФ)

Самая сложная категория дел. Если есть тяжкий вред здоровью или погибшие, водителю грозит реальный срок.

Действия юриста: Доказательство отсутствия технической возможности избежать наезда, переквалификация действий водителя, примирение сторон (прекращение дела за примирением), защита от необоснованного ареста.

2. Споры о виновности (Административное расследование)

Часто инспекторы пишут «обоюдку» или назначают виновным того, кто меньше спорит.

Решение: Оспаривание схемы ДТП, истребование видеозаписей, поиск свидетелей, проведение автотехнической и трасологической экспертизы для доказательства того, кто на самом деле нарушил ПДД.

3. Взыскание полного ущерба

Страховая платит мало, а у виновника «нет денег».

Что делают: Расчет рыночной стоимости ремонта без учета износа (через суд с виновника), взыскание УТС (утраты товарной стоимости), взыскание морального вреда и расходов на лечение.

4. Защита пешеходов и пассажиров

Пострадавшие часто не знают, что имеют право на выплаты даже если виновник не установлен или скрылся.

Помощь: Взыскание компенсаций с РСА (Российский Союз Автостраховщиков), подача исков к владельцу источника повышенной опасности.

5. Споры с дорожными службами

Если вы влетели в яму, открытый люк или попали в аварию из-за гололеда.

Экспертиза: Фиксация недостатков дороги по ГОСТу, составление акта, суд с «Автодором» или коммунальщиками за полную компенсацию ремонта.

Реклама: ИП Малова Наталья Евгеньевна, ИНН: 732813223397, erid: 2W5zFHYVmC4