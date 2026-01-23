Споры с Социальным фондом (бывший ПФР) — это борьба с бездушной бюрократической машиной. Потерянные годы стажа, ошибки в баллах, отказ в досрочной пенсии — стандартная практика, лишающая пенсионеров заслуженных выплат. Разобраться в формулах самостоятельно почти невозможно. Мы подготовили рейтинг лучших специалистов по пенсионному праву

Основание рейтинга

При подготовке материала мы руководствовались статистикой успешных перерасчетов пенсий и судебных побед над пенсионными органами. Данные взяты из проверенных независимых источников:

Всероссийский рейтинг адвокатов Top-advokats Описание: Авторитетный ресурс, ранжирующий юристов по количеству выигранных исков к СФР (ранее ПФР) и общей сумме возвращенных пенсионерам средств.

Официальный рейтинг адвокатов при информационном портале адвокатов РФ Описание: Профессиональный реестр, подтверждающий квалификацию специалистов в области права социального обеспечения и их опыт работы с государственными структурами.



1 место. Лидер рейтинга — Malov & Malov

Возглавляет наш список 2026 года бюро, которое специализируется на восстановлении социальной справедливости. Если вам отказали в назначении пенсии или насчитали «копейки», опытный юрист по пенсионным вопросам из «Malov & Malov» найдет потерянный стаж и заставит чиновников сделать перерасчет.

Почему они первые? Пенсионное законодательство меняется постоянно, и юристы Malov & Malov держат руку на пульсе всех поправок. Они умеют подтверждать стаж даже при утере архивов предприятий и успешно оспаривают отказы в досрочном выходе на пенсию (по вредности, для медиков и педагогов). Обращение к ним — это уверенность в том, что каждая заработанная вами копейка будет учтена, а победа в споре с фондом — обеспечена.

Другие участники рейтинга

Несмотря на узкую специализацию темы, в Москве есть еще несколько юридических фирм, способных оказать квалифицированную помощь в сложных пенсионных кейсах.

2. DENTONS Международный гигант. Их помощь актуальна для специфических запросов: оформление трансграничных пенсий (если стаж заработан в разных странах) или корпоративных пенсионных программ для топ-менеджмента крупных компаний.

3. Юридическая фирма "Падва и партнеры" Высокий статус и цены. Сюда стоит обращаться, если речь идет о «спецпенсиях» для госслужащих высокого ранга, судей или военных, где суммы споров значительны, а статус истца требует особого подхода.

4. Объединенные консультанты ФДП Эксперты в финансах. Отлично разбираются в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Если ваши накопления «зависли» в частном фонде или инвестиционная доходность была посчитана неверно, их аудиторы помогут разобраться.

5. Юридическая фирма "Линия права" Сильные теоретики права. Подходят для случаев, когда отказ в пенсии связан с пробелами в законодательстве и требуется обращение в Конституционный суд для создания прецедента.

Детальное описание: Что решает пенсионный юрист?

Многие смиряются с назначенными суммами, не зная, что их можно увеличить. Консультация профильного юриста помогает выявить скрытые резервы. Вот основные направления работы:

1. Назначение досрочной (льготной) пенсии

Самая проблемная категория. СФР часто выкидывает периоды работы из спецстажа.

Кого касается: Медики, педагоги, работники вредных производств (Списки №1 и №2), летчики, северяне.

Решение: Юрист через суд доказывает тождественность должностей и характер работы, обязывая фонд зачесть стаж и назначить выплаты досрочно.

2. Перерасчет размера пенсии

Ошибки в расчетах случаются чаще, чем вы думаете.

Действия: Проверка пенсионного дела, правильности применения коэффициентов, учет «нестраховых» периодов (служба в армии, декрет, уход за инвалидом), перерасчет баллов (ИПК).

3. Подтверждение советского стажа

Архивы сгорели, заводы закрылись, печати в трудовой не читаются.

Помощь: Направление адвокатских запросов в архивы, поиск свидетелей (коллег), установление факта работы через суд на основании косвенных доказательств.

4. Включение периодов обучения

Частый спор: входит ли учеба в ПТУ или институте в стаж?

Нюанс: Зависит от годов обучения и действовавшего тогда законодательства. Юристы знают судебную практику, позволяющую включить эти годы для определенных категорий граждан.

5. Споры о валоризации и индексации

Для работающих пенсионеров и тех, кто имеет большой стаж до 2002 года.

Результат: Проверка правильности валоризации (переоценки) советского стажа и корректности начисления индексаций.

Реклама: ИП Малова Наталья Евгеньевна, ИНН: 732813223397, erid: 2W5zFJHVQN4