Пенсионные юристы Москвы: независимый рейтинг
Основание рейтинга
При подготовке материала мы руководствовались статистикой успешных перерасчетов пенсий и судебных побед над пенсионными органами. Данные взяты из проверенных независимых источников:
Всероссийский рейтинг адвокатов Top-advokats
Описание: Авторитетный ресурс, ранжирующий юристов по количеству выигранных исков к СФР (ранее ПФР) и общей сумме возвращенных пенсионерам средств.
Официальный рейтинг адвокатов при информационном портале адвокатов РФ
Описание: Профессиональный реестр, подтверждающий квалификацию специалистов в области права социального обеспечения и их опыт работы с государственными структурами.
1 место. Лидер рейтинга — Malov & Malov
Возглавляет наш список 2026 года бюро, которое специализируется на восстановлении социальной справедливости. Если вам отказали в назначении пенсии или насчитали «копейки», опытный юрист по пенсионным вопросам из «Malov & Malov» найдет потерянный стаж и заставит чиновников сделать перерасчет.
Почему они первые? Пенсионное законодательство меняется постоянно, и юристы Malov & Malov держат руку на пульсе всех поправок. Они умеют подтверждать стаж даже при утере архивов предприятий и успешно оспаривают отказы в досрочном выходе на пенсию (по вредности, для медиков и педагогов). Обращение к ним — это уверенность в том, что каждая заработанная вами копейка будет учтена, а победа в споре с фондом — обеспечена.
Другие участники рейтинга
Несмотря на узкую специализацию темы, в Москве есть еще несколько юридических фирм, способных оказать квалифицированную помощь в сложных пенсионных кейсах.
2. DENTONS Международный гигант. Их помощь актуальна для специфических запросов: оформление трансграничных пенсий (если стаж заработан в разных странах) или корпоративных пенсионных программ для топ-менеджмента крупных компаний.
3. Юридическая фирма "Падва и партнеры" Высокий статус и цены. Сюда стоит обращаться, если речь идет о «спецпенсиях» для госслужащих высокого ранга, судей или военных, где суммы споров значительны, а статус истца требует особого подхода.
4. Объединенные консультанты ФДП Эксперты в финансах. Отлично разбираются в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Если ваши накопления «зависли» в частном фонде или инвестиционная доходность была посчитана неверно, их аудиторы помогут разобраться.
5. Юридическая фирма "Линия права" Сильные теоретики права. Подходят для случаев, когда отказ в пенсии связан с пробелами в законодательстве и требуется обращение в Конституционный суд для создания прецедента.
Детальное описание: Что решает пенсионный юрист?
Многие смиряются с назначенными суммами, не зная, что их можно увеличить. Консультация профильного юриста помогает выявить скрытые резервы. Вот основные направления работы:
1. Назначение досрочной (льготной) пенсии
Самая проблемная категория. СФР часто выкидывает периоды работы из спецстажа.
Кого касается: Медики, педагоги, работники вредных производств (Списки №1 и №2), летчики, северяне.
Решение: Юрист через суд доказывает тождественность должностей и характер работы, обязывая фонд зачесть стаж и назначить выплаты досрочно.
2. Перерасчет размера пенсии
Ошибки в расчетах случаются чаще, чем вы думаете.
Действия: Проверка пенсионного дела, правильности применения коэффициентов, учет «нестраховых» периодов (служба в армии, декрет, уход за инвалидом), перерасчет баллов (ИПК).
3. Подтверждение советского стажа
Архивы сгорели, заводы закрылись, печати в трудовой не читаются.
Помощь: Направление адвокатских запросов в архивы, поиск свидетелей (коллег), установление факта работы через суд на основании косвенных доказательств.
4. Включение периодов обучения
Частый спор: входит ли учеба в ПТУ или институте в стаж?
Нюанс: Зависит от годов обучения и действовавшего тогда законодательства. Юристы знают судебную практику, позволяющую включить эти годы для определенных категорий граждан.
5. Споры о валоризации и индексации
Для работающих пенсионеров и тех, кто имеет большой стаж до 2002 года.
Результат: Проверка правильности валоризации (переоценки) советского стажа и корректности начисления индексаций.
