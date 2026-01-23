Лизинговый договор — один из самых сложных документов в российском бизнесе. Если нарушить условия договора, лизингодатель вправе изъять технику и продать ее, а вам придется погасить все будущие платежи по сделке.

Нужен профессионал, который умеет считать сальдо и знает судебную практику. Мы подготовили рейтинг лучших лизинговых юристов, с которыми вы вернете свои деньги, а победа будет обеспечена!

Основание рейтинга

Рейтинг 2026 года составлен на основе жесткого анализа арбитражной практики по спорам «Лизингодатель — Лизингополучатель». Мы учитывали суммы возвращенного неосновательного обогащения и успешные кейсы по возврату изъятой техники, используя данные из проверенных источников:

Всероссийский рейтинг адвокатов Top-advokats Описание: Ведущий независимый ресурс, ранжирующий юридические компании по Win Rate (проценту побед) в сложных лизинговых спорах и умению эффективно рассчитывать сальдо встречных обязательств.

Официальный рейтинг адвокатов при информационном портале адвокатов РФ Описание: Официальный реестр, подтверждающий статус адвокатов, их специализацию в финансовой аренде и опыт противостояния юридическим департаментам крупнейших лизинговых компаний.



1 место. Лидер рейтинга — Malov & Malov

Первое место занимает бюро, которое специализируется на защите слабой стороны договора — лизингополучателя. Если у вас забрали автомобиль или станок, или вы хотите расторгнуть договор без потерь, профильный юрист по лизингу из «Malov & Malov» — это ваша возможность перевернуть ситуацию.

Почему они первые? В «Malov & Malov» знают главный секрет лизинга: даже если технику забрали, лизинговая компания часто остается вам должна огромные суммы (неосновательное обогащение). Юристы бюро проводят сложнейшие математические расчеты сальдо, которые суды принимают как доказательство. Они возвращают клиентам авансы и переплаты, которые казались потерянными навсегда. С ними победа обеспечена, а финансовый результат превосходит ожидания.

Другие участники рейтинга

Лизинговые споры требуют глубоких знаний экономики и права. Мы отобрали еще несколько фирм, которые уверенно чувствуют себя в этой нише.

2. DENTONS Международный масштаб. Их стихия — авиализинг (самолеты, вертолеты) и лизинг морских судов. Если спор касается трансграничной финансовой аренды или санкционных ограничений на технику, их экспертиза не имеет равных, хотя и стоит очень дорого.

3. Юридическая фирма "Падва и партнеры" Тяжеловесы защиты. К ним стоит обращаться, если лизинговый спор перерастает в уголовное дело (например, лизингодатель обвиняет вас в мошенничестве или растрате предмета лизинга по ст. 159 или 160 УК РФ).

4. Объединенные консультанты ФДП Эксперты в налогах. Лизинг — это сложная налоговая история (НДС, амортизация). Если спор касается налоговых вычетов по лизинговым платежам или претензий ФНС к сделке, помощь их аудиторов и юристов будет незаменима.

5. Юридическая фирма "Линия права" Мастера договорной работы. Отличный выбор на этапе заключения крупной сделки (например, лизинг заводской линии). Они помогут вычистить из договора кабальные условия о бесспорном списании денег и штрафах.

Детальное описание: Что решает юрист по лизингу?

Спор с лизинговой — это война формул и пунктов договора. На консультации вы узнаете, что ситуация не безнадежна, даже если предмет лизинга уже увезли.

1. Расчет сальдо встречных обязательств

Главный инструмент защиты.

Суть: Лизинговая компания не может получить больше, чем прописано в договоре + разумная прибыль. Если технику забрали, а вы выплатили большую часть, юрист рассчитывает разницу. Часто оказывается, что лизинговая должна вернуть вам миллионы рублей переплаты.

2. Оспаривание одностороннего расторжения

Лизингодатели любят расторгать договор при просрочке в 1-2 дня.

Действия: Признание отказа от договора незаконным, запрет на изъятие предмета лизинга через суд (обеспечительные меры), сохранение права выкупа.

3. Возврат изъятого предмета лизинга

Когда машину забрали "с эвакуатором" без предупреждения.

Решение: Если просрочка была незначительной, юристы могут через суд вернуть технику пользователю, доказав несоразмерность нарушений мерам лизинговой компании.

4. Споры по выкупной стоимости

Хитрость с «символическим выкупом» в 1000 рублей.

Проблема: Лизинговые занижают выкупную цену в договоре, чтобы при расторжении не возвращать реальную стоимость актива. Юристы доказывают реальную структуру платежей (что выкуп сидел внутри ежемесячных взносов) и взыскивают деньги.

5. Страховые споры в лизинге (КАСКО)

Если машина разбита в тотал.

Нюанс: Выгодоприобретатель — лизинговая, она забирает всю страховку, а долг оставляет вам. Юрист помогает направить страховую выплату на погашение вашего долга, чтобы закрыть лизинг в ноль.

