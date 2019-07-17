Правительство не стало дожидаться, пока я стану старым, и уже сейчас забрало у меня накопленную пенсию.

Кстати, в новостях это звучит как заморозка пенсионных накоплений до 2022 года.

Кому интересно – объясню, что это значит.

Все пенсии разделены на 2 части – страховую и накопительную. Страховая идет на покрытие текущих расходов бюджета, в том числе нынешним пенсионерам, а накопительная часть – должна быть инвестирована в доходные инструменты и выплачена нам после выхода на пенсию, чтобы мы могли пить виски (вино, портвейн, хадыжи) на лазурном побережье (Сочи, Крыму, Джубге) и ни в чем себе не отказывать. Это было бы круто, то есть каждый сам копил бы себе на пенсию.

Но с 2015 года Правительство заморозило накопительную часть, решив все отчисления направлять на страховую часть. Казалось бы, какая разница? Вот только платить взносы в Пенсионный Фонд мы меньше не стали. Но теперь на наши накопления для будущего кутежа не идет ни копейки – все в страховую часть, то есть на покрытие дефицита бюджета.

Сладкая старость в путешествиях пока откладывается.

Кто-нибудь вообще копит на старость?)