Клерк.Ру

Заморозку накопительной части пенсии опять продлят

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.

Это следует из материалов Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020–2022 годы, с которыми ознакомилось РБК.  

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», — говорится в документе.

Ранее замораживание накопительной части пенсии продлевалось до 2021 года.

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