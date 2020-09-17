Слабость российских акций обусловлена новыми инициативами Минфина, который ищет деньги

От отмены льгот пострадают такие компании, как Татнефть, Роснефть и Лукойл. Сильнее всех это ударит по Татнефти. Также РусАл, Норикель, Северсталь и НЛМК.

Сегодня с утра складывается негативный внешний фон: американские индексы снизились после закрытия нашей дневной сессии в среду, азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,97%.

Слабость российских акций обусловлена новыми инициативами Минфина, который в условиях бюджетного дефицита пытается найти дополнительные средства для его покрытия.

Минфин, который пытается найти новые источники пополнения бюджета, в секретном режиме решил со следующего года повысить налог на добычу некоторых полезных ископаемых в 3,5 раза. Читать подробнее: Власти хотят поднять в 3,5 раза НДПИ. Бизнес в шоке

В частности, сильнее всего повлияли сообщения о возможном повышении налогов на добычу некоторых видов удобрений и руд цветных металлов, а также по отмене налоговых льгот по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти.

Какие компании в большей степени пострадают от налогового маневра? От отмены льгот пострадают такие компании, как Татнефть, Роснефть и Лукойл. Сильнее всех это ударит по Татнефти. Также РусАл, Норикель, Северсталь и НЛМК. Компания ММК в меньшей степени завязана на сырье, влияние налога несущественное. Производители удобрений: ФосАгро, Еврохим, Акрон - также в меньшей степени пострадают от нововведений. Себестоимость наших химиков одна из самых низких в мире, поэтому повышение налогов не будет суперкритичным.

16 - 18 сентября происходит много квартальных экспираций на различные инструменты и это вносит элемент непредсказуемости.

Поэтому ТЕРПЕЛИВО ждем, когда нужные акции опустятся на ЗАРАНЕЕ продуманные уровни.