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Власти хотят поднять в 3,5 раза НДПИ. Бизнес в шоке

Минфин, который пытается найти новые источники пополнения бюджета, в секретном режиме решил со следующего года повысить налог на добычу некоторых полезных ископаемых в 3,5 раза.

Как стало известно «КоммерсантЪ», 15 сентября на правительственной комиссии по законопроектной деятельности обсуждался проект изменений в Налоговый кодекс. Основная его часть посвящена поправкам в налог на дополнительный доход от добычи углеводородов. Однако неожиданно в проекте появилось также положение, которое увеличивает НДПИ на некоторые ископаемые в 3,5 раза. Это приведет к росту цен, в том числе и на минеральные удобрения.

Минфин готовил эти предложения «фактически секретно», утверждают собеседники «Ъ». Правительство собиралось рассмотреть законопроект на заседании 16 сентября и немедленно направить его в Госдуму, однако, возможно, сроки будут сдвинуты.

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Повышение коснется всех видов твердых полезных ископаемых за исключением угля, алмазов, золота, торфа и общераспространенного сырья.

«Рентный коэффициент» 3,5 будет применяться к ставке НДПИ на калийные соли и апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды, природные соли и чистый хлористый натрий, нефелины, бокситы, а также горнорудное неметаллическое сырье, кондиционные руды цветных металлов и железную руду.

Нововведение в первую очередь скажется на производителях удобрений — «Фосагро», «Еврохиме», «Уралкалии», а также металлургических компаниях — «Норникеле», НЛМК, «Русале». Так, «Норникель» в 2019 году заплатил 14,3 млрд руб. НДПИ, НЛМК — 0,5 млрд руб. «Русал» не раскрывает платежи по НДПИ, но все налоги кроме налога на прибыль составили в 2019 году $30 млн.
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Участники рынка возмущены идеей Минфина. «Все в шоке и стоят на ушах: по сути, это просто повышение НДПИ в 3,5 раза ни с того ни с сего. Одной рукой готовят законопроекты о защите капиталовложений, а другой внезапно поднимают НДПИ. Это чревато снижением инвестиций, у многих может повлиять на ковенанты по кредитам», — говорит собеседник «Ъ» в одной из крупных промышленных компаний.

Другой источник признается: Минфин прямо заявляет, что нужно дополнительно собрать 100 млрд руб., а аргументы против не принимает.

Принятие предложенных Минфином изменений ставки НДПИ «поставит крест на реализации инвестпрограмм по модернизации и строительству новых мощностей в горнодобывающем секторе», говорят источники «Ъ».

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