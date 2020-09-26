Любит ли брокер вас так, как любит ваши деньги?

Начинающего инвестора зачастую сбивает с целей инвестиции настойчивая, практически отеческая забора брокера об эффективности вложения ваших средств. Совершенно бесплатно публикуются разнообразные идеи и предлагаются всевозможные инвестиционные продукты. На первый взгляд делается все, чтобы вы использовали свой капитал с максимальной для себя выгодой.

Так ли это?

Комиссия – основное топливо процесса. Чем больше на вас сыплется информации, тем чаще вы совершаете выгодные или не очень сделки. А каждая сделка – комиссия! Ну и, конечно же, чем длиннее регламенты и тарифы, чем больше в них звездочек и микрошрифта тем больше и объемнее брокерские бонусы.

Один из ключевых обязательных вопросов, возникающих у начинающего инвестора, это выбор брокера. Можно подумать, что это не так важно: все участники имеют необходимую аккредитацию и компетенции, размеры комиссий на фондовом рынке в настоящее время исчисляются долями процента. С другой стороны, существуют факторы и условия, которые необходимо учитывать при выборе брокера, максимально отвечающего конкретным задачам инвестора.

Критерии выбора брокера

Тарифы

С ними можно ознакомиться на сайте брокера, здесь важно быть внимательным к написанному мелким шрифтом в многостраничных договорах. Основные составляющие тарифа это:

- брокерская комиссия за заключение сделок. Она является основным заработком брокера, поэтому он заинтересован, чтобы вы торговали больше и чаще. Сейчас размер комиссии у топовых брокеров составляет доли процента от суммы сделки, но сумма может варьироваться в зависимости от ваших объёмов и частоты сделок.

- депозитарное обслуживание. Депозитарий — организация, которая хранит электронные записи о ваших ценных бумагах. Чаще всего это фиксированная сумма в месяц независимо от количества бумаг и объёма сделок, у некоторых брокеров бесплатно. «Открытие», например, хранит иностранные акции в неаффилированных депозитариях.

Надёжность

Это более сложный фактор для анализа. Можно привести официальные данные, на основе которых выбрать топовых российских брокеров.

Ведущие операторы: торговый оборот по акциях и паям (данные август 2020)*

Ведущие операторы: число зарегистрированных клиентов (данные август 2020)*

Вывод: более 80% всего оборота и клиентов обслуживаются первой десяткой брокеров рейтинга, они зарекомендовали себя надёжными организациями. Для получения рейтинговой информации можно использовать данные НРА – ООО «Национальное рейтинговое агентство» - регулярно подводящего итоги в разных областях.

Удобство

Определяется возможностью максимального выбора для клиентов: торговля через специальные платформы (QUIK, MetaTrader), через родные приложения брокеров при доступности веб-версии, программы для компьютера и мобильного телефона. В идеальной ситуации инвестор может торговать как через родное приложение брокера, так и через сторонние терминалы.

Возможности

Всё большую важность приобретает возможность открыть брокерский счёт и зачислить деньги онлайн. Инвестор может жить в крупном городе или небольшом населённом пункте и всё осуществить без визита в офис.

К этому фактору можно отнести и минимальный порог для открытия счёта - это сумма, которую вам необходимо положить на брокерский счёт, чтобы начать работу. Сейчас высокая конкуренция на брокерском рынке, и всё больше брокеров отменяют минимальный порог входа (или делают его символическим) и лишь рекомендуют начинать с определённой суммы.

Очень важный фактор возможностей – это список доступных для покупки бумаг. Российский фондовый рынок составляет порядка 1% от мирового. Интересные и надёжные эмитенты торгуются на зарубежных биржах. Российский инвестор может получить доступ к некоторым таким ценным бумагам через Санкт-Петербургскую биржу. Например, «Сбербанк» не работает с иностранными площадками, а «Открытие Брокер» позволяет работать со многими иностранными площадками, даже Xetra (Германия).

Важно детально изучить все условия ввода и вывода денежных средств перед началом работы. В идеальной ситуации хочется иметь возможность пополнять свой счёт в онлайн-режиме без комиссий и дополнительных платежей, но на самом деле так происходит не всегда.

Стоит обратить внимание на возможности и оперативность технической поддержки брокера, а также наличие бесплатного обучения: онлайн-курсы, вебинары и пр. Здесь мне больше всего нравится «БКС», где много разных обучающих курсов для новичков или уже состоявшихся инвесторов, обучение трейдеров, автоматизированные системы, разные семинары от профи биржевой торговли.

Тарифы и условия брокеры меняют в одностороннем порядке, возможно, прямо во время написания этой статьи.

Подводя итог по российским брокерам, объединяем ключевые параметры ниже, куда внесли присутствующих в обеих вышеприведённых таблицах:

*Источник - https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx

** если вы уже клиент

Отдельно стоит отметить иностранные брокерские компании: часто их условия выгоднее российских, но здесь свои подводные камни. Основные преимущества иностранных брокерских счетов:

диверсификация рисков, активы клиентов страхуются на случай банкротства брокера;

большой выбор доступных финансовых инструментов, а значит большие возможности с точки зрения доходности;

меньшая комиссия за операции, чем у российского брокера.

Но есть и минусы. С учетом напряженной геополитической ситуации и политики санкций иностранные брокеры несколько опасаются работать с российскими клиентами, а если и идут на это, то долго и тщательно проверяют его и источники его доходов. В связи с этим процесс открытия счета в зарубежном брокере, а также ввода и вывода средств с него дольше и сложнее.

Российские брокеры самостоятельно производят расчёт налога и сдачу отчётности, потому что выступают в роли налогового агента по НДФЛ. В случае с иностранным брокером общение с российской налоговой и подача отчётности ложится на плечи самого инвестора. Поправки в российское законодательство обязали всех, у кого есть брокерские счета за пределами страны, отчитываться о них:

в течение одного месяца с момента открытия счета вы должны подать уведомление об открытии счета по специальной форме Федеральной налоговой службы. Лучше делать это с помощью специалистов.

ежегодно предоставлять отчет о движении средств;

соблюдать ограничения по зачислению и списанию денежных средств, чтобы не получить штраф;

соблюдать ограничения по осуществлению валютных операций в случаях, установленных валютным законодательством.

На сотрудничество с российскими инвесторами идут лидеры рейтинга лучших брокеров, составляемого ежегодно американским журналом Barron’s: Interactive Brokers, SAXO broker, Lightspeed и другие. Комиссия за работу брокера может быть как фиксированной, так и плавающей, например, зависящей от объема активов, оборота или от количества акций. Обычно иностранные брокеры устанавливают минимальный порог входа в $10-30 тыс.

Одним из преимуществ Interactive Brokers (IB) является то, что ценные бумаги и деньги клиентов застрахованы, активы хранятся у американских кастодианов и банков. Издержки минимальны. Заработать можно и на полностью оплаченных акциях: с разрешения клиента IB выдаст их в кредит трейдерам для коротких продаж. Клиент получит половину из процентов, заработанных брокером на этом, в результате доходность долгосрочных вложений увеличится.

IB дает доступ к инструментам на любой вкус: можно торговать на более чем 100 площадках в 31 стране. Доступно 14 типов инструментов, включая акции, облигации, ETF, фьючерсы и биржевые товары. Из минусов: поддержка IB — особенно русскоговорящая — долго решает проблемы и не всегда качественно консультирует клиентов.

SAXO банк был основан в далеком 1992 году в Дании, на сегодняшний день предоставляет свои услуги по всему ЕС и миру, имея среди своих клиентов представителей более чем из 120 стран мира. Это один из самых надежнейших банков Европы и мира в целом, соответственно и его брокерское подразделение тоже.

SAXO broker обладает обширной сеткой тарифов на многие инструменты и биржи. Комиссии достаточно высокие. Минимальный депозит для брокерского счёта – 10 тысяч. Для предоставления брокерских услуг Saxo bank использует свои собственные разработки в сфере программного обеспечения – SaxoTraderPro и SaxoTraderGO. Обе программы можно сочетать, так как у них единый счёт. Saxo банк даёт своим клиентам возможность торговать на многих биржах. Среди них есть американский NASDAQ, немецкая XETRA, лондонская фондовая биржа, а также фондовая биржа Сингапура, шведская криптовалютная биржа Cryex и Forex.

Инвестором в Saxo bank стать гораздо тяжелей. Сотрудники поддержки клиентов должны разговаривать на языке клиента, в нашем случае – на русском. С ними можно связаться по телефону либо по электронной почте, онлайн-чата нет. Saxo bank – это один из самых надежных брокеров и банков Европы и мира. Его брокерское подразделение предоставляет качественные и удобные услуги, за которые, правда, приходится прилично платить. Если вы владеете достаточным капиталом, вы вполне можете открыть счёт у этого брокера.