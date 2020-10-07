Облигация или аблигация? Разбираемся в тонкостях вопроса

Мы не будем гадать, как это делала знаменитый персонаж Ларисы Удовиченко, а попытаемся разобраться.

Итак, в широком смысле, облигация — это по сути долговая расписка, с четко сформулированным доходом для ее держателя в виде купонных выплат, с возвратом номинала через фиксированный период времени.

Если провести параллели со всем понятным банковским депозитом, то номинал облигации — это сумма которую вы вносите на депозит, а купонный доход — это проценты, выплачиваемые банком за использование ваших денег.

На вопрос — почему облигации, а не депозит, ответим старым советским анекдотом:

Рынок, вдоль забора сидят три бабушки, продают семечки. У двоих цена 3 рубля за стакан, а у третьей 5 рублей. Возмущенный покупатель спрашивает:

— Бабушка, а почему у всех семечки по 3 рубля, а у вас 5?!

— Потому что 5 рублей — это больше, сынок...

Доходность по облигациям всегда выше доходности депозита. Это правило надо запомнить раз и навсегда и больше не забивать себе голову этим вопросом. А кому интересно — добавим, что выпускающему облигацию в большинстве случаев дешевле привлечь средства таким способом, чем брать кредиты у банков.

Итак, мы разобрались, зачем и почему нужны облигации, теперь давайте разберемся, что вообще у них под капотом.

Номинал

Цена облигации на момент выпуска. Неизменяемый параметр облигации вплоть до погашения. Именно эту сумму возвратит вам эмитент в день ее погашения.

Обычный размер номинала российских облигаций — 1000 рублей.

Срок обращения

Каждая облигация выпускается на строго ограниченный срок. Он может быть и 1 год, и 30 лет. И все время обращения облигации ее владелец получает купонный доход.

По прошествии срока обращения последнему владельцу выплачивается номинальная стоимость облигации.

Биржевая/рыночная стоимость

Как с любым другим биржевым инструментом, цена облигации определяется спросом и предложением. Вы можете продать или купить облигацию как выше, так и ниже ее номинала, в зависимости от текущего рыночного спроса.

Амортизация

Эмитент, выпустивший облигацию, вместе с купонным доходом может гасить часть номинала облигации. Естественно, при погашении части номинала база, от которой считается процент купонного, снижается, что приводит к уменьшению купона.

Например, 5 летняя облигация номиналом 1000 рублей, с величиной купонного дохода 10% годовых амортизируется каждый год в равных долях. Это значит, что через год вместе с купоном в размере 100 рублей (10% от 1000 р.) вернется еще часть номинала в размере 200 рублей. Еще через год, в связи с уменьшением номинала на 200 рублей, 10% купон будет начислен уже на номинал 800 рублей и составит уже 80р.

Доходность

Этот параметр облигации позволяет вам сориентироваться и соотнести ее текущую рыночную стоимость с доходом, который вы можете получить от владения бумагой.

Купонная или номинальная — рассчитывается от номинала, исходя из суммы дохода между купонными выплатами. Например, ставка купона 12% годовых. Купоны выплачиваются поквартально, значит купонная доходность составит 12% / 4 = 3%

К погашению — отображает доходность на каждый вложенный рубль. На этот параметр необходимо ориентироваться, если планируете держать облигацию до дня ее погашения.

Выплата дохода

По форме выплата доходов облигации делятся на дисконтные и купонные.

Дисконтные облигации на старте продаются эмитентом ниже номинальной стоимости, а погашаются уже по номиналу.

Например, размещается на бирже облигация по цене 900 рублей, номиналом в 1000 рублей. В день погашения владельцу выплачивается номинальная стоимость, т.е. доход от облигации составит 100 рублей.

Купонные облигации эмитентом размещаются сразу, продаются строго по номиналу, но в течении срока обращения по ним выплачиваются проценты (купоны). Начисляются купоны на каждый день обращения и накапливаются до даты выплаты купонного дохода. Регулярность выплаты может быть и месяц, и квартал, и год. Сумма начисленного купонного дохода между выплатами называется накопленным купонным доходом (НКД).

Накопленный купонный доход — это гарантированная прибыль, которую у вас уже никакие враги отнять не смогут. Даже если вы продаете облигации в период между выплатами купонного дохода, покупатель возвратит вам накопленный вами купонный доход за все дни владения бумагой, начиная от дня последней выплаты купона.

Если вкратце, то на этом можно уже останавливаться. Осталось только поговорить о надежности адекватного срока владения этой самой облигации.

Начнем со сроков. Приобретать облигации с учетом комиссии брокера на их покупку и продажу имеет смысл для владения ими хотя бы 6 месяцев. Как правило накопленный купонный доход за этот период покроет комиссии и даст хоть и небольшой, но доход.

Что касается надежности. Чем надежнее заемщик (эмитент), тем выше вероятность и выплат дохода и погашения облигации. Но, обратной стороной такой надежности выступает низкая доходность.

Самый простой пример: имеем три заемщика — мама, сослуживец и сосед по гаражу с незаживающим алкоголизмом. Мама — самый качественный заемщик, вернет со 100% вероятностью, еще и пирожками накормит. Доходность — пирожки, риск нулевой. Сослуживец — вроде бы никуда не денется, работаете вместе, но явно может подлец затянуть с выплатой. Заманивает только тем, что готов вернуть долг с процентами. Доходность уже выше, но риски своевременной выплаты растут. Ну и самый экстремальный вариант — сосед алкаш. Обещает горы золотые (особенно когда трубы) горят, но вы прекрасно понимаете, что вероятность возврата долга такая же, как ваш шанс отнять у него бутылку. Но при этом вы можете договориться, что за невозврат средств, он отдаст вам гараж. Риски о-го-го, но и вероятная доходность соответственно.

К чему мы ведем все это многословное повествование?

Если вы оооочень осторожный инвестор, то облигации самый подходящий и безопасный для вас инструмент познакомиться с рынком ценных бумаг.

Если вы не можете или не хотите самостоятельно разбираться в тех нехитрых параметрах, которые мы указали выше, наши опытные специалисты собирают и ежемесячно публикуют инвестиционные идеи по облигациям, сбалансированные по параметрам риск-доходность.