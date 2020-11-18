Страновые риски в инвестициях

В 80-е годы прошлого столетия в экономике Японии возник «финансовый пузырь», характеризовавшийся многократным ростом цен на рынке недвижимости и фондовом рынке. Стоимость акций росла в 3 раза быстрее, чем прибыль компаний.

В 1989 г. цены на отдельные виды недвижимости достигали 1 млн. дол. США за 1 кв. м. Общая стоимость рынка ценных бумаг и недвижимости превосходили соответствующие показатели экономики США. Все это стало следствием финансовой дерегуляции и монетарного ослабления, проведенного Банком Японии. Большие сбережения привели к агрессивной спекуляции на фондовом рынке и рынке недвижимости, плюс к тому, банки стали выдавать более рискованные кредиты.

Доступный кредит, спровоцировавший надувание пузыря, оставался проблемой в течение следующих нескольких лет, в 1997 году банки всё ещё выдавали займы с низкой вероятностью возврата. Менеджеры займов и инвестиций с трудом пытались найти активы, которые могли бы принести прибыль. Иногда они даже прибегали к инвестированию денег в депозиты конкурирующих банков, вызывая жалобы их менеджеров.

Период истории Японии после постепенного сдувания «пузыря» известен под названием «потерянное десятилетие». 10 марта 2009 года Nikkei 225 достиг 27-летнего минимума на уровне 7054,98 пунктов.

И вот сейчас японский индекс акций N225 закрылся на уровне 25349, максимуме с 1991 года.

Приводим эти факты для того, чтобы напомнить о том, насколько надо быть осмотрительным, осуществляя свои финансовые вложения, принимая во внимание риски не только конкретных отраслей экономики, но и целых стран.