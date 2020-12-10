С чем и зачем едят IPO?

Очень многие слышали, чуть меньшее количество хочет и совсем мало кто понимает, как можно заработать на IPO.

Начнем от печки. Что это вообще такое?

IPO (Initial Public Offering) — первоначальное публичное размещение акций. Через данную процедуру молодые (а иногда и не очень) компании привлекают средства для дальнейшего развития или же иных корпоративных целей (снижение долга, проведение НГ корпоративов и прочие нужные вещи).

Зачем оно им, разобрались, давайте разберемся — зачем оно нам?

Суть процедуры в том, что мы покупаем акции до того, как они станут доступны широкому кругу неопределенных лиц по заранее фиксированной цене. Наша цель — заработать на банальном дефиците бумаг по низким ценам. Компании выпускают ограниченное количество акций и если желающих их купить будет в разы больше, чем предложение по бумагам, то высока вероятность их роста в первые дни торгов.

На российском рынке IPO является редким событием, однако в США и Китае процесс выхода компаний на биржи является практически непрерывным в силу большого числа эмитентов, а также психологии инвесторов в целом.

С начала года акции на биржах США разместили 383 компании, суммарно они привлекли более 140 миллиардов долларов.

В пятерку самых успешных вошли:

Curevac Bv (CVAC),

Berkeley Lights (BLI),

Palantir Technologies Inc (PLTR),

Bigcommerce Holdings Inc (BIGC),

Ncino (NCNO).

Однако везет на IPO далеко не всем компаниям. Процент провалов в среднем составляет 20-25%. Например, акции любимого Трампом Twitter (TWTR) только спустя 7 лет вышли на уровень цены своего старта IPO.

Теперь давайте разберемся, из каких запчастей состоит сам процесс.

Выход на IPO невозможен без организатора — андеррайтера (за редким исключением, например, компания Google), который делает кучу полезных вещей:

готовит и представляет меморандум;

привлекает якорных инвесторов;

проводит road show;

занимается организационным сопровождением IPO.

Часто это крупный, инвестиционный банк, имеющий пакет акций и заинтересован в успешном размещении.

В дальнейшем повествовании мы будем использовать нормативную лексику, но для непосвященных она может показаться идиоматическими выражениями, поэтому дадим несколько пояснений.

Аллокация — это удовлетворенная доля от заявки участника. Например, если хотели купить на 1000$, а брокер одобрил всего на 100$ — это аллокация 10%.

— это удовлетворенная доля от заявки участника. Например, если хотели купить на 1000$, а брокер одобрил всего на 100$ — это аллокация 10%. Lock-up период — это заранее заданный отрезок времени после IPO, когда невозможно продать акции компании. Его используют, чтобы не обвалить цену бумаг из-за спекулянтов. Чаще всего длится до трех месяцев с начала биржевых торгов.

период — это заранее заданный отрезок времени после IPO, когда невозможно продать акции компании. Его используют, чтобы не обвалить цену бумаг из-за спекулянтов. Чаще всего длится до трех месяцев с начала биржевых торгов. Диапазон размещения — ценовой диапазон, по которому размещается акция (цена размещения IPO).

— ценовой диапазон, по которому размещается акция (цена размещения IPO). Форвардный контракт — это один из методов выйти из акций раньше lock-up периода, но с дисконтом от цены на рынке.

Итак, поехали.

Вы нашли средства, не видите препятствий и очень верите в себя, но, прежде, чем принимать решение участвовать в IPO, необходимо проанализировать следующие параметры:

комиссия входа и выхода;

размер комиссии с прибыли (да да, некоторые брокеры имеют совесть брать комиссию с прибыли);

lock-up период, а также возможности выхода (форвард и шорт);

порог минимальной суммы входа;

наличие аттестации квалифицированного инвестора

Анализ нужно начинать с официальной презентации брокера, проспекта эмиссии, обязательно использовать независимые сервисы, например: https://www.ipoboutique.com, https://www.iposcoop.com, https://quantile.consulting, ведь сам брокер финансово заинтересован в вашем участии и получит свою комиссию независимо от результата.

Как ни странно, но кроме личного везения каждого, еще существуют проверенные закономерности, сигнализирующие о возможной успешности IPO:

участие институциональных инвесторов

наибольшее количество успешных IPO в США

чем популярнее компания среди инвесторов, тем больше заявок будет на IPO, и тем меньше будет аллокация, но тем сильнее вырастут в цене ее акции после IPO. Ведь все, кому досталось мало акций на IPO, и другие инвесторы захотят купить их сразу после их появления на бирже.

Кроме того, акции распределяются между подавшими заявки не поровну. Отечественным брокерам, как правило достается существенно меньше акций, чем зарубежным. И сами брокеры уже внутри себя распределяют акции между по разным принципам, которые обязательно необходимо выяснить и взвесить.

После бессонных ночей в попытке анализа ситуации, вам очень желательно выйти у себя в голове на ответы вот на такие вопросы:

в каких IPO участвовать (трезвее оцениваем)

когда закрывать позицию (смиряем жадность)

Чтобы не распрощаться со всем накопленным капиталом и для снижения рисков и повышения успешности участия рекомендуем участвовать в большом количестве IPO, желательно в разных секторах, с целью диверсификации. Еще больше снизить риск, но и пострадать в доходности, можно используя ETF, специализирующихся на IPO, например:

ЗПИФ «Фонд первичных размещений» ИК Фридом Финанс (RU000A101NK4);

First Trust U.S. Equity Opportunities ETF (FPX);

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE)

Купить размещаемые на IPO бумаги можно так же, как и обычные бумаги через брокера. Ниже приведен неполный, но довольно широкий список этих уважаемых компаний.

Брокеры по IPO

Freedom Finance

Cтарейший и крупнейший игрок IPO-рынка, который функционирует в России и СНГ. Интересный факт, что сам брокер тоже является публичной компанией — акции Freedom Finance торгуются на NASDAQ. Капитализация брокера превышает 1 млрд. $. Около 60% размещений IPO, которые проходят на основных американских биржах, попадают на платформу. Одно из преимуществ — низкий порог входа ($2000).

Финам

Это группа компаний, которая работает на финансовом рынке с 1990-х годов. Для IPO-сделок достаточно низкий порог входа, разная аллокация для различных категорий клиентов

EXANTE

Это европейский молодой брокер и новый игрок на IPO-рынке. Брокер обеспечивает прямой выход на размещения. Lock-up периоды отсутствуют. Минимальная сумма сделки доступна не каждому частному инвестору, но может быть снижена до €10.000. Ассортимент сделок IPO полностью зависит от интереса инвесторов: если он есть, то IPO попадает в ассортимент сделок, если нет — то не попадает.

Open Broker Limited (дочернее Открытие Брокер)

Доступ к IPO Открытие Брокер предоставляет через Кипрскую дочку Open Broker Limited. Участвовать можно в любых размещениях на NYSE и NASDAQ, клиент сам выбирает, что хочет. Выход на IPO прямой. Поставка акций происходит через три дня, lockup-периоды отсутствуют, высокий входной порог и размер комиссии.

Тинькофф Инвестиции

Это самый молодой и одновременно самый популярный брокер по количеству активных клиентов. Предлагает IPO-сделки на тарифе «Премиум», который стоит от 990 до 3000 рублей в месяц. IPO доступны не все, а только выбранные аналитиками Тинькофф-Инвестиций.

Ну и конечно же, по традиции в конце статьи даем ценную и жизненную рекомендацию — прежде чем окунаться с головой в мутные воды непознанного, спросите совета у профессионалов.

Профессионал ожидает вас традиционно в «засаде» на сайте нашего сервиса по адресу: https://афинанс.рф/lk_art.php?l=2p12pde

Автор: Левон Акопов