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Льготы для инвесторов-физлиц. Что выгоднее: длительное владение или индивидуальный инвестиционный счет

Для рубрики Ценные бумаги
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Массовый выход на рынок инвестиций физических российских лиц, крайне радует брокеров различных мастей. Из-за огромной конкуренции, они существенно снизили свои тарифы, подтягивают до хорошего уровня свои торговые приложения и терминалы. В общем стараются как могут — молодцы! Однако, из-за самой сути их бизнеса, они крайне неохотно делятся с инвесторами знаниями, которые могут удержать последних от коротких сделок.

В этой статье мы поговорим о двух внешне похожих налоговых льготах, которые, по задумке государства, должны убивать двух зайцев — экономика получает «подматрасные» инвесторские деньги, а инвесторы экономят (читай зарабатывают) 13 % НДФЛ.

Льгота первая — льгота длительного владения (ЛДВ)

Если вы приобрели и в течении 3-х лет и более не продавали ценные бумаги, то за каждый год владения ими вы освобождаетесь от налога на доход физического лица с прибыли (если конечно при продаже актива таковая образуется) на сумму 3 млн. руб. Таким образом, вдумчивый и неторопливый инвестор может сэкономить очень приличную сумму налогов, т. к. верхнего предела по сумме или сроку у данной льготы нет.

Пример: Вы купили акции компании Х на 1 млн. руб. Через 10 лет продали их 40 млн. руб. Ваш доход составил 39 млн. руб. С данного дохода вы должны государству 13 % или 5,07 млн. За каждый год владения, вы получаете налоговую льготу в размере 3 млн. руб. 10 лет умножаем на 3 млн. получаем право на льготу в размере 30 млн. руб., что перекрывает сумму налога к оплате. В итоге, 39 млн. дохода достаются вам целиком.

Сумма конечно впечатляющая, но конечно же, государство не было бы государством, если бы не преследовало свои цели. В этой связи у ЛВД есть несколько, но очень существенных НО.

  • Под ЛДВ попадают: ценные бумаги (акции, облигации, ETF) обращаемые на организованных торгах, а также паи открытых ПИФов — торгуемые на российских биржах(Санкт-Петербургская и Московская).
  • Бумаги торгуемые на внебиржевом рынке — льготами не обеспечиваются.
  • Применить ЛДВ могут только налоговые резиденты РФ.
  • Льгота распространяется на ценные бумаги купленные после 1 января 2014 года.
  • Некоторые инструменты рынка ценных бумаг лишены права применения к ним ЛДВ (закрытые или интервальные ПИФы, драгоценные металлы, валюта, срочные контракты, инструменты товарного рынка).
  • Льгота не распространяется на сделки при продаже бумаг на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС).

Таким образом, льгота длительного владения четко фокусируется на более традиционный рынок ценных бумаг, которые оборачиваются строго в пределах юрисдикции РФ и применяется к тем, кто выбрал российскую налоговую систему местом сдачи податей.

Из личного опыта, далеко не все брокеры производят автоматический расчет, а тем более автоматический налоговый вычет по ЛДВ. Чаще всего, настоятельно советуют самостоятельно обращаться в налоговые органы. Учитывая, что декларации подаются один раз в год, а также срок проверки обращения за налоговым вычетом — 3 месяца, реально получить данную льготу в среднем в течении года.

Льгота вторая — индивидуальный инвестиционный счет тип Б (ИИС)

Данная льгота позволяет инвестору не платить НДФЛ с дохода от инвестиций. Но применить этот вычет можно не раньше, чем через три года после открытия счета. Очень похоже на ЛДВ не правда?

Однако есть одно маленькое, но большое различие — максимальная сумма, которую можно внести на ИИС в течение календарного года не более 1 млн. руб. Кроме того, нельзя завести несколько ИИС у разных брокеров, т. е. обмануть систему и увеличить порог в 1 млн. рублей взноса в год не получится. Ну и из мелочей, через 3 года ИИС в обязательном порядке закрывается, т.е. для продолжения порочной практики — не платить государству налоги, необходимо каждые 3 года открывать ИИС.

Из плюсов ИИС относительно ЛДВ, можно отметить, что льгота предоставляется на более широкий набор биржевых инструментов, например, фьючерсы и опционы. Кроме того, владельцам ИИС типа Б, можно совсем не переживать за то, что с 2021 года купонный доход по облигациям обложили НДФЛ в размере 13 %. Их этот налог не касается, данная льгота его аннулирует.

Повторимся, все описанное выше справедливо только в отношении ИИС типа Б. Если вам будет интересно более подробно познакомиться с ИИС типа А, пишите в комментарии, разберем этот вопрос в перспективе.

Традиционно мы сложили в одну таблицу сравнения двух, вышеописанных льгот, чтобы вам было проще сориентироваться, какую льготу ваши капиталы хотят больше:

Параметр

ЛДВ

ИИС тип Б

Ограничения по сумме инвестирования

нет лимита на пополнение

взносы не более 1 миллиона рублей в год

Сроки

активом нужно владеть минимум 3 года. Льгота рассчитывается отдельно для каждой покупки

счет должен быть не менее 3-х лет. Причем отсчет 3-летки начинается не с момента покупки активов, а именно с открытия ИИС

Купонный доход

с купонов по облигациям взимается налог по ставке 13%

защитит вас от налоговых потерь: все купоны по облигациям поступят на ИИС в полном объеме

Дивиденды

относятся к особому виду дохода, к которому физические лица не могут применять никакие вычеты

 

можно использовать стратегию оптимизации налога с дивидендов (ИИС типа Б)

Активы

можно применить только к доходу с продажи ценных бумаг: акции, облигации, биржевые фонды (БПИФ, ETF)

помимо ценных бумаг дополнительно дает освобождение от прибыли, полученной на срочном рынке (фьючерсы и опционы)

вычет применяется только к бумагам и инструментам обращающихся на российских биржевых площадках (Мосбиржа и СПБ)

Размер льготы

есть лимит в 3 млн. за каждый год владения. Например, через 3 года можно освободить от налога прибыль в 9 млн. (3 млн. х 3 года), через 4 года — 12 млн и тд.

прибыль освобождается от налога без ограничения

Ограничения на вывод

с обычного брокерского счета можно выводить любые суммы в любое время без ограничения. Максимум, что грозит инвестору, — потеря льготы, но только на проданные активы

вывести деньги со счета брокер не даст — при закрытии ИИС досрочно теряется налоговая льгота полностью

Оформление

обычно достаточно перед продажей уведомить брокера. В большинстве случаев все делается онлайн, через личный кабинет (приложение) — налог удержан не будет. У некоторых брокеров этот процесс автоматизирован.

перед закрытием счета брокер попросить написать заявление (очень часто требуется личное присутствие в офисе). Если вы претендуете на полное освобождение от налогов (по ИИС типа Б), то нужно доказать брокеру, что за время жизни ИИС вы «тайком» не получали налоговые вычета (возврат 13% от суммы внесенных средств). Для этого нужно запросить справку в налоговой и предоставить брокеру

Резюмируя

В большинстве случаев, использование ИИС типа Б дает большую выгоду для опытного трейдера, в связи с отсутствием ограничений по льготе на заработанный профит.

ЛДВ же выгоден для долгосрочных инвесторов, формирующих капитал, осуществляющих только покупку ценных бумаг, в первую очередь биржевых фондов, которые не планируются к продаже ближайшие ... цать лет.

В любом случае, каждый должен выбирать льготу исходя их своих возможностей, целей и сроков инвестирования.

Больше статей и полезной информации, вы можете получить в нашем блоге на klerk.ru и на сайте нашего сервиса.

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