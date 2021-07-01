Льготы для инвесторов-физлиц. Что выгоднее: длительное владение или индивидуальный инвестиционный счет

Массовый выход на рынок инвестиций физических российских лиц, крайне радует брокеров различных мастей. Из-за огромной конкуренции, они существенно снизили свои тарифы, подтягивают до хорошего уровня свои торговые приложения и терминалы. В общем стараются как могут — молодцы! Однако, из-за самой сути их бизнеса, они крайне неохотно делятся с инвесторами знаниями, которые могут удержать последних от коротких сделок.

В этой статье мы поговорим о двух внешне похожих налоговых льготах, которые, по задумке государства, должны убивать двух зайцев — экономика получает «подматрасные» инвесторские деньги, а инвесторы экономят (читай зарабатывают) 13 % НДФЛ.

Льгота первая — льгота длительного владения (ЛДВ)

Если вы приобрели и в течении 3-х лет и более не продавали ценные бумаги, то за каждый год владения ими вы освобождаетесь от налога на доход физического лица с прибыли (если конечно при продаже актива таковая образуется) на сумму 3 млн. руб. Таким образом, вдумчивый и неторопливый инвестор может сэкономить очень приличную сумму налогов, т. к. верхнего предела по сумме или сроку у данной льготы нет.

Пример: Вы купили акции компании Х на 1 млн. руб. Через 10 лет продали их 40 млн. руб. Ваш доход составил 39 млн. руб. С данного дохода вы должны государству 13 % или 5,07 млн. За каждый год владения, вы получаете налоговую льготу в размере 3 млн. руб. 10 лет умножаем на 3 млн. получаем право на льготу в размере 30 млн. руб., что перекрывает сумму налога к оплате. В итоге, 39 млн. дохода достаются вам целиком.

Сумма конечно впечатляющая, но конечно же, государство не было бы государством, если бы не преследовало свои цели. В этой связи у ЛВД есть несколько, но очень существенных НО.

Под ЛДВ попадают: ценные бумаги (акции, облигации, ETF) обращаемые на организованных торгах, а также паи открытых ПИФов — торгуемые на российских биржах (Санкт-Петербургская и Московская) .

. Бумаги торгуемые на внебиржевом рынке — льготами не обеспечиваются.

— льготами не обеспечиваются. Применить ЛДВ могут только налоговые резиденты РФ.

Льгота распространяется на ценные бумаги купленные после 1 января 2014 года.

Некоторые инструменты рынка ценных бумаг лишены права применения к ним ЛДВ ( закрытые или интервальные ПИФы, драгоценные металлы, валюта, срочные контракты, инструменты товарного рынка ).

). Льгота не распространяется на сделки при продаже бумаг на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС).

Таким образом, льгота длительного владения четко фокусируется на более традиционный рынок ценных бумаг, которые оборачиваются строго в пределах юрисдикции РФ и применяется к тем, кто выбрал российскую налоговую систему местом сдачи податей.

Из личного опыта, далеко не все брокеры производят автоматический расчет, а тем более автоматический налоговый вычет по ЛДВ. Чаще всего, настоятельно советуют самостоятельно обращаться в налоговые органы. Учитывая, что декларации подаются один раз в год, а также срок проверки обращения за налоговым вычетом — 3 месяца, реально получить данную льготу в среднем в течении года.

Льгота вторая — индивидуальный инвестиционный счет тип Б (ИИС)

Данная льгота позволяет инвестору не платить НДФЛ с дохода от инвестиций. Но применить этот вычет можно не раньше, чем через три года после открытия счета. Очень похоже на ЛДВ не правда?

Однако есть одно маленькое, но большое различие — максимальная сумма, которую можно внести на ИИС в течение календарного года не более 1 млн. руб. Кроме того, нельзя завести несколько ИИС у разных брокеров, т. е. обмануть систему и увеличить порог в 1 млн. рублей взноса в год не получится. Ну и из мелочей, через 3 года ИИС в обязательном порядке закрывается, т.е. для продолжения порочной практики — не платить государству налоги, необходимо каждые 3 года открывать ИИС.

Из плюсов ИИС относительно ЛДВ, можно отметить, что льгота предоставляется на более широкий набор биржевых инструментов, например, фьючерсы и опционы. Кроме того, владельцам ИИС типа Б, можно совсем не переживать за то, что с 2021 года купонный доход по облигациям обложили НДФЛ в размере 13 %. Их этот налог не касается, данная льгота его аннулирует.

Повторимся, все описанное выше справедливо только в отношении ИИС типа Б. Если вам будет интересно более подробно познакомиться с ИИС типа А, пишите в комментарии, разберем этот вопрос в перспективе.

Традиционно мы сложили в одну таблицу сравнения двух, вышеописанных льгот, чтобы вам было проще сориентироваться, какую льготу ваши капиталы хотят больше:

Параметр ЛДВ ИИС тип Б Ограничения по сумме инвестирования нет лимита на пополнение взносы не более 1 миллиона рублей в год Сроки активом нужно владеть минимум 3 года. Льгота рассчитывается отдельно для каждой покупки счет должен быть не менее 3-х лет. Причем отсчет 3-летки начинается не с момента покупки активов, а именно с открытия ИИС Купонный доход с купонов по облигациям взимается налог по ставке 13% защитит вас от налоговых потерь: все купоны по облигациям поступят на ИИС в полном объеме Дивиденды относятся к особому виду дохода, к которому физические лица не могут применять никакие вычеты можно использовать стратегию оптимизации налога с дивидендов (ИИС типа Б) Активы можно применить только к доходу с продажи ценных бумаг: акции, облигации, биржевые фонды (БПИФ, ETF) помимо ценных бумаг дополнительно дает освобождение от прибыли, полученной на срочном рынке (фьючерсы и опционы) вычет применяется только к бумагам и инструментам обращающихся на российских биржевых площадках (Мосбиржа и СПБ) Размер льготы есть лимит в 3 млн. за каждый год владения. Например, через 3 года можно освободить от налога прибыль в 9 млн. (3 млн. х 3 года), через 4 года — 12 млн и тд. прибыль освобождается от налога без ограничения Ограничения на вывод с обычного брокерского счета можно выводить любые суммы в любое время без ограничения. Максимум, что грозит инвестору, — потеря льготы, но только на проданные активы вывести деньги со счета брокер не даст — при закрытии ИИС досрочно теряется налоговая льгота полностью Оформление обычно достаточно перед продажей уведомить брокера. В большинстве случаев все делается онлайн, через личный кабинет (приложение) — налог удержан не будет. У некоторых брокеров этот процесс автоматизирован. перед закрытием счета брокер попросить написать заявление (очень часто требуется личное присутствие в офисе). Если вы претендуете на полное освобождение от налогов (по ИИС типа Б), то нужно доказать брокеру, что за время жизни ИИС вы «тайком» не получали налоговые вычета (возврат 13% от суммы внесенных средств). Для этого нужно запросить справку в налоговой и предоставить брокеру

Резюмируя

В большинстве случаев, использование ИИС типа Б дает большую выгоду для опытного трейдера, в связи с отсутствием ограничений по льготе на заработанный профит.

ЛДВ же выгоден для долгосрочных инвесторов, формирующих капитал, осуществляющих только покупку ценных бумаг, в первую очередь биржевых фондов, которые не планируются к продаже ближайшие ... цать лет.

В любом случае, каждый должен выбирать льготу исходя их своих возможностей, целей и сроков инвестирования.

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