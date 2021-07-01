Льготы для инвесторов-физлиц. Что выгоднее: длительное владение или индивидуальный инвестиционный счет

Массовый выход на рынок инвестиций физических российских лиц, крайне радует брокеров различных мастей. Из-за огромной конкуренции, они существенно снизили свои тарифы, подтягивают до хорошего уровня свои торговые приложения и терминалы. В общем стараются как могут — молодцы! Однако, из-за самой сути их бизнеса, они крайне неохотно делятся с инвесторами знаниями, которые могут удержать последних от коротких сделок.
В этой статье мы поговорим о двух внешне похожих налоговых льготах, которые, по задумке государства, должны убивать двух зайцев — экономика получает «подматрасные» инвесторские деньги, а инвесторы экономят (читай зарабатывают) 13 % НДФЛ.
Льгота первая — льгота длительного владения (ЛДВ)
Если вы приобрели и в течении 3-х лет и более не продавали ценные бумаги, то за каждый год владения ими вы освобождаетесь от налога на доход физического лица с прибыли (если конечно при продаже актива таковая образуется) на сумму 3 млн. руб. Таким образом, вдумчивый и неторопливый инвестор может сэкономить очень приличную сумму налогов, т. к. верхнего предела по сумме или сроку у данной льготы нет.
Пример: Вы купили акции компании Х на 1 млн. руб. Через 10 лет продали их 40 млн. руб. Ваш доход составил 39 млн. руб. С данного дохода вы должны государству 13 % или 5,07 млн. За каждый год владения, вы получаете налоговую льготу в размере 3 млн. руб. 10 лет умножаем на 3 млн. получаем право на льготу в размере 30 млн. руб., что перекрывает сумму налога к оплате. В итоге, 39 млн. дохода достаются вам целиком.
Сумма конечно впечатляющая, но конечно же, государство не было бы государством, если бы не преследовало свои цели. В этой связи у ЛВД есть несколько, но очень существенных НО.
- Под ЛДВ попадают: ценные бумаги (акции, облигации, ETF) обращаемые на организованных торгах, а также паи открытых ПИФов — торгуемые на российских биржах(Санкт-Петербургская и Московская).
- Бумаги торгуемые на внебиржевом рынке — льготами не обеспечиваются.
- Применить ЛДВ могут только налоговые резиденты РФ.
- Льгота распространяется на ценные бумаги купленные после 1 января 2014 года.
- Некоторые инструменты рынка ценных бумаг лишены права применения к ним ЛДВ (закрытые или интервальные ПИФы, драгоценные металлы, валюта, срочные контракты, инструменты товарного рынка).
- Льгота не распространяется на сделки при продаже бумаг на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС).
Таким образом, льгота длительного владения четко фокусируется на более традиционный рынок ценных бумаг, которые оборачиваются строго в пределах юрисдикции РФ и применяется к тем, кто выбрал российскую налоговую систему местом сдачи податей.
Из личного опыта, далеко не все брокеры производят автоматический расчет, а тем более автоматический налоговый вычет по ЛДВ. Чаще всего, настоятельно советуют самостоятельно обращаться в налоговые органы. Учитывая, что декларации подаются один раз в год, а также срок проверки обращения за налоговым вычетом — 3 месяца, реально получить данную льготу в среднем в течении года.
Льгота вторая — индивидуальный инвестиционный счет тип Б (ИИС)
Данная льгота позволяет инвестору не платить НДФЛ с дохода от инвестиций. Но применить этот вычет можно не раньше, чем через три года после открытия счета. Очень похоже на ЛДВ не правда?
Однако есть одно маленькое, но большое различие — максимальная сумма, которую можно внести на ИИС в течение календарного года не более 1 млн. руб. Кроме того, нельзя завести несколько ИИС у разных брокеров, т. е. обмануть систему и увеличить порог в 1 млн. рублей взноса в год не получится. Ну и из мелочей, через 3 года ИИС в обязательном порядке закрывается, т.е. для продолжения порочной практики — не платить государству налоги, необходимо каждые 3 года открывать ИИС.
Из плюсов ИИС относительно ЛДВ, можно отметить, что льгота предоставляется на более широкий набор биржевых инструментов, например, фьючерсы и опционы. Кроме того, владельцам ИИС типа Б, можно совсем не переживать за то, что с 2021 года купонный доход по облигациям обложили НДФЛ в размере 13 %. Их этот налог не касается, данная льгота его аннулирует.
Повторимся, все описанное выше справедливо только в отношении ИИС типа Б. Если вам будет интересно более подробно познакомиться с ИИС типа А, пишите в комментарии, разберем этот вопрос в перспективе.
Традиционно мы сложили в одну таблицу сравнения двух, вышеописанных льгот, чтобы вам было проще сориентироваться, какую льготу ваши капиталы хотят больше:
Параметр
ЛДВ
ИИС тип Б
Ограничения по сумме инвестирования
нет лимита на пополнение
взносы не более 1 миллиона рублей в год
Сроки
активом нужно владеть минимум 3 года. Льгота рассчитывается отдельно для каждой покупки
счет должен быть не менее 3-х лет. Причем отсчет 3-летки начинается не с момента покупки активов, а именно с открытия ИИС
Купонный доход
с купонов по облигациям взимается налог по ставке 13%
защитит вас от налоговых потерь: все купоны по облигациям поступят на ИИС в полном объеме
Дивиденды
относятся к особому виду дохода, к которому физические лица не могут применять никакие вычеты
можно использовать стратегию оптимизации налога с дивидендов (ИИС типа Б)
Активы
можно применить только к доходу с продажи ценных бумаг: акции, облигации, биржевые фонды (БПИФ, ETF)
помимо ценных бумаг дополнительно дает освобождение от прибыли, полученной на срочном рынке (фьючерсы и опционы)
вычет применяется только к бумагам и инструментам обращающихся на российских биржевых площадках (Мосбиржа и СПБ)
Размер льготы
есть лимит в 3 млн. за каждый год владения. Например, через 3 года можно освободить от налога прибыль в 9 млн. (3 млн. х 3 года), через 4 года — 12 млн и тд.
прибыль освобождается от налога без ограничения
Ограничения на вывод
с обычного брокерского счета можно выводить любые суммы в любое время без ограничения. Максимум, что грозит инвестору, — потеря льготы, но только на проданные активы
вывести деньги со счета брокер не даст — при закрытии ИИС досрочно теряется налоговая льгота полностью
Оформление
обычно достаточно перед продажей уведомить брокера. В большинстве случаев все делается онлайн, через личный кабинет (приложение) — налог удержан не будет. У некоторых брокеров этот процесс автоматизирован.
перед закрытием счета брокер попросить написать заявление (очень часто требуется личное присутствие в офисе). Если вы претендуете на полное освобождение от налогов (по ИИС типа Б), то нужно доказать брокеру, что за время жизни ИИС вы «тайком» не получали налоговые вычета (возврат 13% от суммы внесенных средств). Для этого нужно запросить справку в налоговой и предоставить брокеру
Резюмируя
В большинстве случаев, использование ИИС типа Б дает большую выгоду для опытного трейдера, в связи с отсутствием ограничений по льготе на заработанный профит.
ЛДВ же выгоден для долгосрочных инвесторов, формирующих капитал, осуществляющих только покупку ценных бумаг, в первую очередь биржевых фондов, которые не планируются к продаже ближайшие ... цать лет.
В любом случае, каждый должен выбирать льготу исходя их своих возможностей, целей и сроков инвестирования.
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