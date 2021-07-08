Как купить сотни акций одним кликом

С помощью такого инструмента как ETF (Exchange-Traded Funds). ETF — биржевые инвестиционные фонды, паи которого, в виде ценных бумаг, торгуются на бирже. ETF — это не одна ценная бумага, а их «корзина».

Любой инвестор может купить эти инструменты, как и обычные акции компаний. Стоимость бумаг ETF может постоянно меняться даже в течение одного дня. Как правило, ETF обладают большей ликвидностью и взимает меньшую комиссию за управление, чем ПИФы и взаимные фонды — это свойство, которое делает их весьма привлекательными для инвесторов.

Первый ETF появились в 1990 году, им стал Toronto Index Participation Fund (TIP 35).

Первый американский фонд появился три года спустя и включал в себя акции S&P 500. В 1998 году появились фонды на другие крупнейшие мировые индексы — Dow Jones Industrial Average и NASDAQ-100, что ознаменовало новый виток в развитии ETF.

Первый ETF на московской бирже появился в 2013 году.

Ключевые факторы при выборе ETF

затраты (это очень важный показатель, т.к. при низком росте или доходности бумаг под управлением фонда, затраты на управление могут «съедать» прибыль);

объем и срок существования (если у фонда нет истории, или он управляет несущественным пакетом бумаг, лучше отказываться от приобретения таких паев);

дивиденды выплачивают или реинвестируют (фонд может пускать получаемые от дивидендных акций или облигаций дивидендный, или купонный доход и на него приобретать дополнительные количества инструментов, тем самым увеличивая и объем фонда и как следствие стоимость каждого пая).

Важным фактором снижения риска при покупке ETF является то, что активы физически отделены от управляющей компании. Даже если фонд обанкротится, ценные бумаги, которыми он управлял будут реализованы по рыночной цене и денежные средства будут розданы пайщикам. Для понимания степени надежности «хранителей» активов под управлением фондов — один из крупнейших банков-кастодиантов — Bank of New York Mellon — хранит и ведет учет ценных бумаг на $35 трлн).

Основные разновидности ETF

1. Индексные ETF — повторяют структуру определенного индекса, например, Индекс S&P 500, Доу Джонса (американские) или индекс РТС (российский) — биржевой фонд покупает и продает бумаги в зависимости от веса компании в индексе, чем он больше, тем больше бумаг данной компании будет в портфеле фонда.

Чем крупнее индексный фонд, тем более привлекательную комиссию он может себе позволить. Например, крупнейший ETF — SPDR S&P 500 (SPY) с капитализацией $364 238 млн — имеет комиссию за управление всего 0,09%! Стоимость «корзины» по одной акции, входящей в этот фонд, более $13 тыс., а SPY торгуется сейчас (на 05.07.2021г.) на уровне 430$.

ВАЖНО! индексы устанавливают много и повсеместно, для этого фонду достаточно поставить слово «индекс» в название и правильно оформить документы. Один только MSCI, крупнейший провайдер, предоставляет больше 200 000 индексов! А с учетом того, что MSCI далеко не единственный игрок на этом пространстве, то количество индексов очень велико.

2. Товарные ETF — фонды, целью которых является слежение за определенным сырьевым или сельскохозяйственным активом. Не всегда используют прямую покупку базисного актива, могут включать на свой баланс и производные инструменты для сглаживания воздействий колебаний цен на базисный актив. К этой разновидности относят ETF: чистой и альтернативной энергии, на природный газ, на бензин, нефтяные, угольные, на энергию ветра, солнечной энергии, на серебро, золото и многие другие.

Например, крупнейший ETF на драгоценные металлы: SPDR Gold Trust (GLD) — общие активы, $60 654,20 млн, комиссия за управление 0,4%.

3. Инверсионные ETF (фонды обратной волатильности) — растут, если цена базового актива/индекса падает. Это достигается за счет хранения различных активов и деривативов, таких как опционы, которые используются для получения прибыли при падении базового индекса. Отличие от инвестирования на традиционном рынке в том, что при покупке короткой позиции по акциям вы зарабатываете на падении, рискуя не только суммой вложения, но и всеми активами, а покупая инверсионный ETF, вы ограничиваете сумму убытков только суммой вложения. Являются самыми волатильными ETF и не обладают крупными активами.

Пример ETF данного типа — ProShares Short Dow 30 (DOG) — который получает прибыль, когда индекс Dow Jones Industrial Average падает. Прибыль DOG ETF пропорциональна потерям этого индекса.

Очень высокий уровень риска. В феврале 2018 года многие были ликвидированы, а большинство потеряли 90-98% стоимости и до сих пор не восстановились.

4. Активно управляемые ETF были созданы в битве ETF против взаимных фондов (или ПИФов).

Как правило, имеют за собой определенные индексы, но их менеджеры также могут менять параметры портфеля. Поэтому результат по доходности активно управляемых ETF может отличаться от отслеживаемых индексов. Пассивные ETF, с другой стороны, не могут превысить доходности отслеживаемых индексов, однако они имеют меньшие издержки (например, меньшую плату за управление). Часто имеют высокую плату за управление и небольшие активы.

ТОП-3 активно управляемых ETF (по объему активов): Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY), First Trust Senior Loan Exchange-Traded Fund (FTSL), First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP).

5. Отраслевые ETF — инвестиционные фонды, специализирующиеся на ценных бумагах компаний одной отрасли. Эти фонды нацелены на определенный сектор. Это означает, что, покупая такой ETF инвестор может занять позицию на рынке по интересующему сектору, например, фармацевтическому или телекоммуникационному. Как правило, состав компаний в данных ETF тщательно подобран и инвестору не нужно тратить время на их выбор.

6. Страновые ETF основаны на вложениях в активы определенной страны. Например, iShares MSCI Turkey ETF (TUR) — известный фонд, созданный в 2008 году, пытается соответствовать показателям индекса инвестиционного рынка MSCI Turkey. Портфель из 50 акций достигает этого, обычно инвестируя 99,5% своих активов в ценные бумаги, которые торгуются на Стамбульской фондовой бирже.

ETF iShares MSCI Brazil (EWZ) — единственный страновой ETF, который входит в десятку самых торгуемых фондов.

7. Облигационные ETF - самый большой класс ETF — он формирует портфели облигаций как по странам, так и по отраслям. Отдельно могут быть представлены муниципальные облигации и облигации развивающихся рынков. Сегодня активы облигационных ETF превышают 500 миллиардов долларов.

Один из крупнейших фондов в этой категории — SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (JNK), бумаги которого в марте 2020 ФРС США покупали на $576 млн.

8. ETF по стилю инвестирования — означает, что вы инвестируете в ETF, соответствующие вашему стилю. Например, вы считаете, что нужно покупать акции растущих компаний или вам нравятся дивидендные акции. ETF позволит воплотить все возможные инвестиционные идеи.

Один из важнейших факторов при выборе ETF — это комиссия, которую уплачивает инвестор. Здесь следует не забывать, что платится 2 вида комиссий:

Комиссия за операции с ценными бумагами — оплачиваются за сделку (покупку или продажу). Размер этой комиссии зависит только об брокера, через которого происходит сделка. Не все брокеры не взимают плату за приобретение фондов, которые находятся под их управлением. Фонд также можно приобрести через отделение банка, без участия брокера и оплаты комиссии; Комиссия провайдеру за управление фондом. Провайдер удерживает небольшую комиссию за управление, эти деньги идут на оплату труда сотрудников, представительские расходы и другие нужны. Размер комиссии указывается в процентах от суммы размещенных средств и списывается ежедневно.

ВАЖНО! Получаемые фондом дивиденды и проценты в некоторых случаях могут облагаться налогом у иностранного источника (например, от 10 до 30% для выплат, получаемых от эмитентов, зарегистрированных в США), поэтому нужно внимательно относиться к получению выплат от фондов (особенно инвестирующих в акции компаний США и не зарегистрированных в США), учитывая возможное двойное налогообложение (у источника и с полученных вами выплат). В последнем случае следует выбирать фонды, где двойных налогов не возникнет или фонды, реинвестирующие дивиденды (например, зарегистрированные в Европе или России).

На конец 2020 года по всему миру через ETF инвестировано более 7,5 триллионов долларов, существует более 150 управляющих компаний и несколько тысяч ETF. Самые крупные управляющие компании ETF: Blackrock, Vanguard и State Street Global Advisors — вместе контролируют более 80% активов всей индустрии. В первую пятерку входят кроме трех вышеуказанных Invesco и First Trust.

Blackrock (работают под брендом iShares) — это лидер по выпуску биржевых фондов (ETF) — на апрель 2021г. организовала 388 фондов (по данным etfdb.com). Для сравнения, на всей Московской бирже листинг получили менее трехсот акций.

(работают под брендом iShares) — это лидер по выпуску биржевых фондов (ETF) — на апрель 2021г. организовала 388 фондов (по данным etfdb.com). Для сравнения, на всей Московской бирже листинг получили менее трехсот акций. Vanguard основана в 1974 году и в основу была положена идея о том, что сервис не обязательно должен быть дорогим. В 1995 годах именно Vanguard создали первый прототип современных ETF’s — индексный фонд Vanguard 500 Index Fund, который отслеживал индекс S&P500.

основана в 1974 году и в основу была положена идея о том, что сервис не обязательно должен быть дорогим. В 1995 годах именно Vanguard создали современных ETF’s — индексный фонд Vanguard 500 Index Fund, который отслеживал индекс S&P500. State Street Global Advisors выпустила первый в США ETF, который успешно торгуется на фондовом рынке и сегодня, — SPDR S&P 500 ЕTF (SPY) был создан в 1993 году на основании одноименного биржевого индекса.

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Стабильная ETF, автор Георгий Аведиков

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