Как заработать на росте ключевой ставки и не потерять деньги: ликбез для начинающего инвестора

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до уровня 6,5%. На этом фоне банки начали подтягивать к этой цифре проценты по срочным депозитам. Теперь доходность депозита уже может потягаться с некоторыми ОФЗ. Валюта, раньше бывшая панацеей от всех наших локальных финансовых проблем, тоже ведет себя все менее и менее предсказуемо. Давайте разбираться, делать ли этот шаг в непонятную бездну инвестиций, или по старинке нести деньги в банк или обменник?

Начнем с самого простого и понятного. Рост индекса Мосбиржи (MOEX) за 3 года составил 69,63% или чуть больше 20% в год. Это в три раза выше ставки ЦБ и текущего уровня ставок депозитов.

В первом приближении инвестиции в фондовый рынок явление для современного российского, а тем более для бывшего советского человека самый натуральный жупел (не ругательное выражение, расшифровка тут).

При этом, американские, да и многие европейские домохозяйки свободно управляются с этим непонятным явлением и массово ругательными терминами иностранного характера.

Причина, не столько в кажущейся сложности рынка, сколько в тотальном недоверии нашего населения чему-то, что сложнее цифры процента на депозите.

Давайте закатаем виртуальные рукава и попробуем одним махом линчевать все страхи и развенчивать мнимые сложности работы на финансовом рынке.

Страх / миф первый: чтобы купить ценную бумагу необходимо закончить 7 вузов и минимум одно финансовое ПТУ

Сейчас чтобы это сделать, достаточно скачать приложение в телефон двумя кнопками открыть в нем брокерский счет. У многих банков, которым вы уже доверили свои деньги есть внутри банк-клиента встроенные инструменты покупки ценных бумаг. Таким образом, купить ценные бумаги не сложнее, чем перекинуть жене / не жене /другу / брату / сантехнику деньги в банковском приложении.

Страх / миф второй: жулики вытянут деньги в непонятные бумаги и сбегут

Тут надо начать с того, что если вы не приняли решение передать деньги в доверительное управление, то никакие жулики никак не могут вашими деньгами распоряжаться.

Только вы сами принимаете решение и совершаете действие по покупке ценных бумаг. Каких сами хотите, на суммы какие сами для себя определяете.

Страх / миф третий: я же в этом ничего не соображаю, куплю не то, и не тогда и потеряю свои кровные

Вот это один из существенных страхов, который действительно может сбыться. Самое сложное на финансовом рынке, это определить, что и когда покупать, а что продавать.

На рынке множество помогаек, которые обещают научить вас рубить в акциях и прочих фьючерсах как боцман в нецензурных словечках. Но, всегда есть, «но». Решение конечно же остается за вами. Однако важно понимать на какой базе опыта и анализа строятся советы и уроки обучающих.

Не великая тайна о том, основатель сервиса Афинанс.рфЛевон Акопов, является параллельно генеральным директором ООО «Владос». И в отдельные периоды его действия на финансовом рынке превышают неплохие результаты деятельности целой компании.

Теперь он эксплуатирует результаты своего опыта не только на своих сотрудниках, но и делится им с окружающими через сайт Афинанс.рф

В результат его инвестиционной деятельности можно не только поверить, но и самостоятельно проверить (что настоятельно рекомендуем).

На сайте сервиса выложены в открытый доступ отчеты брокеров с синей печатью по счетам Левона. Смотреть тут.

Ничего не бойтесь! Доверяйте только себе, остальных обязательно проверяйте! Инвестируйте разумно!