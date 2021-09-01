Что такое инфляция и какие инструменты в этот период использовать инвестору

В переводе с латинского инфляция означает «вздутие». С потребительской точки зрения, это рост цен на товары и услуги, снижение покупательной способности, с экономической же — падение стоимости денег в реальном выражении. Сейчас, к сожалению, это общемировая тенденция, которая является неотъемлемой частью цикла экономического развития.

Антирекордами по инфляции в РФ стали 90-е годы. Пик случился в 1992 году, когда инфляция разогналась до 2 508,85%:

Следующие витки были уже в 2000-е:

2001 — 18,58%;

2002 — 15,06%;

2003 — 11,99%;

2004 — 11,74%;

2005 — 10,91%.

Не менее интересную статистику можно наблюдать и в других странах.

Реакция рынка акций на рост инфляции неоднозначна. Если инвесторы опасаются выхода инфляции из под контроля, то происходит фильтрация активов не по доходности, а по рискам. Капиталы перетекают в защитные активы и цена акций корректируется в сторону падения.

Если же настроения оптимистичные, и ускорение инфляции связывают с экономическим ростом, то инвесторы, напротив, покупают акции, поскольку поднятие цен на товары увеличит прибыль компаний.

Какие же инструменты наиболее эффективны в периоды инфляции?

Если взглянуть на среднюю доходность различных типов активов в течение десяти наихудших с точки зрения инфляции лет в США за вторую половину прошлого века (1970, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1990), то видно, что средний показатель годовой инфляции составлял 10%. Нефть при этом обеспечивала среднюю годовую доходность на уровне 28,4%, золото — 20,9%, серебро — 17,5%, недвижимость — 7,7%.

Средняя доходность индекса S&P 500 за эти десять лет составила всего 3,4%. Аналогичный показатель для облигаций — 3,2%.

Некоторые инвесторы для защиты своего капитала используют ценные бумаги (TIPS — Treasury Inflation-Protected Securities) с практически нулевой доходностью, но с защитой от инфляции.

TIPS — тип государственных облигаций США, защищенных от инфляции. Механизм защиты TIPS от инфляции предусматривает индексацию номинала облигации на индекс потребительских цен (Consumer Price Index, CPI); тем самым при росте CPI номинал TIPS пропорционально увеличивается, а при падении CPI — пропорционально уменьшается, что отражает темп официальной инфляции/дефляции в США.

Стандартный номинал TIPS равен $100. Стандартные сроки обращения TIPS — 5, 10 и 30 лет.

Доходность 5-летних TIPS (диапазон колебаний в течение года):

2021 — 0,41-0,9;

2020 — 1,67-0,36 (падение в 4,6 раза);

2019 — 2,62-1,68;

2018 — 2,36-3,07;

2017 — 1,77-2,26;

2016 — 1-2,07;

2015 — 1,31-1,81.

Как видно из приведенной статистики, за безопасность инструмента приходится платить доходностью. Повышенный спрос на него напуганных «хомячков», уводящих свои активы в безопасную зону, «убивает» доходность инструмента. Кроме того, сложность покупки TIPS состоит в том, что они доступны только квалифицированным инвесторам.

Однако эту проблему можно обойти путем покупки паев множества фондов на TIPS, например:

Schwab U.S. TIPS ETF — SCHP,

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF — VTIP.

На российском рынке представлены FinEx US TIPS UCITS ETF (FXIP) и FinEx US TIPS UCITS ETF (FXTP).

Важно: в расходах необходимо учитывать комиссию фонда, а также особенности налогообложения дохода, полученного в валюте. Например, вы решили выйди из фонда, торгуемого в долларах без получения доходности. Но, за время владения вами пая курс рубля упал. При конвертации долларов в рубли, у вас получится доход, который будет обложен налогом.

Российский аналог данных бумаг — инфляционные облигации (линкеры) — это облигации федерального займа (ОФЗ-ИН) с номиналом, который индексируется на уровень инфляции. Главная цель этого инструмента — обеспечить инвестору гарантированную защиту от роста цен. «ИН» — означает индексируемый номинал. Линкеры появились в России только в 2015 году после резкой девальвации рубля в конце 2014 года.

Принцип линкеров состоит в том, что номинал ОФЗ каждые 12 месяцев индексируется на величину инфляции. Купонная доходность формируется за счет изменения номинала бумаги в соответствии с уровнем инфляции. Если инфляция растет быстрыми темпами, растет и номинал линкера. В спокойные времена курс и доходность актива очень невелики. В любом случае они оправдывают свою основную цель — защиту денежных средств от инфляции.

Для сравнения совокупной доходности ОФЗ как класса активов с другими инструментами за определенный промежуток времени Московская Биржа рассчитывает специальные индексы гособлигаций, из которых самыми популярными являются RGBI и RGBITR. Индекс RGBI отражает динамику изменения рыночной цены на корзину из ОФЗ с фиксированным купоном.

Из-за большой разницы реакции на динамику процентных ставок ОФЗ с короткими и длинными сроками Московская биржа рассчитывает еще несколько дополнительных индикаторов.

Ниже представлена динамика двух таких дополнительных индексов в период инфляции (стоимости корзины ОФЗ сроком более 10 лет и сроком до года).

Таким образом, при резком росте инфляции происходит существенное падение длинных ОФЗ, которое можно «ловить» для получения повышенного дохода на перспективе спада инфляции, а до этого использовать короткие облигации. Короткие облигации почти не падают и даже растут некоторое время. На своих активах основатель сервиса Афинанс.рф. Левон Акопов, планирует ребалансировку из коротких облигаций в длинные в конце 2021 — начале 2022 г.

Еще одним полезным инструментом может быть покупка акций инвестиционных фондов недвижимости (Real Estate Investment Trust). REIT — это управляющая компания, которая инвестирует в недвижимость и получает доход от нее. Эти бумаги торгуются на бирже так же, как акции любой другой публичной компании, они гораздо ликвиднее физической недвижимости и являются долларовым активом.

REIT вкладываются в самую разную недвижимость: офисы, логистические центры, гостиницы, жилые апартаменты, больницы, торговые центры, дата-центры. Последние стали особенно востребованы в 2020 году и показали наибольшую динамику. По информации исследовательской компании Technavio, за период с 2020 по 2024 год глобальный рынок дата-центров должен вырасти почти на $305 млрд, прирастая ежегодно в среднем на 17%.

Анализ акций секторов экономики показывает, что, лучше других во время инфляции себя чувствуют акции компаний:

нефтегазового сектора,

металлургии,

строительства,

пищевой промышленности и производные данной отрасли

бумаги банков, ритейла.

Для примера ниже приведем график котировок акций Лукойла в сравнении с уровнем инфляции.

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Из графика наглядно видно, что инфляция в стране, резидентом которой является компания, практически не оказывает влияния на стоимость ее акции, т. к. основной доход она получает в иностранной валюте.

Аналогичный тренд наблюдается и в акциях следующих компаний:

«Русагро» (AGRO): выплачивает дивиденды в $, средняя доходность за последние 5 лет 3,6% (последней выплаты 5,75%). С 2016 года скупает активы банкротящихся компаний и динамично развивается. За последние 15 месяцев расписки Русагро выросли в 2 раза.

Рекомендация к покупке: ≤ 1 100 р. (внимательно ловите момент, т. к. 08.09.2021 наступает дивидендная отсечка, что автоматически разгоняет стоимость бумаги).

«ФосАгро» (PHOR): российская холдинговая компания, лидер в мировом производстве высококачественного фосфорного сырья и в европейском производстве фосфорсодержащих удобрений. Непрерывное количество лет выплаты дивидендов — 10 лет! Частота выплат дивидендов — 4 раза в год. Средняя дивидендная годовая доходность — 7,37%. Рост дивидендов за 5 лет — 80%. Часть акций принадлежат Владимиру Литвиненко (ректор Горного института Санкт-Петербург), научному руководителю Путина В. В. Акции компании могут быть неплохим способом хеджирования от ослабления рубля.

Рекомендация к покупке: PHOR ≤ 4 400 р.

«Полиметалл» (POLY) и «Полюс» (PLZL).

Polymetal занимает второе место в России по производству золота, первое место по производству серебра и входит в топ-10 золотодобывающих компаний мира. Работает в России, Казахстане и Армении. Компанией был открыт ряд месторождений палладия и платины, их дальнейшая разработка и освоение планируется в будущем. Это единственная компания на территории стран СНГ, включенная в индекс устойчивого развития Dow Jones, что делает ее привлекательной для инвестиций ESG фондов. У Полиметалла самая большая дивидендная доходность в секторе (4-5%), выплаты в $. Дивидендная доходность у Полюса 2,5-3%.

Рекомендация к покупке: POLY ≤ 1 515р., PLZL ≤ 13 500 р.

Неплохим защитным активом в рублевом эквиваленте является золото. Даже в ситуации когда золото уходит в отрицательный рост в валюте, в рублях оно стабильно дорожает. Если ваши расходы находятся в рублевой зоне, данный актив может служить источником постоянного, стабильного дохода, мало зависящего от инфляции в вашей стране.

Акции роста более чувствительны к росту ставок по сравнению с акциями стоимости. Сейчас как раз наблюдается рост инфляции, что теоретически увеличивает шансы на рост ставок.

Индекс S&P 500 Value index, составленный из акций ста недооценённых компаний, с 1 января по 23 апреля 2021 года вырос на 13,5%.

Индекс S&P 500 Growth index включающий в себя акции роста — вырос только на 9,3% (и то благодаря росту в апреле).

Аналитики SberCIB ожидают, что динамика недооценённых акций стоимости в США в ближайшее время будет лучше, чем у бумаг растущих компаний, а рост инфляции — долгосрочный тренд.

Подводя итог данной статье тезисно отметим инвестиционные тренды связанные с инфляцией:

В целом акции стоимости в период высокой инфляции демонстрируют лучшие результаты, по сравнению с акциями роста. Среди многих мультипликаторов при оценке компании необходимо особое внимание уделать мультипликаторам, указывающим на уровень долга, т. к. инфляция еще больше увеличивает долговую нагрузку. Ну и конечно же, самым надежным средством от любых, в том числе и инфляционных рисков просадки активов, является диверсифицированный портфель.

Ну и по традиции желаем вам трезвой головы и крепких нервов в операциях со своими финансами :)