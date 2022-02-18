Цифровые помощники инвестора

Начать наше повествование хотелось бы одним простым примером из жизни. Давайте попробуем сравнить производительность в производстве траншей у землекопа, вооруженного лопатой и у самого маленького экскаватора. Здравым людям настолько очевидна разница, что даже глупо задумываться над такими вещами.

А теперь давайте перенесем данный пример в сферу инвестиций. Начинающий инвестор, оперирующий только приложением брокера в телефоне, это примерно тот же землекоп с лопатой. Но в отличии от первого случая, редко кто задумывается, что в природе существуют не только лопаты, но и вполне себе приличные и производительные экскаваторы.

На рынке существует превеликое множество цифровых помощников инвестора, с помощью которых можно как увеличить точность оценки инструментов, так и повысить скорость и качества анализа собственных действий в рамках инвестиционного портфеля.

Именно о таких инструментах мы и поговорим.

Скринеры

Скринер — это сервис, как правило представляющий из себя web-сайт, который позволяет сортировать инвестиционные инструменты по различным фильтрам:

отрасль;

дивидендная доходность;

закредитованность компании;

отношение рыночной стоимости компании к ее прибыли

и пр.

Казалось бы, зачем нужны эти, по сути своей, фильтры отбора данных по группам показателей? Давайте рассмотрим один небольшой пример.

Вы начинающий инвестор, но уже успели выяснить, что для снижения инвестиционных рисков ваш портфель должен состоять из активов компаний разных секторов экономики. Даже среди российских компаний, коих на бирже торгуется немного больше 250, разобрать их руками по отраслям — задача довольно трудоемкая. А с помощью скринера она решается за пару секунд.

Получив список инструментов, вы уже сможете самостоятельно проанализировать основные показатели (мультипликаторы) разных компаний из выбранного сектора экономики, выбрав для собственных вложений те из них, показатели которых говорят об их стабильности, достаточной капитализации, низкой долговой нагрузке и т. д.

Ниже фильтр скринера по российским акциям в секторе «Финансы»:

Из приведенного на примере списка сразу можно сделать вывод, что наибольшая капитализация в секторе у Сбера, но при этом отношение рыночной стоимости компании к показателю ее собственного капитала лучше у банка ВТБ.

В рамках данного материала мы не будем останавливаться на определении и смысле каждого мультипликатора. Мы хотим лишь показать инструмент, с помощью которого можно получить для анализа обработанный список инструментов с основными параметрами компаний.

Скринеров существует превеликое множество. На наш взгляд, наиболее удобными в применении являются: Для российского рынка скринер FinanceMarker.

Для иностранных акций скринер Finviz.

Сервисы ведения инвестиционного портфеля

Несмотря на то, что брокеры постоянно совершенствуют собственные приложения, личные кабинеты и торговые терминалы, но, по-прежнему, сторонние сервисы дают более широкие инструменты для анализа инвестиционного портфеля.

Нередки ситуации, когда один инвестор имеет брокерские счета у разных брокеров, что само по себе не дает возможности собрать в едином интерфейсе данные по всем купленным бумагам. Эту возможность как раз и дают сторонние сервисы, с помощью которых учитывают все сделки у разных брокеров, получая целостную картинку по всем своим инвестициям.

Так же, как ни странно, данные сервисы очень актуальны для юридических лиц, которые ведут инвестиционную деятельность через отечественных брокеров. Почему-то считает нормой не предоставлять юридическому лицу практически никакой информации, кроме отчета брокера, который чаще всего содержит только данные по каждой сделке из периода отчета и суммовую оценку активов портфеля.

Кратко рассмотрим, какую пользу можно извлечь из сервиса по ведению инвестиционного портфеля, на конкретном примере одного из популярных ресурсов.

Для ведения портфеля ценных бумаг необходимо завести в сервис все сделки по их покупке.

Пользователь указывает эмитента (на примере акции сбербанка, покупаемые на Московской бирже), количество купленных бумаг и цену за одну бумагу. Система самостоятельно рассчитает сумму покупки.

Таким образом заводится весь портфель активов, который в последствии отображается следующим образом:

Обратите внимание: покупка акций МосБиржи производилась два раза по разным ценам. Сервис позволяет сворачивать детализацию всех сделок, оставляя в списке только уникальные бумаги с общим их количеством и усредненной ценой покупки, для быстрого ориентирования текущей доходности по инструменту.

Для облигаций список показателей, отображаемых сервисом несколько обширнее

Так же сервис формирует обобщенные данные с разбивкой по типам активов, тут же демонстрируя общую доходность или убыточность инструментов.

Кроме этого дается предполагаемый дивидендный доход от инструментов портфеля.

Календарь событий по акциям

Графическое представление долей активов к общей стоимости портфеля в разных разрезах

Таким образом, внося не очень большое количество первичной информации по сделкам, вы можете анализировать собственный портфель активов в актуальных ценах в различных разрезах учета. Это очень экономит время и позволяет быстро анализировать большой массив информации.

Частным случаем сервисов ведения портфеля, особенно для инвесторов, которые еще не готовы вкладывать «живые» деньги в активы, являются учебные счета брокеров.

После регистрации пользователю выделяется некоторая сумма виртуальных средств, на которые он уже может в интерфейсе реального торгового терминала брокера совершать сделки и постепенно осваивать механизмы биржевой торговли, без риска лишиться собственных активов.

Новостные агрегаторы

Ну и завершает минимальный джентльменский набор типового инвестора личная подборка новостных ресурсов.

Каким бы замечательным, точным и подробным не был технический анализ компании, произведённый с помощью скринера, как бы точно не были выверены доли компаний каждого сектора с помощью сервисов ведения инвестиционного портфеля, никто и никогда не даст гарантии, что отдельно взятая компания или целый сектор экономики будут стабильно развиваться по лекалам прошлых периодов.

Биржевая торговля — это работа не только с учетом текущих экономических показателей бизнеса, но и с обязательной оглядкой на мировые тренды и оперативно развивающиеся события.

За примером далеко ходить не надо. Индекс Московской биржи в последние дни бешено скачет совсем не из-за проблем в экономике. Любое заявление по поводу возможного военного конфликта России и Украины нервирует или успокаивает инвесторов, что приводит к массовым сбросам или закупкам отечественных финансовых инструментов.

Поэтому, очень важно следить за новостным фоном, чтобы ориентироваться не на настроение игроков рынка, а на реальную обстановку в мире.

В виду большого количества новостных порталов и дабы не перегружать статью кучей ссылок, мы приведем лишь одну. В данном разделе нашего сервиса мы собрали самые адекватные и полезные, на наш взгляд, ресурсы, которые будут полезны начинающим и уже опытным инвесторам.

Как всегда, надеемся, что и эта наша статья будет для вас полезной.

Не стесняйтесь задавать вопросы. Мы все их читаем и стараемся на каждый ответить.

Удачных инвестиций!