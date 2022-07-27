Голда — как много в этом слове. Стоит ли вкладываться в золото сейчас?

По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council) золото завершило первое полугодие 2022 года ростом на 0,6%, закрывшись на уровне $1817 за унцию.

Первоначально цена на золото росла по мере разворачивания специальной военной операции. Инвесторы искали высококачественные ликвидные средства хеджирования в условиях возросшей геополитической неопределенности. Но золото вернуло часть из этих первых успехов, поскольку инвесторы переключили свое внимание на денежно-кредитную политику и более высокую доходность облигаций.

К середине мая цена на золото стабилизировалась в ответ на перетягивание каната между растущими процентными ставками и высокой степенью риска.

Последнее было сочетанием устойчиво высокой инфляции, а также вероятной поддержки со стороны затянувшегося геополитического конфликта и его потенциального отрицательного воздействия на глобальный рост.

Во втором полугодии 2022 года золото продолжает снижение, обновив минимум за последние 15 месяцев (падало до $1680 за унцию — по данным на 21.07.22). Котировки снижаются на фоне того, что впервые за 11 лет ЕЦБ объявил о повышении базовой процентной ставки до 0,5%.

Также это обусловлено высокими данными по инфляции в США. Рынок закладывает более агрессивные действия ФРС в отношении повышения ставки, и как следствие, капитал выбирает «защитный» доллар США.

На цену золота также влияет пополнение резервов крупнейшими странами. Существует мнение, что при выходе из пандемических ограничений Индия и Китай могут существенно пополнить свои золотые запасы, что неизбежно должно сказаться на росте цен на него.

С чем коррелируют цены на золото?

Акции

Для начала, сравним динамику изменения котировок цен на золото, с акциями. В качестве динамики цен на акции, рассмотрим график изменения индекса S&P 500.

Синий график — цена за унцию (USD), оранжевый график — индекс S&P500.

Из этих двух графиков, становится наглядно видно, что обвал индекса S&P500 состоявшийся на фоне кризиса 2008 года привел к существенному росту котировок на золото, который начал спадать только после восстановления S&P500 на докризисные значения в 2013 году.

Следующий кризис, вызванный пандемией COVID-19 и пришедшийся на 2020 год, так же наглядно виден на графике сравниваемых показателей. Движение котировок строго противоположные, но по мере выхода мира из локдаунов, разрыв быстро сократился.

TIPS

TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities) — тип государственных облигаций США, защищенных от инфляции. Механизм защиты TIPS от инфляции предусматривает индексацию номинала облигации на индекс потребительских цен.

При росте цен номинал TIPS пропорционально увеличивается, а при падении — пропорционально уменьшается, что отражает темп официальной инфляции/дефляции в США. Таким образом, TIPS являются защитным активом, но в пределах одного экономического показателя — инфляции.

На графике ниже мы объединили динамику изменения котировок на золото и поведение одного из индексов, отслеживающих TIPS.

Синий график — цена за унцию (USD), оранжевый график — индекс TIPS 4MUX.

В целом видно, что оба защитных актива имеют схожие тенденции роста и падения, но существенно отличаются в амплитуде движения. Это связано, в первую очередь с тем, что на TIPS большое влияние оказывают экономические процессы на локальном рынке США, поэтому при анализе двух этих показателей обязательно необходимо брать в расчет текущее состояние экономики США.

Индекс доллара

Индекс доллара (USDX, DXY) — это индекс стоимости доллара США к корзине из шести иностранных валют, представляет собой взвешенное среднее отношение доллара в сравнении с евро, японской иеной, фунтом стерлингов, канадским долларом, шведской кроной и швейцарским франком.

Свечной график — цена за унцию (USD), оранжевый график — индекс DXY.

График четко демонстрирует обратную корреляцию индекса доллара с котировками на золото. За падением цены на золото неизбежно следует рост индекса доллара и наоборот.

С помощью данной зависимости можно прогнозировать поведение одного актива, при резких изменениях в другом.

Стоит или не стоит хеджировать свой портфель с помощью золота?

Ответ на этот вопрос каждый должен решать самостоятельно, исходя из собственных целей и стратегий инвестирования.

Например, доля золота в знаменитом «Всепогодном портфеле» Рэя Далио, основателя и управляющего хедж-фондом Bridgewater Associates, составляет 5-10%.

Скромное мнение команды нашего проекта (придерживаемся консервативного подхода): доля золота в портфеле должна быть в районе 10%.

Как золото может присутствовать в портфеле?

Оксана Лукичева, аналитика по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» :

«Физический металл (золотые слитки и инвестиционные монеты) обычно самый консервативный инструмент, имеет минимальные рыночные риски, инвестировать в них наиболее легко для неподготовленного инвестора. Но нужно помнить, что эта покупка обязательно долгосрочная, сопряжена с расходами на банковский спрэд и хранение металла, может сопровождаться сложностями с последующей продажей.

Все производные инструменты, имеющие в своей основе золото, являются более рискованными, но также и более ликвидными. Однако необходима специальная подготовка для инвестора. Комиссии на покупку/продажу этих инструментов обычно невелики. Использование единого брокерского счёта делает торговлю удобной для тех, кто инвестирует и в другие биржевые инструменты, позволяя использовать единое обеспечение для сделок, в том числе металл.

Наиболее рискованным инструментом можно считать фьючерсы на золото. Хороши для спекулятивно настроенных инвесторов».

Мы в целом согласны с Оксаной, но, с учетом резкого роста брокерских ставок на сделки с драгоценными металлами («Открытие Инвестиции» — 0,8% тариф «Все включено», «Тинькофф инвестиции» — 1,9% тариф «инвестор») считаем, что для относительно активных инвесторов, которые управляют своим капиталом, а не просто вкладывают его в статичном состоянии, более прибылен способ — покупка акций золотодобытчиков. В этом случае подходит диапазонная торговля, позволяющая не только получать дивиденды, но и периодически фиксировать прибыль.

В качестве примера можем сослаться на нашу же статью 01.09.2021.

В данном материале, мы прогнозировали для акций компании ПОЛЮС #PLZL хороший уровень входа на уровне 13 500 р. и ниже. Исходя из данного интервала, активный инвестор мог бы минимум два раза закрыть сделки с существенной прибылью (пруфы: https://t.me/AkopovFinans/2507, https://t.me/AkopovFinans/2912).

Исходя из текущей рыночной ситуации, мы скорректировали нашу оценку по данной бумаге.

ПОЛЮС #PLZL

ПАО «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих золотодобывающих компаний в мире. Компания обладает обширными запасами и высоким потенциалом роста добычи. Себестоимость производства на предприятиях «Полюса» является одной из самых низких в мире.

Полюс — отличная золотодобывающая компания, но дорогая по мультипликаторам. На компанию оказывают давление санкции западных стран, необходимость переориентироваться на Азию.

Диапазон работы: 7 000 — 16 000р.

Среди иностранных компаний, с акциями которых сейчас работать достаточно проблематично, но все же мы хотим отметить бумагу корпорации Newmont.

Newmont Corporation #NEM

Это американская горнодобывающая компания, один из крупнейших золотодобытчиков в мире. Шахты находятся в различных странах: США, Канаде, Мексике, Перу, Суринаме, Аргентине, Доминиканской Республике, Австралии, Гане и др.

84,31% акций находится у институциональных инвесторов, крупнейшие из которых по количеству бумаг (на конец I квартала 2022): BlackRock Inc. (92 339 052 акций), Vanguard Group Inc. (66 911 768 акций) и State Street Corp (40 619 717 акций) — все они нарастили свое присутствие в бумаге.

Входит в портфели двух хедж-фондов: First Eagle Investment Management (17 502 393 акций), Semper Augustus (390 240 акций) — оба незначительно нарастили позиции по итогам I квартала 2022.

Бумага входит в индекс S&P 500. Дивидендная доходность 4,21%, выплачивают ежеквартально с 1989 года. Средняя целевая цена от ведущих аналитиков — $74,33 (потенциал роста в районе 40%).

Диапазон работы: 50-80$ (https://t.me/AkopovFinans/1385, https://t.me/AkopovFinans/878)

Несмотря на повышенный интерес начинающих инвесторов к золоту, его нельзя рассматривать в качестве инструмента получения дохода. Это один из способов защитить свои сбережения от инфляции, который можно использовать в качестве альтернативы приобретению валюты.

И в заключении в очередной раз хотим отметить, что инвестиции в фондовые инструменты — это не казино и не рулетка. В действиях инвестора не должно быть никакого азарта, а только трезвый расчет и правильно подобранные к инвестиционной стратегии инструменты.

Благодарим за интерес к нашим материалам.