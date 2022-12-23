Замещающие облигации: преимущества и недостатки

Чтобы понять суть инструмента, обратимся к недавним событиям.

Центральный депозитарий России – Национальный расчетный депозитарий (НРД) попал под санкции Евросоюза, в результате чего стала невозможна выплата купонов и погашение тела держателям евробондов отечественных компаний. Кроме того, большинство самих эмитентов, разместивших еврооблигации, попали под санкции и им заблокирована сама возможность проводить платежные операции с зарубежными финансовыми структурами.

Первый парадокс ситуации в том, что у компаний имеются средства, они готовы гасить свои обязательства, но инфраструктура заблокирована. Второй – даже российским держателям облигаций российские компании не могут выплачивать купоны, в связи с тем, что уполномоченные на перевод средств заемщикам структуры-посредники, как правило являются иностранными банками, исполняющими санкции. И в завершении списка проблем – держатели облигаций не имеют возможности ими распоряжаться (покупать/продавать).

Для выхода из данной ситуации 14 июля 2022 года был подписан закон № 292-ФЗ, согласно которому российским компаниям разрешается выпуск облигаций, замещающих ранее выпущенные компанией евробонды. Все условия займа, для новых облигаций должны полностью соответствовать замещаемой еврооблигации, за одним исключением – выплата купонов производится в рублях по курсу ЦБ.

Изначально заемщикам отводился срок на выпуск замещающих облигаций до 31 декабря 2022г., но Министерство экономического развития выступило с предложением о продлении данного срока до 31 декабря 2023г. Решение еще не принято, но вероятность продления высока.

Подытоживая, замещающая облигация – локальная облигация с такими же параметрами, как и у евробонда, с одной лишь оговоркой – выплаты в рублях по курсу ЦБ.

Преимущества и недостатки замещающих облигаций

Основные преимущества:

Ряд уже торгующихся на МосБирже замещающих облигаций предполагают доходность к погашению порядка 6-9% . Эту доходность вы можете зафиксировать на много лет!

Отсутствие санкционных рисков . Выпуски происходят в рамках российской инфраструктуры, поэтому иностранные депозитарии и другие органы не могут вводить ограничения. Так что можно не бояться блокировок – платежи дойдут до адресатов.

Регулируются российским законодательством .

Простота – частный инвестор может приобрести замещающие облигации на Мосбирже, доступность по сумме – от 1 тысячи в валюте (доллар/евро/фунт).

Число выпусков увеличивается и продолжит расти . Эмитентами выступают крупнейшие российские компании: ЛУКОЙЛ, Газпром, ПИК, Совкомфлот и Металлоинвест.

Возможность сохранить капитал от обесценивания и инвестировать рубли с привязкой к курсу доллара, то есть получать купоны, номинированные в валюте.

Налоговые льготы при долгосрочном владении . Через три года удержания после покупки инвестор может быть освобожден от уплаты налога с валютной переоценки облигации.

Так что многим инвесторам, которые ищут защитные инструменты от девальвации, в первую очередь могут быть интересны не короткие выпуски, а те, у которых срок погашения более трех лет.

Недостатком замещающих еврооблигаций можно назвать не всегда высокую ликвидность. Даже по облигациям Газпром Капитал ЗО27-1-Д номиналом 1000$ обороты достигают $450-500 тысяч, зато доходность к погашению по ним, порядка 6-8%.

Еще одной особенностью замещающих облигаций является то, что несмотря на валютный номинал, у ряда брокеров их можно приобретать за рубли без необходимости удерживать валюту на счету в ожидании нужной цены, а также, не теряя средства на комиссиях при конвертации.

О замещающих облигациях мы начали писать еще в октябре и особо внимательные читатели наших новостей имели возможность начать закупать данные инструменты по ценам, существенно ниже текущих.

На МосБирже уже торгуется ряд замещающих облигаций.

Так, в частности, Газпромавыпустил долларовые облигации с погашением в 2027, 2029 и 2034 годах, в британских фунтах с погашением в 2024, а также в евро с погашением в 2023, 2024 (два выпуска) и 2028г.

Размещение замещающих выпусков запустил и ЛУКОЙЛ – сразу по пяти долларовым облигациям совокупным объемом $6,3 млрд – все они уже торгуются на бирже.

В августе Группа ПИК разместила выпуск на $395 млн. Это соответствует объему прав держателей его евробондов, которые учитываются в НРД (около 75% всего выпуска).

Выпуск замещающих бондов на $286 млн разместил Металлоинвест, один из крупнейших производителей стали в России. Выпуск с погашением через 5 лет предполагает купон 3,375%.

На $430 млн размещает выпуск облигаций Совкомфлот, крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в сфере морской транспортировки углеводородов. По 5-летнему выпуску выплачивается купон 3,85%.

Сейчас доходности замещающих облигаций в большей степени определяются дисбалансом спроса и предложения, чем фундаментальными факторами. Не забываем про риск – механизм определения курса «недружественных» валют к рублю.

Замещающие облигации номинированы в иностранной валюте – долларах, евро и др. Но расчёты по ним проводятся в рублях по курсу ЦБ, который возможно при определенных обстоятельствах может назначаться, т.е. определяться не рыночным путём. Объём рынка замещающих облигаций будет расти, доходность уменьшаться.

Замещающие облигации могут быть интересны для покупки на вторичном рынке тем инвесторам, которые хотят сохранить часть своих инвестиций в валюте. На индивидуальном обучении показываем, какие ЗО подходят для длительного инвестирования, где можно активно торговать, используя повышенную волатильность. Доходность ЗО в валюте по эмитентам типа Газпрома близка к рублёвой по обычным облигациям. Эта уникальная ситуация долго не продлится!

И в заключении, в очередной раз напоминаем о том, что суть инвестиций не в постоянной спекуляции активами, а в том, чтобы вложить капитал на долгий срок в активы, которые приносят прибыль.

Последовательный разумный подход к инвестированию позволяет не только получать дополнительный доход, но и повышает общую финансовую грамотность.

Помните, стабильная прибыль – это не слепая удача, а результат хорошо продуманных действий.