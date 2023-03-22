Цель оправдывает средства

Как показала практика, мы довольно сильно заблуждались.

Большинство начинающих инвесторов ошибочно рассматривают инвестиции как способ быстрого дохода при минимальных вложениях. При этом, столкнувшись с первыми просадками, или получив первые небольшие купоны или дивиденды с вложенных 10 тыс. рублей, теряют всякий интерес к этому процессу.

Вся проблема подобных неудачных подходов к инвестициям не столько в отсутствии средств для инвестиций, сколько в отсутствии цели, для достижения которой осуществляется инвестирование.

Именно поэтому в данном материале мы хотим на примере конкретной цели продемонстрировать, как с помощью финансовых инструментов фондового рынка можно ее достигнуть. Разберем сколько для этого потребуется времени и средств. Ну и конечно же поговорим о том, с помощью каких инструментов данной цели можно достигнуть.

Пример цели инвестирования

Цель для примера используем не самую доступную, но довольно распространенную – замена имеющегося автомобиля на новый.

Сравним расходы на приобретение автомобиля с помощью кредита банка и накопление средств на покупку с помощью финансовых инструментов фондового рынка.

Естественно не пройдем мимо хайпа и для расчета возьмем один из самых спорных, на сегодня, автомобилей – «Москвич 3».

Мы связались с местным автосалоном и выяснили ряд интересующих нас, для расчета параметров.

Цена автомобиля: 2 160 000 руб. (минимальных комплектаций с ценой 1,97 млн руб., конечно же в наличии нет).

Скидка за покупку авто в кредит: до 300 000 руб. (в зависимости от того, какой банк одобрит вам кредит).

Размер первоначального взноса: от 20%.

Размер процентной ставки: около 15% (опять же в зависимости от того, какой банк одобрит кредит).

Срок кредита: 5 лет (максимальный срок).

Чтобы воспользоваться кредитным калькулятором, который позволит рассчитать ежемесячный платеж, сумму переплаты и общую сумму затрат на приобретение авто, произведем небольшие расчеты и занесем их результаты в таблицу.

Наименование Показатель Цена автомобиля 2 160 000 Скидка за покупку в кредит 300 000 Цена автомобиля со скидкой 1 860 000 Первоначальный взнос 372 000 Сумма кредита 1 488 000 Процентная ставка (годовых) 15% Срок кредита 5 лет

Для расчета используем кредитный калькулятор с сайта calcus.ru:

Как видно из расчета, внося на протяжении пяти лет ежемесячно сумму в размере 35 399,42 руб., суммарно за пять лет нам придется выплатить сумму в размере 2 123 965,2 руб. Прибавим к этой сумме наш первоначальный взнос в размере 372 000 руб. и получим что:

полная сумма на приобретение автомобиля: 2 123 965,2 руб. + 372 000 руб. = 2 495 965,2 руб.

Теперь давайте представим, к какому результату мы придем, если сумму первоначального взноса в размере 372 000 руб. мы инвестируем в фондовые инструменты и будем ежемесячно пополнять счет на сумму платежа по кредиту, т. е. 35 399,42 руб. При этом, весь получаемый купонный и дивидендный доход, будем реинвестировать так же в покупку ценных бумаг.

Исходя из нашего опыта, на текущий момент можно подобрать хороший портфель из облигаций с доходностью не ниже 11% годовых, остаточный срок обращения которых не менее 3-5 лет. Для этого, кстати, можно воспользоваться скринером облигаций, который мы разработали и разместили на нашем сайте совершенно бесплатно.

Все эти входные данные так же заносим в калькулятор расчета сложного процента с пополнением и получаем следующие результаты:

Из расчета наглядно видно, что цель – выплата средств за автомобиль, достигается не за пять лет, а за три года и три месяца, при этом для ее достижения будут потрачены собственные средства в размере:

1 380 577,38 руб. (сумма всех ежемесячных пополнений) + 372 000 руб. (стартовая сумма).

Полная сумма на приобретение автомобиля: 1 752 577,37 руб.

Если посчитать, сколько за оставшиеся до пяти лет – 21 месяц, было бы выплачено по кредиту, получаем сумму: 21 мес. х 35 399,42 руб. = 743 387,82 руб.

Разумеется, кредит удобен тем, что вы начинаете пользоваться автомобилем сразу и вам не надо лишних три года ездить на старом авто, но стоят ли эти, больше моральные неудобства, суммы, в размере стоимости еще одного подержанного автомобиля?

На первый взгляд, выбор в пользу покупки авто не с помощью заемных средств, а путем накопления нужной суммы с помощью инвестиционных средств, выглядит достаточно убедительно.

Куда лучше инвестировать

Теперь давайте попробуем определиться, с помощью каких средств и инструментов можно добиться необходимой нам доходности.

Как писали выше, в текущих условиях, даже самые надежные фондовые инструменты – облигации, могут приносить в районе 11% годовых. Казалось бы, можно ограничиться только этими бумагами, спокойно и без нервов набрать за чуть больше чем три года, необходимую сумму.

Но, как обычно, есть некоторые неочевидные «мелочи», которые не позволят на 100% реализовать задумку:

При получении каждого купона, брокер изымет в пользу государства 13% вашего НДФЛ. За покупку/продажу каждой облигации, брокер возьмет свою комиссию. Инфляция за инвестиционный период будет «съедать» часть доходности.

Давайте разберем подробнее, как и чем можно компенсировать вышеуказанные потери.

К сожалению, снизить НДФЛ с купонов не получится никаким образом. Это надо принять как данность и учитывать в расчетах своей инвестиционной деятельности. Однако, доходность, полученная при работе с облигациями может быть не обложена НДФЛ, если она сформировалась из-за разницы цены покупки облигации и ее номиналом при погашении эмитентом выпуска.

Допустим, вы купили облигацию номиналом 1 000 руб. за 800 руб. При ее погашении, вы получите от эмитента 1 000 руб., заработав 200 руб. и не заплатите НДФЛ с дохода.

Кроме того, существует еще одна налоговая поблажка от государства, стимулирующая средне/долгосрочные фондовые инвестиции – льгота долгосрочного владения (ЛДВ). Суть ее заключается в том, что, если вы приобрели и не совершали никаких сделок с активом в течении трехх лет, доходность по нему при продаже не облагается НДФЛ.

Если вы, приобрели облигацию номиналом 1 000 руб. за 800 руб. не совершали с ней сделок в течении трех лет, и она еще не погашена эмитентом, можете смело продавать по цене выше 800 руб. Налог в этой ситуации взиматься не будет.

Единственное затруднение в работе с данной льготой заключается в том, что постепенно наращиваемый капитал, как в нашем случае, состоит из ценных бумаг, закупаемых в разное время. То есть ЛДВ для каждой партии акций или облигаций рассчитывается брокерами индивидуально. При этом, далеко не все брокеры готовы автоматически применять льготу к данной категории активов.

Из нашей практики, добровольно в наличии у инвестора бумаг, попадающих под ЛДВ, сообщается в личном кабинете клиента у брокера «Открытие Инвестиции». У других данная информация клиентам почему-то не доводится и для применения льготы необходимо составлять и направлять отдельный запрос. Это крайне неудобно, при активной работе с портфелем.

На среднесрочных и долгосрочных интервалах инвестирования, если вы не совершаете частых и активных разбалансировок, комиссия брокера, даже если она исчисляется значениями 0,5% и выше, не сильно скажется на общей доходности. Но, если вы, в погоне за быстрым профитом будете метаться между различными инструментами, постоянно их покупая и продавая, можно всю доходность портфеля подарить брокеру комиссиями. А в самых трагичных случаях и просадить на комиссии часть исходного капитала.

При этом, если вдумчиво и последовательно пополнять портфель бумагами в долгосрок, то максимальная комиссия внутри одного инструмента может быть не выше одной ставки тарифа за операцию.

Например, купили облигацию и додержали ее до погашения – комиссия только один раз за покупку инструмента. За выплату купонов и погашение облигации комиссия брокерами не взимается.

Что касается инфляции в период накопления средств для достижения цели, то ее безусловно необходимо учитывать в своей стратегии. На текущий 2023 год, цель по инфляции ЦБ установлена в пределах 4%.

Исходя из вышеизложенного, добиться необходимой доходности, которую мы использовали в нашем расчёте инвестиционного накопления капитала, только с помощью одного типа инструмента – облигаций, скажем так, проблематично. То есть в целевой портфель необходимо обязательно добавлять более доходные инструменты – акции.

Не слишком искушенному инвестору, цель которого – средне/долгосрочные целевые инвестиции, а не спекуляции, больше подойдет портфель, состоящий примерно на 50% из облигаций и на 50% из акций индекса «голубых фишек» Мосбиржи и перспективных к росту бумаг с доходностью, превосходящей облигации.

Логичнее приобретать акции компаний различных сегментов, например:

Организация Тикер акции Среднегодовой рост стоимости акции за последние 10 лет (01.03.2013-2023), % Среднегодовые дивиденды за последние 10 лет к стоимости акции на 01.03.2023 ПАО ГМК «Норильский никель» GMKN 18% 9% ПАО «Новатэк» NVTK 24% 3% ГК «Самолет» SMLT 57% (данные за период с начала обращения акции ноябрь 2020г.) 3% (данные за период с начала обращения акции ноябрь 2020г.) ПАО «Белуга Групп» BELU 38% (данные за период с начала обращения акции март 2018г.) 4% (данные за период с начала обращения акции март 2018г.)

Текущие уровни стоимости данных акций еще очень далеки до уровней начала кризиса, то есть инструменты сильно недооценены.

По статистике, как правило, цены на акции, после сильных просадок, восстанавливаются в среднем за 2-3 года. Это как раз вписывается в рассматриваемую нами цель инвестирования.

Тактика работы с подобным портфелем следующая: по мере роста стоимости акций (в пределах 30% от цены покупки), фиксируется прибыль и на освободившиеся средства и полученные дивиденды, докупаются облигации. К концу целевого срока инвестирования в портфеле остаются только облигации, которые продаются в дату достижения цели.

Таким образом, маневрируя двумя типами инструментов, мы имеем сбалансированный портфель, в котором недостаток доходности от самых надежных инструментов, компенсируется более высокими профитами от работы с рискованным активами, постепенно снижая риски и повышая стабильность конечно результата.

Вывод

И еще раз вернемся к теме нашего материала. Если ваша цель – только повышение качества жизни, то есть получить желаемое здесь и сейчас, то она с успехом достигается на кредитные средства.

Однако, если несколько ограничить свои желания, то без какого-то изменения в вашей жизни вы сможете и получить желаемые блага и на сэкономленные (считай заработанные) средства либо умножить их количество, либо вложить в более долгосрочные цели – пенсия, образование детей, формирование актива, приносящего пассивный доход и т. д.

А всего-то надо, немного прижать в себе неуемное желание потребления, умело разгоняемое производителями материальных благ.

Надеемся, что данный материал поможет вам оценить ваши текущие финансовые цели и позволит с большей разумностью распоряжаться своими активами. Мира вам и вашим близким.