Как купить USDT в 2025: пошаговая инструкция для новичков

В 2025 году USDT (Tether) уже сложно назвать просто популярной криптовалютой* — для многих он стал настоящей необходимостью. Кто-то использует его, чтобы оплачивать зарубежные подписки вроде ChatGPT или Spotify, кто-то — чтобы уберечь свои накопления от резких скачков курса на рынке.

Но у многих до сих пор остается главный вопрос: где купить USDT за рубли с минимальными рисками и без переплат?

В этой статье вы узнаете: