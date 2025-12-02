Где и как обменять USDT в Москве: реальные способы и особенности работы в 2025 году

Что такое USDT и почему его чаще всего обменивают в Москве

USDT (Tether) — стейблкоин, привязанный к американскому доллару 1:1. Он используется как инструмент хранения стоимости и промежуточное звено при конвертации между криптовалютой и фиатом. В отличие от волатильных активов (BTC, ETH), USDT сохраняет стабильность, что делает его удобным для расчетов и сбережений.

Наиболее распространенный формат — USDT TRC20. Он работает в блокчейне Tron, отличается низкой комиссией (часто менее $1), высокой скоростью подтверждения (2–3 минуты) и совместимостью с большинством кошельков и площадок. В Москве этот формат стал де-факто стандартом для физических и юридических лиц — особенно при операциях с наличными и при работе через офисы.

Московский рынок обмена USDT развивается активнее других регионов благодаря концентрации бизнеса, частных инвесторов и высокому спросу на мультивалютные операции. Здесь сосредоточено наибольшее число точек приема, а условия сделок оттачиваются годами работы с разными категориями клиентов — от новичков до институциональных инвесторов.