Как продать Тон (Toncoin) за рубли — безопасные способы и пошаговая инструкция

Спрос на продажу TON продолжает расти: все больше пользователей хотят быстро вывести Ton в рубли, зафиксировать прибыль или просто получить удобный доступ к наличным средствам. Но вместе с ростом популярности растут и риски: нюансы работы P2P-платформ, требование верификации на биржах, сложность проверки контрагентов.

Поэтому вопрос «как продать Тон безопасно и по честному курсу» стал особенно актуальным в 2025 году.