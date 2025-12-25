Криптообменники СПб — актуальный обзор сервисов для обмена криптовалюты

Невский проспект, Гостиный двор

Причины — высокая концентрация ИТ-специалистов, фрилансеров и инвесторов, а также традиция прозрачных офлайн-сделок: в СПб активно работают обменники с офисами в центре и деловых кварталах, где можно купить криптовалюту или продать USDT на суммы до ₽10 млн без разбивки и KYC-перегрузок. При этом рынок разделен: от надежных федеральных игроков до «однодневок» в жилых домах, где риски мошенничества достигают 41% (по данным МВД СЗФО).

В этой статье — не просто перечень адресов, а экспертный разбор: как выбрать криптообменник СПб, какие сервисы действительно работают в 2025 году и на какие маркеры обращать внимание, чтобы избежать блокировок, подмены реквизитов и утери средств.