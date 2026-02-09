Купить криптовалюту за рубли: обзор способов в 2026 году

Специализированные обменные сервисы

Специализированные сервисы занимают отдельную нишу среди вариантов, где купить криптовалюту. Их ключевая особенность — фокус не на трейдинге, а на самой операции обмена.

Как правило, такие сервисы:

работают с рублями и криптовалютой напрямую;

предлагают персональное сопровождение сделки;

подходят для покупки крупных сумм;

могут организовывать офлайн-встречи.

Для многих пользователей именно этот формат оказывается наиболее удобным, особенно если цель — не торговля, а разовая или периодическая покупка криптовалюты в России.