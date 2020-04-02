Новый налог с доходов по вкладам и счетам. Много ли вам придется платить с накопленного

Новый закон о НДФЛ на проценты по вкладам прошел три чтения в Госдуме, и сейчас на рассмотрении Совета Федерации. Предварительно его уже там одобрили. Потом закон подпишет Президент, который сам же и инициировал поправку в НК РФ. Для части вкладчиков это принесет дополнительные расходы. Рассказываем, когда, сколько и как платить.
Сколько платить по вкладам в 2020 году
Налоговый кодекс и сейчас предусматривает ситуации, при которых с дохода по вкладу надо платить НДФЛ. Но эти ситуации далеки от нашей реальности. Платить НДФЛ надо, если процентная ставка по рублевому вкладу превышает ключевую ставку на 5 процентных пунктов, то есть на сегодня больше 11%. По валютным вкладам — если процентная ставка выше 9% годовых. Таких предложений на рынке сейчас не найти, поэтому вопрос с НДФЛ не актуален для всех вкладчиков.
Закон, о котором мы ведем разговор, распространяет свое действие впервые на налоговую базу 2021 года. То есть уплатить налог со вклада (если вы будете это обязаны делать), вам придется в 2022 году.
В 2021 и тем более в 2020 году НДФЛ с дохода по вкладам не уплачивается.
Поэтому, если у вас нет сейчас других причин закрывать или урезать действующие депозиты, идти на это из-за нового закона не стоит.
Как будут рассчитывать налог в 2022 году
Итак, мы уже сказали, что впервые платить налог придется в 2022 году с того дохода, который вы получите за 2021 год.
Самое важное: тело депозита не облагается налогом. НДФЛ будут определять с дохода, то есть с суммы процентов, которые вкладчику выплатит банк по условиям договора.
По закону: НДФЛ со ставкой в 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с одного миллиона рублей по ключевой ставке Банка России.
Если у вас открыт один вклад или несколько вкладов, которые вместе не превышают 1 млн рублей, то вы как и прежде с полученной прибыли платить НДФЛ не будете.
Рассчитывать свои будущие расходы могут те, кто держит на вкладах больше 1 млн рублей. Приведем для вас пример расчета.
Пример 1.
У вас открыт один вклад на сумму 1,4 млн рублей сроком на 1 год до 31 декабря 2021 года.
Ставка 6,75% по вкладу «Я сам».
Ключевая ставка ЦБ на 1 января 2021 года – 7% (допустим, ставка увеличится).
НДФЛ: ((1 400 000 * 6,75%) – (1 000 000 * 7%)) *13% = (94 500 – 70 000) * 13% = 3 185.
Итого: В 2021 году вы держали в банке вклад на сумму 1, 4 млн рублей. Ваш доход по вкладу составит 94 500 рублей, а налог, который вы будете обязаны заплатить – 3 185 рублей.
При аналогичных условиях для вклада в размере:
- 2 млн рублей НДФЛ составит 8 450 рублей;
- 3,5 млн рублей НДФЛ составит 21 612 рублей;
- 5 млн рублей НДФЛ составит 34 775 рублей.
Пример 2. Пример с разными ставками и датой закрытия вклада
Предположим, в течение 2021 года вы открыли три рублевых депозита в трех банках:
- годовой депозит 500 тыс. рублей, ставка по депозиту 4,5%, проценты выплачиваются в конце срока действия депозита, депозит заканчивается 1 декабря 2021 года;
- годовой депозит 1 млн рублей, ставка по депозиту 5%, проценты выплачиваются в конце срока действия депозита, депозит заканчивается 31 декабря 2021 года;
- годовой депозит 500 тыс. рублей, ставка по депозиту 4%, проценты выплачиваются в конце срока действия депозита, депозит заканчивается 1 декабря 2022 года.
В первом случае вы получили доход 1 декабря 2021 года в размере 22 500 рублей.
Во втором банке вы получили процентный доход 31 декабря 2021 года в размере 50 тыс. рублей.
В третьем банке процентных доходов в 2021 году вы не получили, так как депозит заканчивается в 2022 году и проценты по нему будут выплачены в конце срока действия депозита.
Совокупный процентный доход в 2021 году составит 72,5 тыс. рублей.
Ключевая ставка ЦБ РФ на 1 января 2021 года – 6% (допустим, она останется на прежнем уровне), тогда необлагаемый процентный доход составит 60 тыс. рублей. (1 000 000 * 6%).
Итого: НДФЛ: (72 500 р. – 60 000 р.) * 13% = 1 625 р.
Как видите из двух примеров, необлагаемая налогом сумма будет зависеть еще и от ключевой ставки, которая в течение года может и увеличиваться, и снижаться.
Какие доходы будут суммироваться
При определении налоговой базы будут суммироваться все проценты по всем вкладам во всех банках. Но есть исключения.
По закону: При определении налоговой базы не учитываются доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в валюте РФ в банках, находящихся на территории РФ, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых, а также по счетам эскроу.
О чем здесь речь? К примеру, о ваших обычных банковских счетах, на которые приходит зарплата. Еще 1% – типичная ставка по вкладам «До востребования».
Пример 3.
У вас открыт вклад на сумму 900 тыс. рублей сроком на 1 год до 31 декабря 2021 года.
Ежемесячно на дебетовую карту вам приходит аванс и зарплата в общей сумме 70 тыс. рублей. Вы тратите только 50 тыс. рублей ежемесячно.
Так, за год на дебетовой карте вы скопите 240 тыс. рублей. Банк начисляет 1 % на остаток.
По закону при таком проценте сумма дохода по депозиту не учитывается при расчете общего дохода.
А с дохода по первому банковскому вкладу вам тоже платить не нужно, потому что он не превышает предусмотренный правилами порог в 1 млн рублей.
Итого: НДФЛ = 0.
Здесь же нужно добавить, что не имеет смысла дробить вклад на несколько, если его сумма превышает 1 млн рублей. Потому что, напоминаем, суммироваться будут все проценты по всем вкладам во всех банках.
Когда считать налог и сдавать декларацию
Налог самим считать не придется. Все расчеты мы приводили подробно, чтобы вы могли загодя прикинуть свои расходы. Вкладчику так же не нужно самому сообщать в налоговую о доходе по вкладу, все сделает банк.
Банк (все банки, где вы держите вклады) передаст сведения за 2021 год в ФНС в начале 2022 года. Вам придет налоговое уведомление с итоговой суммой, которую нужно оплатить удобным способом не позднее 1 декабря 2022 года. Сейчас такие уведомления, в частности, рассылают собственникам автомобилей на уплату транспортного налога. Оплатить НДФЛ по уведомлению можно, к примеру, через личный кабинет на сайте ФНС или приложение банка.
Справка banki.ru. Где еще процентные доходы по вкладам облагаются налогом?
В США доходность, полученная с банковских вкладов или инвестиций в фондовый рынок, облагается федеральным налогом по той же ставке, что и основной доход человека. То есть если человек платит 35% подоходного налога со своих основных доходов, то и проценты, полученные в банке или на бирже, будут облагаться по ставке 35% независимо от суммы набежавших процентов. На данный момент в США действует семь градаций федерального подоходного налога от 10% до 37%. Банковская доходность ниже 10 долларов налогами не облагается, хотя отчитаться вкладчик должен о любом полученном доходе, даже если он ниже этих 10 долларов. Существуют некоторые исключения, когда проценты по вкладам освобождаются от налогов. Например, владельцы индивидуальных пенсионных счетов могут не отчитываться о налогах и не уплачивать их до того момента, пока они не снимают наличные деньги со счета. Оплата налога происходит исходя из той суммы, что была снята.
Во Франции доходность по инвестициям облагается налогом по единой ставке 30%.
Любопытная система действует в Великобритании. Там, как и в США, доходность, полученная от вложений в банки и в фондовый рынок, облагается по той же ставке подоходного налога, что и основной доход инвестора. На данный момент действуют три ставки: 20%, 40% и 45%. Правда, есть нюанс. С 1999 года в стране действует ISA, индивидуальный сберегательный счет, который может быть использован и для сбережений, и для инвестиций в ценные бумаги и биржевые инструменты. В текущем налоговом году размер этого счета не может превышать 20 тыс. фунтов стерлингов, на него вкладчик помещает деньги с дохода, с которого он уже уплатил налог, и поэтому государство не облагает еще раз прибыль, которую получит гражданин от этих вложений.
В Германии доходы от любых инвестиций облагаются налогом по ставке 25%, однако есть ежегодная налоговая скидка: от уплаты налогов освобождается доход в сумме до 801 евро (1 602 евро для супружеской пары).