Новый налог с доходов по вкладам и счетам. Много ли вам придется платить с накопленного

Новый закон о НДФЛ на проценты по вкладам прошел три чтения в Госдуме, и сейчас на рассмотрении Совета Федерации. Предварительно его уже там одобрили. Потом закон подпишет Президент, который сам же и инициировал поправку в НК РФ. Для части вкладчиков это принесет дополнительные расходы. Рассказываем, когда, сколько и как платить.

Сколько платить по вкладам в 2020 году

Налоговый кодекс и сейчас предусматривает ситуации, при которых с дохода по вкладу надо платить НДФЛ. Но эти ситуации далеки от нашей реальности. Платить НДФЛ надо, если процентная ставка по рублевому вкладу превышает ключевую ставку на 5 процентных пунктов, то есть на сегодня больше 11%. По валютным вкладам — если процентная ставка выше 9% годовых. Таких предложений на рынке сейчас не найти, поэтому вопрос с НДФЛ не актуален для всех вкладчиков.

Закон, о котором мы ведем разговор, распространяет свое действие впервые на налоговую базу 2021 года. То есть уплатить налог со вклада (если вы будете это обязаны делать), вам придется в 2022 году.

В 2021 и тем более в 2020 году НДФЛ с дохода по вкладам не уплачивается.

Поэтому, если у вас нет сейчас других причин закрывать или урезать действующие депозиты, идти на это из-за нового закона не стоит.

Как будут рассчитывать налог в 2022 году

Итак, мы уже сказали, что впервые платить налог придется в 2022 году с того дохода, который вы получите за 2021 год.

Самое важное: тело депозита не облагается налогом. НДФЛ будут определять с дохода, то есть с суммы процентов, которые вкладчику выплатит банк по условиям договора.

По закону: НДФЛ со ставкой в 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с одного миллиона рублей по ключевой ставке Банка России.

Если у вас открыт один вклад или несколько вкладов, которые вместе не превышают 1 млн рублей, то вы как и прежде с полученной прибыли платить НДФЛ не будете.

Рассчитывать свои будущие расходы могут те, кто держит на вкладах больше 1 млн рублей. Приведем для вас пример расчета.

Пример 1. У вас открыт один вклад на сумму 1,4 млн рублей сроком на 1 год до 31 декабря 2021 года. Ставка 6,75% по вкладу «Я сам». Ключевая ставка ЦБ на 1 января 2021 года – 7% (допустим, ставка увеличится). НДФЛ: ((1 400 000 * 6,75%) – (1 000 000 * 7%)) *13% = (94 500 – 70 000) * 13% = 3 185. Итого: В 2021 году вы держали в банке вклад на сумму 1, 4 млн рублей. Ваш доход по вкладу составит 94 500 рублей, а налог, который вы будете обязаны заплатить – 3 185 рублей.

При аналогичных условиях для вклада в размере:

2 млн рублей НДФЛ составит 8 450 рублей;

3,5 млн рублей НДФЛ составит 21 612 рублей;

5 млн рублей НДФЛ составит 34 775 рублей.

Пример 2. Пример с разными ставками и датой закрытия вклада Предположим, в течение 2021 года вы открыли три рублевых депозита в трех банках: годовой депозит 500 тыс. рублей, ставка по депозиту 4,5%, проценты выплачиваются в конце срока действия депозита, депозит заканчивается 1 декабря 2021 года;

годовой депозит 1 млн рублей, ставка по депозиту 5%, проценты выплачиваются в конце срока действия депозита, депозит заканчивается 31 декабря 2021 года;

годовой депозит 500 тыс. рублей, ставка по депозиту 4%, проценты выплачиваются в конце срока действия депозита, депозит заканчивается 1 декабря 2022 года. В первом случае вы получили доход 1 декабря 2021 года в размере 22 500 рублей. Во втором банке вы получили процентный доход 31 декабря 2021 года в размере 50 тыс. рублей. В третьем банке процентных доходов в 2021 году вы не получили, так как депозит заканчивается в 2022 году и проценты по нему будут выплачены в конце срока действия депозита. Совокупный процентный доход в 2021 году составит 72,5 тыс. рублей. Ключевая ставка ЦБ РФ на 1 января 2021 года – 6% (допустим, она останется на прежнем уровне), тогда необлагаемый процентный доход составит 60 тыс. рублей. (1 000 000 * 6%). Итого: НДФЛ: (72 500 р. – 60 000 р.) * 13% = 1 625 р.

Как видите из двух примеров, необлагаемая налогом сумма будет зависеть еще и от ключевой ставки, которая в течение года может и увеличиваться, и снижаться.

Какие доходы будут суммироваться

При определении налоговой базы будут суммироваться все проценты по всем вкладам во всех банках. Но есть исключения.

По закону: При определении налоговой базы не учитываются доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в валюте РФ в банках, находящихся на территории РФ, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых, а также по счетам эскроу.

О чем здесь речь? К примеру, о ваших обычных банковских счетах, на которые приходит зарплата. Еще 1% – типичная ставка по вкладам «До востребования».

Пример 3. У вас открыт вклад на сумму 900 тыс. рублей сроком на 1 год до 31 декабря 2021 года. Ежемесячно на дебетовую карту вам приходит аванс и зарплата в общей сумме 70 тыс. рублей. Вы тратите только 50 тыс. рублей ежемесячно. Так, за год на дебетовой карте вы скопите 240 тыс. рублей. Банк начисляет 1 % на остаток. По закону при таком проценте сумма дохода по депозиту не учитывается при расчете общего дохода. А с дохода по первому банковскому вкладу вам тоже платить не нужно, потому что он не превышает предусмотренный правилами порог в 1 млн рублей. Итого: НДФЛ = 0.

Здесь же нужно добавить, что не имеет смысла дробить вклад на несколько, если его сумма превышает 1 млн рублей. Потому что, напоминаем, суммироваться будут все проценты по всем вкладам во всех банках.

Когда считать налог и сдавать декларацию

Налог самим считать не придется. Все расчеты мы приводили подробно, чтобы вы могли загодя прикинуть свои расходы. Вкладчику так же не нужно самому сообщать в налоговую о доходе по вкладу, все сделает банк.

Банк (все банки, где вы держите вклады) передаст сведения за 2021 год в ФНС в начале 2022 года. Вам придет налоговое уведомление с итоговой суммой, которую нужно оплатить удобным способом не позднее 1 декабря 2022 года. Сейчас такие уведомления, в частности, рассылают собственникам автомобилей на уплату транспортного налога. Оплатить НДФЛ по уведомлению можно, к примеру, через личный кабинет на сайте ФНС или приложение банка.