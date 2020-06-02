Онлайн-бухгалтерия vs штатный бухгалтер

Онлайн-бухгалтерия продолжает набирать популярность. Давайте разберемся, что это такое в принципе, кому они подходят, и стоит ли бухгалтерам опасаться конкуренции со стороны этих учетных сервисов.

Сразу отметим, что на наш взгляд, онлайн-бухгалтерия и живой бухгалтер вполне себе могут жить мирно, занимая каждый свою нишу.

Что такое онлайн-бухгалтерия

Онлайн-бухгалтерия — это «облачный» сервис, позволяющий удаленно вести бухгалтерский и налоговый учет как для компании, так и для ИП.

То есть это по сути бухгалтерская программа, где все максимально автоматизировано, снабжено подсказками и т.д.

Но при этом к бездушной машине, знающей свое дело и производящей автоматические вычисления, прилагаются и живые души.

Клиенты таких сервисов могут получать определенные бухгалтерские консультации, обратиться к техническому специалисту.

Одно из удобств облачных сервисов — это отсутствие необходимости покупать и устанавливать специальное программное обеспечение на компьютеры фирмы. Кстати, это удобно и тем, что в самой компании не хранятся важные данные, что обеспечивает, в том числе, информационную безопасность.

В онлайн-бухгалтерии можно вести учет от а до я: формировать первичную документацию, делать платежки, составлять и сдавать отчеты в налоговую и фонды в электронном виде.

Особенности онлайн-бухгалтерии

Как правило, пользователи онлайн-бухгалтерии не являются профессиональными бухгалтерами. Обычно это ИП, или руководители небольших компаний.

Поэтому для этого сервиса характерны следующие особенности:

простой и понятный интерфейс;

автоматическое заполнение документов;

подсказки и примеры заполнения;

проверка подготовленной отчётности перед ее отправкой;

подробное руководство пользователя;

ответы на частые вопросы и помощь службы поддержки;

напоминания о сроках сдачи отчётности, уплаты налогов и других важных событий;

наличие справочных материалов;

новости в сфере учёта и ведения предпринимательской деятельности.

Кому удобна онлайн-бухгалтерия и в чем ее плюсы

Конечно, фирма с несколькими обособками, большим штатом, различными системами оплаты труда и прочими разнообразиями в учете, не обратит свой взор в сторону онлайн-бухгалтерии и предпочтет иметь своего бухгалтера в штате, и возможно, не одного.

Но для малого бизнеса — почему бы и нет? Например, сервис отлично подойдет для ИП и ООО на УСН и ЕНВД.

Пожалуй, даже самые привередливые бухгалтеры согласятся, что при небольших оборотах и преимущественно типовых операциях ИП вполне может вести учет в своем микробизнесе с помощью онлайн-бухгалтерии, не нанимая ни штатного бухгалтера, ни бухгалтера-аутсорсера.

Например, ИП надо уплатить фиксированные взносы. Куда, сколько, на какие КБК, в какой срок? Начинающему бизнесмену в этих несложных вопросах нужна помощь. Любая онлайн-бухгалтерия легко справится с подобной задачей — и платежки сформирует на правильные КБК, и срок уплаты подскажет.

Расчет налога на основании отраженной в программе первички, сервис также сделает без проблем. Налог посчитает, декларацию заполнит и отправит, платежку сделает.

Кроме того, немаловажный плюс таких сервисов — невысокая стоимость услуги. Использовать онлайн-бухгалтерию гораздо выгоднее, чем нанимать бухгалтера. Более того, иногда онлайн-бухгалтерия для бизнесмена может быть вообще бесплатной.

Минусы онлайн-бухгалтерии

Как говорится, у каждой медали есть две стороны. Так и у онлайн-бухгалтерии есть свои плюсы и свои минусы.

Например, из минусов:

Онлайн-сервис не несет ответственности за ваши ошибки, которые вы можете совершить из-за незнания нюансов бухгалтерского и налогового учета. Профессионализм живого бухгалтера, скорее всего, поможет ему избежать нелепых ошибок. Правда, от полного их отсутствия не застрахован никто, даже супер-профессионал.

Пользователь онлайн-сервиса должен мало-мальски хотя бы поверхностно разбираться в тонкостях самостоятельной бухгалтерии. Все-таки нажимая кнопки, желательно понимать смысл того или иного действия. Речь не идет о глубоких знаниях. Но если вы совершенно не хотите вникать в цифры и прочие аспекты, вам лучше нанять бухгалтера, который, кстати, тоже может вести ваш незамысловатый учет в подобном сервисе.

Даже в самом простом бизнесе могут быть бухгалтерские и околобухгалтерские сложности. К примеру, когда бизнес начинает идти в гору, активно развиваться. Когда вы нанимаете больше сотрудников, оформляете лизинг и т.д., то в этом случае может встать вопрос о найме бухгалтера, который возьмет на себя все учетные заботы и избавит вас от необходимости вникать во все самостоятельно.

А какие еще плюсы и минусы онлайн-бухгалтерии навскидку можете назвать вы?

Обзор онлайн-бухгалтерий

Клиентам Ак Барс Банка доступна интеграция с двумя сервисами: «Мое дело» и «Контур.Бухгалтерия» от СКБ Контур.

Оба умеют рассчитывать налоги, зарплату, отпускные и больничные, создавать счета. Сформируют отчетности ФНС, ФСС, ПФР и Росстат и отправят онлайн.

Дополнительно «Мое дело» предлагает круглосуточную поддержку, которой можно задать любой вопрос по бухучету и налогообложению. Отдельно платить за эти консультации не нужно, они в неограниченном количестве входят в абонентскую плату за пользование сервисом.

Если не хочется вести бухгалтерию самому — «Мое дело» за дополнительную плату предоставит команду бухгалтеров, которая будет делать все сама.