У Ак Барс Банка появился классный сервис. Теперь можно заказать банковские справки онлайн

Ак Барс Банк внедрил в интернет-банк для бизнеса сервис по заказу банковских справок. Рассказываем, чем это упростит работу компаний и их бухгалтеров.

Ак Барс Банк запустил онлайн-сервис для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по заказу и получению банковских справок через интернет-банк. Сервис позволяет оформить справку в срочном режиме.

В дистанционных каналах Ак Барс Бизнес Онлайн и Ак Барс Бизнес Драйв клиенты банка могут заказать около 20 видов справок.

Чтобы заказать и получить справку онлайн через интернет-банк, необходимо перейти в раздел «Продукты и услуги», далее «Электронный офис» и «Запросы справок».

После обработки документа банком статус документа автоматически меняется на «Исполнено». Время ожидания зависит от вида справки.

Готовая справка доступна в разделе «Вложения». Для просмотра вложенного документа необходимо нажать кнопку «Выгрузить файл».

Какие справки можно заказать и получить

В данный момент доступны следующие справки:

Справка о кредитной истории. Справка о начисленных и уплаченных процентах. Справка о начисленных и уплаченных пени и чдс. Справка о суммах уплаченных комиссиях по банковской гарантии. Справка о суммах, поступивших от других лиц. Справка о наличии/отсутствии ссудной задолженности. Справка о закрытии договора. Справка обо всех обязательствах кредитного характера. Справка о принятом в залог обеспечении. График погашения основного долга и процентов. Справка о целевом использовании кредита для получения субсидий. Акт сверки по ссудным счетам. Прочие справки по форме клиента, связанные с обслуживанием ссудного счета. Справка на открытие/наличие/ведение банковского счета/операциях по указанным счетам по форме Банка. Прочие справки по расчетному обслуживанию Клиента в Банке. Предоставление справок о деловой репутации клиента при обслуживании Клиента в Банке по форме банка (обл. НДС). Предоставление справок о деловой репутации клиента при обслуживании Клиента в Банке по форме клиента (обл. НДС).

Куда такую справку можно предоставить

Справки подписываются усиленной, но не квалифицированной цифровой подписью. Эту справку можно использовать как временный вариант, до получения справки с «синей печатью».

Например, справка может пригодиться:

Для предоставления в другой банк, где есть кредит, либо банковская гарантия.

ИП для оформления визы.

Справка по оборотам для ИФНС от ИП

Об остатках на счете, к примеру, для суда.

Удобство в том, что не нужно ехать в банк, особенно если справка требуется в ближайшее время.

Интернет-банк Ак Барс Бизнес Драйв вошел в топ-3 самых эффективных банков для малого бизнеса по версии аналитического агентства Markswebb. Мы продолжаем развивать и совершенствовать наш сервис.

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