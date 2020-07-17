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Ак Барс Банк

У Ак Барс Банка появился классный сервис. Теперь можно заказать банковские справки онлайн

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Ак Барс Банк внедрил в интернет-банк для бизнеса сервис по заказу банковских справок. Рассказываем, чем это упростит работу компаний и их бухгалтеров.

Ак Барс Банк запустил онлайн-сервис для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по заказу и получению банковских справок через интернет-банк. Сервис позволяет оформить справку в срочном режиме.

В дистанционных каналах Ак Барс Бизнес Онлайн и Ак Барс Бизнес Драйв клиенты банка могут заказать около 20 видов справок.

Чтобы заказать и получить справку онлайн через интернет-банк, необходимо перейти в раздел «Продукты и услуги», далее «Электронный офис» и «Запросы справок».

После обработки документа банком статус документа автоматически меняется на «Исполнено». Время ожидания зависит от вида справки.

Готовая справка доступна в разделе «Вложения». Для просмотра вложенного документа необходимо нажать кнопку «Выгрузить файл».

Какие справки можно заказать и получить

В данный момент доступны следующие справки:

  1. Справка о кредитной истории.
  2. Справка о начисленных и уплаченных процентах.
  3. Справка о начисленных и уплаченных пени и чдс.
  4. Справка о суммах уплаченных комиссиях по банковской гарантии.
  5. Справка о суммах, поступивших от других лиц.
  6. Справка о наличии/отсутствии ссудной задолженности.
  7. Справка о закрытии договора.
  8. Справка обо всех обязательствах кредитного характера.
  9. Справка о принятом в залог обеспечении.
  10. График погашения основного долга и процентов.
  11. Справка о целевом использовании кредита для получения субсидий.
  12. Акт сверки по ссудным счетам.
  13. Прочие справки по форме клиента, связанные с обслуживанием ссудного счета.
  14. Справка на открытие/наличие/ведение банковского счета/операциях по указанным счетам по форме Банка.
  15. Прочие справки по расчетному обслуживанию Клиента в Банке.
  16. Предоставление справок о деловой репутации клиента при обслуживании Клиента в Банке по форме банка (обл. НДС).
  17. Предоставление справок о деловой репутации клиента при обслуживании Клиента в Банке по форме клиента (обл. НДС).

Куда такую справку можно предоставить

Справки подписываются усиленной, но не квалифицированной цифровой подписью. Эту справку можно использовать как временный вариант, до получения справки с «синей печатью».

Например, справка может пригодиться:

  • Для предоставления в другой банк, где есть кредит, либо банковская гарантия.
  • ИП для оформления визы.
  • Справка по оборотам для ИФНС от ИП
  • Об остатках на счете, к примеру, для суда.

Удобство в том, что не нужно ехать в банк, особенно если справка требуется в ближайшее время.

Интернет-банк Ак Барс Бизнес Драйв вошел в топ-3 самых эффективных банков для малого бизнеса по версии аналитического агентства Markswebb. Мы продолжаем развивать и совершенствовать наш сервис.

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