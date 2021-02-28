Как получать платежи в интернете и не нарваться на штрафы: интернет-эквайринг и онлайн-кассы

Популярность покупок в интернет неуклонно растет. Интернет-магазин, который не готов принимать к оплате банковские карты, теряет львиную долю покупателей. На помощь приходит интернет-эквайринг. Но как он работает? А касса нужна? Какая? А что будет, если кассы нет? Давайте выясним.

Что такое интернет-эквайринг

Интернет-эквайринг – это вид банковских услуг. Работает он так: банк списывает деньги с карты покупателя за покупку в интернете и зачисляет на расчетный счет продавца за минусом своей комиссии.

В результате: покупатель оплачивает покупку без использования наличных, продавец получает оплату сразу на расчетный счет, а банк зарабатывает на комиссии.

Интернет-эквайринг подключают на сайт продавца. Это та самая волшебная кнопка «Оплатить», которую нажимает покупатель после оформления заказа.

Дальше покупатель попадает на платежную страницу, где он указывает данные карты, получает код по смс и вводит его для совершения покупки. Деньги списываются с карточного счета и через некоторое время поступают на счет продавца.

Срок ожидания может быть разным. В Ак Барс Банке зачисление средств по услуге интернет-эквайринга происходит день в день.

После совершения оплаты покупателю приходит чек об исполнении платежа.

Зачем тогда онлайн-касса?

На первый взгляд операция покупки выглядит прозрачно. Деньги прошли через банк, покупателю выслали документ. Но есть проблема.

Прием платежей через интернет, даже при оплате картой, приравнивается к наличным расчетам. А при проведении наличных расчетов организации и ИП обязаны использовать онлайн-кассу.

Интернет-эквайринг – это не онлайн-касса:

Он направляет покупателю чек об исполнении платежа. Но этот документ – не кассовый чек, так как в нем отсутствуют обязательные реквизиты. Например: сведения о системе налогообложения продавца, QR-код. Он передает данные в банк, но не направляет сведения о покупке в налоговую инспекцию в режиме онлайн.

Выполнить перечисленные функции может только онлайн-касса – специальная техника, которая оснащена фискальным накопителем и поставлена на учет в налоговой инспекции.

Запомните: применение интернет-эквайринга не освобождает продавца от необходимости использовать онлайн-кассу.

Продавец все равно должен пробить кассовый чек, переслать его покупателю и передать данные в налоговый орган. Причем сделать это нужно не позже следующего рабочего дня, или не позже момента передачи товара, если она происходит в день покупки.

Какая касса подойдет для интернет-эквайринга

Есть несколько вариантов:

1. Облачная онлайн-касса.

Вы не покупаете аппарат, а подключаете услугу. Сама онлайн-касса и фискальный накопитель - это программы, которые стоят на сайте дата-центра. Программы интегрируют с сайтом, системой оплаты и расчетным счетом. Облачная касса отправляет чеки на e-mail или телефон покупателя в автоматическом режиме.

А вот выдать бумажный чек не получится. Поэтому, если часть покупок клиенты оплачивают в пункте выдачи, лучше выбрать другой вариант.

2. Обычная онлайн-касса.

Как те, что стоят в магазинах у дома, общепите и сфере услуг. На нее устанавливают специальное ПО, чтобы привязать аппарат к интернет-магазину и отправлять электронные чеки. Если вы работаете только по полной предоплате через сайт, можно купить аппарат без встроенного принтера.

3. Универсальная онлайн-касса.

Комплект два в одном: классический кассовый аппарат, интегрированный с сайтом, плюс облачный модуль. Само оборудование стоит в пункте выдачи или офлайн-магазине. Но при этом может принимать оплату через сайт и отправлять покупателям электронные чеки.

Кассовый аппарат можно купить или взять напрокат. Выбирайте онлайн-кассу в зависимости от специфики вашего бизнеса.

Когда можно обойтись без онлайн-кассы

В некоторых случаях обойтись без онлайн кассы все же можно.

Так ИП без сотрудников, которые продают изделия собственного изготовления или оказывают услуги населению, могут не применять онлайн-кассы. Правда продлится это недолго. Льгота будет действовать до 01.07.2021 года.

Причем если ИП примет на работу хоть одного сотрудника, он должен установить онлайн-кассу в течение 30 дней.

Можно продавать товары через партнерский сайт – маркетплейс. В этом случае покупатели будут проводить оплату картой на сайте маркетплейса, и получать от него кассовые чеки. А уже сам маркетплейс переведет деньги своему партнеру безналичным платежом.

Штрафы за работу без онлайн-кассы

Нарушителей закона ждут серьезные санкции по ст. 14.5. КоАП РФ.

Если субъект не применяет онлайн-кассу, хотя должен это делать:

руководитель или ИП заплатит штраф в размере от 25 до 50 % от суммы выручки, которая не была проведена через кассу, но не меньше 10 тысяч рублей;

организация – от 75 до 100 % от суммы выручки, не проведенной через кассу, но не меньше 30 тысяч рублей.

Если подобное нарушение будет допущено повторно, или сумма непробитой выручки составит 1 миллион рублей или больше:

руководителя отстранят от работы на 1-2 года;

ИП или организацию ждет приостановка деятельность на 90 суток.

Если забыли отправить покупателю электронный кассовый чек:

руководителю или ИП вынесут предупреждение или накажут на 2 тысячи рублей;

организации вынесут предупреждение или накажут на 10 тысяч рублей.

Плюсы и минусы интернет-эквайринга

Интернет-эквайринг помогает бизнесу:

значительно расширить клиентуру;

снизить риск потери средств из-за технических ошибок и человеческого фактора;

сократить расходы на инкассацию и зарплату персонала.

Но есть и пара минусов:

услуга платная;

есть временной разрыв между оплатой и зачислением денег на расчетный счет.

Чтобы превратить минусы в плюсы подберите идеального партнера.

Ак Барс Банк предлагает своим клиентам выгодные условия по интернет-эквайрингу: недорогой тариф, отсутствие лимитов по платежам, зачисление средств в день оплаты. Интернет-эквайринг с Ак Барс Банком – это легкое платежное решение для вашего сайта.