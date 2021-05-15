Безопасная сделка: как проводить расчеты с аккредитивом

Два предприятия хотят заключить крупную сделку, но каждое боится, что другая сторона не исполнит свои обязательства. Как поступить? Провести сделку с аккредитивом. Расскажем, что это такое и как работает.

Что такое аккредитив

Аккредитив — вид безналичных расчетов, в которых кредитное учреждение выступает в роли посредника.

Пример:

ООО «Кровли и ограждения» хочет приобрести у ООО «Металлопрокат» большую партию листового металла. Но так как поставщик новый, покупатель опасается, что сроки поставки будут сорваны. Поставщик готов продать нужную партию, но, в свою очередь, хочет подстраховаться и требует внести предоплату. Взаимное недоверие мешает потенциальным партнерам заключить выгодную сделку.

Выход из ситуации: заключить сделку с аккредитивом. Как это выглядит:

Банк изучает контракт и открывает аккредитив (специальный отдельный счет) на имя поставщика. Покупатель переводит на него деньги, но поставщик пока не может их забрать. Но он уверен, что покупатель его не обманет, ведь тот уже внес деньги, и они лежат в банке. Поставщик отгружает товар и предъявляет в банк документы, подтверждающие выполнение обязательства. Банк проверяет полученные документы и переводит деньги поставщику.

Таким образом, банк гарантирует, что сделка пройдет строго по условиям контракта. Поставщик получит денежные средства, а покупатель — товар в нужном количестве.

Законодательство

Расчеты по аккредитиву в пределах РФ регулируются:

Параграфом 3 ГК РФ; Положением ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П.

Международные расчеты по аккредитиву установлены Международной торговой палатой в публикации № 600.

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Виды аккредитивов

Покрытый (депонированный)

Банк-эмитент сразу перечисляет (депонирует) всю сумму по контракту банку получателя средств.

Непокрытый

Банк-эмитент открывает корреспондентский счет на имя поставщика, который получает деньги постепенно, по мере исполнения обязательств покупателем.

Отзывной

Такой аккредитив покупатель может изменить или аннулировать, при этом предупреждать поставщика о своем решении он не обязан. Для изменения или отмены аккредитива покупатель должен направить в банк распоряжение.

Безотзывной

Такой аккредитив может быть изменен или аннулирован только с предварительного согласия получателя средств. Порядок получения согласия устанавливается в соглашении между банком покупателя и банком поставщика.

На практике чаще открывают безотзывные аккредитивы, так как при возможности отменить сделку без объяснения причин, все плюсы этой формы расчета сводятся к нулю, а финансовый риск остается.

Аккредитив при купле-продаже недвижимости

Кроме торговых сделок аккредитивы часто используют в операциях с недвижимостью. Причем такой вид расчетов применяют не только организации, но и обычные граждане. Ведь объект недвижимости не получится передать одновременно с внесением оплаты.

Регистрация права собственности в ЕГРН занимает время и сторонам сделки спокойнее, когда гарантом выступает банк. Он сохранит деньги покупателя и переведет их продавцу только после перехода права собственности.

Аккредитив при купле-продаже доли в обществе

В данном случае аккредитив используют, чтобы синхронизировать оплату с моментом передачи доли. Покупатель в день нотариального подписания договора купли-продажи открывает аккредитив. А продавец получает деньги после предъявления документов о внесении записи в ЕГРЮЛ о переходе прав на долю к покупателю.

Аккредитив в экспортно-импортных операциях

В этом случае в сделке участвуют уже два банка: один на стороне импортера, а другой — экспортера.

Порядок проведения сделки:

Импортер-покупатель открывает аккредитив в банке на территории своей страны. Банк покупателя уведомляет зарубежный банк экспортера-поставщика, о том, что аккредитив открыт. Банк экспортера-поставщика сообщает об открытии спецсчета своему клиенту. Экспортер-поставщик оформляет документы на товар, поставляет его покупателю и передает документы в свой банк. Банк экспортера-поставщика проверяет документы и передает их в банк импортера-покупателя. Банк импортера-покупателя проверяет документы и если они в порядке — перечисляет деньги поставщику.

Преимущества аккредитива

Расчеты с аккредитивом обеспечивают безопасность операций:

отпадает необходимость в предоплате;

банк гарантирует выполнение всех условий контракта;

если сделка не состоялась, деньги возвращаются плательщику.

Такой способ расчета удобен при заключении сделок с новыми или сложными контрагентами. Он позволяет избежать невыплат по контракту и защитить свой бизнес от финансовых потерь.