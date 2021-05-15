Безопасная сделка: как проводить расчеты с аккредитивом

Два предприятия хотят заключить крупную сделку, но каждое боится, что другая сторона не исполнит свои обязательства. Как поступить? Провести сделку с аккредитивом. Расскажем, что это такое и как работает.
Что такое аккредитив
Аккредитив — вид безналичных расчетов, в которых кредитное учреждение выступает в роли посредника.
Пример:
ООО «Кровли и ограждения» хочет приобрести у ООО «Металлопрокат» большую партию листового металла. Но так как поставщик новый, покупатель опасается, что сроки поставки будут сорваны. Поставщик готов продать нужную партию, но, в свою очередь, хочет подстраховаться и требует внести предоплату. Взаимное недоверие мешает потенциальным партнерам заключить выгодную сделку.
Выход из ситуации: заключить сделку с аккредитивом. Как это выглядит:
- Банк изучает контракт и открывает аккредитив (специальный отдельный счет) на имя поставщика.
- Покупатель переводит на него деньги, но поставщик пока не может их забрать. Но он уверен, что покупатель его не обманет, ведь тот уже внес деньги, и они лежат в банке.
- Поставщик отгружает товар и предъявляет в банк документы, подтверждающие выполнение обязательства.
- Банк проверяет полученные документы и переводит деньги поставщику.
Таким образом, банк гарантирует, что сделка пройдет строго по условиям контракта. Поставщик получит денежные средства, а покупатель — товар в нужном количестве.
Законодательство
Расчеты по аккредитиву в пределах РФ регулируются:
- Параграфом 3 ГК РФ;
- Положением ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П.
Международные расчеты по аккредитиву установлены Международной торговой палатой в публикации № 600.
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Виды аккредитивов
Покрытый (депонированный)
Банк-эмитент сразу перечисляет (депонирует) всю сумму по контракту банку получателя средств.
Непокрытый
Банк-эмитент открывает корреспондентский счет на имя поставщика, который получает деньги постепенно, по мере исполнения обязательств покупателем.
Отзывной
Такой аккредитив покупатель может изменить или аннулировать, при этом предупреждать поставщика о своем решении он не обязан. Для изменения или отмены аккредитива покупатель должен направить в банк распоряжение.
Безотзывной
Такой аккредитив может быть изменен или аннулирован только с предварительного согласия получателя средств. Порядок получения согласия устанавливается в соглашении между банком покупателя и банком поставщика.
На практике чаще открывают безотзывные аккредитивы, так как при возможности отменить сделку без объяснения причин, все плюсы этой формы расчета сводятся к нулю, а финансовый риск остается.
Аккредитив при купле-продаже недвижимости
Кроме торговых сделок аккредитивы часто используют в операциях с недвижимостью. Причем такой вид расчетов применяют не только организации, но и обычные граждане. Ведь объект недвижимости не получится передать одновременно с внесением оплаты.
Регистрация права собственности в ЕГРН занимает время и сторонам сделки спокойнее, когда гарантом выступает банк. Он сохранит деньги покупателя и переведет их продавцу только после перехода права собственности.
Аккредитив при купле-продаже доли в обществе
В данном случае аккредитив используют, чтобы синхронизировать оплату с моментом передачи доли. Покупатель в день нотариального подписания договора купли-продажи открывает аккредитив. А продавец получает деньги после предъявления документов о внесении записи в ЕГРЮЛ о переходе прав на долю к покупателю.
Аккредитив в экспортно-импортных операциях
В этом случае в сделке участвуют уже два банка: один на стороне импортера, а другой — экспортера.
Порядок проведения сделки:
- Импортер-покупатель открывает аккредитив в банке на территории своей страны.
- Банк покупателя уведомляет зарубежный банк экспортера-поставщика, о том, что аккредитив открыт.
- Банк экспортера-поставщика сообщает об открытии спецсчета своему клиенту.
- Экспортер-поставщик оформляет документы на товар, поставляет его покупателю и передает документы в свой банк.
- Банк экспортера-поставщика проверяет документы и передает их в банк импортера-покупателя.
- Банк импортера-покупателя проверяет документы и если они в порядке — перечисляет деньги поставщику.
Преимущества аккредитива
Расчеты с аккредитивом обеспечивают безопасность операций:
- отпадает необходимость в предоплате;
- банк гарантирует выполнение всех условий контракта;
- если сделка не состоялась, деньги возвращаются плательщику.
Такой способ расчета удобен при заключении сделок с новыми или сложными контрагентами. Он позволяет избежать невыплат по контракту и защитить свой бизнес от финансовых потерь.