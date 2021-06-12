Что такое система быстрых платежей и зачем она нужна бизнесу

Расскажем, как бизнесменам быстро получать деньги от клиентов и экономить на комиссиях.

Что такое система быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП) — результат совместной работы Национальной системы платежных карт (НСПК) и Центробанка. Это сервис, в котором клиент может без комиссий оплатить товар или услугу по QR-коду.

Деньги поступают практически мгновенно: в течение 15 секунд. Оплата может производиться круглосуточно. При этом работа в системе не требует наличия специальных терминалов или другого оборудования.

Главное условие для перевода: банк получателя и банк плательщика должны быть подключены к системе.

Полный список банков — участников системы можно посмотреть на сайте сервиса СБП.

Пока услуга не распространена повсеместно, но до 1 октября 2021 года, все системно значимые банки обязаны внедрить оплату по QR-коду (п. 3.4 гл. 3 Положения ЦБ РФ от 24.09.2020 № 732-П).

В Ак Барс Банке СБП для бизнеса является перспективным направлением развития. Оплата по QR-коду для бизнеса работает в интернет-эквайринге.

Как выбрать сценарий для бизнеса

Сделать перевод через СБП может любой клиент, у которого подключен мобильный банк.

Способы работы через СБП для бизнеса:

1.QR-код на кассе.

Какому бизнесу подходит: торговым точкам, которые оснащены кассовым оборудованием. Кассир показывает код покупателю, а тот считывает его через мобильное приложение банка.

Такой QR-код еще называют динамическим. Он генерируется на каждую отдельную покупку и содержит сумму, назначение платежа и банковские реквизиты продавца.

2.QR-наклейка.

Каким бизнесам подходит:

торговля: небольшие магазины, ларьки, киоски, ярмарки;

услуги: спортклуб, маникюрный салон, хостел, парикмахерская, паркинг.

QR-код на наклейке называют статическим. Он содержит только сведения о продавце (исполнителе), а сумму нужно вводить вручную.

Этот способ работает так:

Компания или ИП получает в банке многоразовый QR-код.

Код распечатывают и располагают так, чтобы покупатель или получатель услуг мог легко его считать своим мобильным устройством.

Клиент считывает код, подтверждает платеж и переводит деньги.

Банк направляет компании (ИП) подтверждение о поступлении средств.

3.Мгновенный счет.

Какому бизнесу подходит: интернет-магазинам.

Оплата через QR-код не всегда удобна покупателю в мобильном приложении. Ведь при выборе товара со смартфона клиент не сможет просканировать код на своем же экране, а введение реквизитов требует дополнительных действий.

Покупка с помощью мгновенного счета, происходит так:

Покупатель выбирает способ оплаты «через СБП» в мобильном приложении магазина.

После нажатия кнопки система автоматически перебрасывает его в банковское приложение.

Покупатель подтверждает платеж и переводит деньги.

4.Подписки.

Пока этот функционал находится в разработке. Но в течение 2021 года он должен быть запущен.

С его помощью онлайн-бизнес (библиотеки, медиатеки и т. п.) сможет получать через СБП регулярные автоплатежи от подписчиков.

Сколько стоит работа через СБП для бизнеса

Через систему можно получить до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии.

За переводы сверх лимита банки устанавливают комиссию в процентах от суммы перевода.

Например: в Ак Барс Банке комиссия за перевод сверх лимита составляет 0,5 %, но не меньше 20 рублей.

Нужно ли отказываться от других способов приема оплаты

Нет, не нужно. СБП — это еще один способ получить оплату от клиента. Компании и ИП, как и раньше, смогут продолжить прием наличных и банковских карт.

Как начать работу в сервисе

Обратитесь в банк — участник СБП и заключите с ним договор. Выберите наиболее подходящий способ работы в сервисе. Проинформируйте своих клиентов и получайте платежи через СБП.

Стратегия развития сервиса для бизнеса

Пока оплата по QR-коду доступна только от физических лиц в адрес организаций и ИП. Но в будущем разработчики планируют подключить и «обратную связь». То есть компании и ИП тоже смогут переводить деньги гражданам через СБП.

Например: выплатить денежный приз за победу в розыгрыше.

Согласно Положению ЦБ РФ от 24.09.2020 № 732-П такой функционал должен быть запущен с 01.10.2021 во всех системно значимых банках, а не позже 01.04.2022 — во всех остальных кредитных организациях.

В перспективе — быстрые переводы между юрлицами и ИП. Сегодня для совершения безналичного платежа нужно заполнить множество реквизитов. В будущем совершать платежи можно будет мгновенно по идентификатору хозяйствующего субъекта. Пока дата запуска функционала не названа — проект находится в процессе разработки.