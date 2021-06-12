Что такое система быстрых платежей и зачем она нужна бизнесу

Расскажем, как бизнесменам быстро получать деньги от клиентов и экономить на комиссиях.
Что такое система быстрых платежей
Система быстрых платежей (СБП) — результат совместной работы Национальной системы платежных карт (НСПК) и Центробанка. Это сервис, в котором клиент может без комиссий оплатить товар или услугу по QR-коду.
Деньги поступают практически мгновенно: в течение 15 секунд. Оплата может производиться круглосуточно. При этом работа в системе не требует наличия специальных терминалов или другого оборудования.
Главное условие для перевода: банк получателя и банк плательщика должны быть подключены к системе.
Полный список банков — участников системы можно посмотреть на сайте сервиса СБП.
Пока услуга не распространена повсеместно, но до 1 октября 2021 года, все системно значимые банки обязаны внедрить оплату по QR-коду (п. 3.4 гл. 3 Положения ЦБ РФ от 24.09.2020 № 732-П).
В Ак Барс Банке СБП для бизнеса является перспективным направлением развития. Оплата по QR-коду для бизнеса работает в интернет-эквайринге.
Как выбрать сценарий для бизнеса
Сделать перевод через СБП может любой клиент, у которого подключен мобильный банк.
Способы работы через СБП для бизнеса:
1.QR-код на кассе.
Какому бизнесу подходит: торговым точкам, которые оснащены кассовым оборудованием. Кассир показывает код покупателю, а тот считывает его через мобильное приложение банка.
Такой QR-код еще называют динамическим. Он генерируется на каждую отдельную покупку и содержит сумму, назначение платежа и банковские реквизиты продавца.
2.QR-наклейка.
Каким бизнесам подходит:
- торговля: небольшие магазины, ларьки, киоски, ярмарки;
- услуги: спортклуб, маникюрный салон, хостел, парикмахерская, паркинг.
QR-код на наклейке называют статическим. Он содержит только сведения о продавце (исполнителе), а сумму нужно вводить вручную.
Этот способ работает так:
- Компания или ИП получает в банке многоразовый QR-код.
- Код распечатывают и располагают так, чтобы покупатель или получатель услуг мог легко его считать своим мобильным устройством.
- Клиент считывает код, подтверждает платеж и переводит деньги.
- Банк направляет компании (ИП) подтверждение о поступлении средств.
3.Мгновенный счет.
Какому бизнесу подходит: интернет-магазинам.
Оплата через QR-код не всегда удобна покупателю в мобильном приложении. Ведь при выборе товара со смартфона клиент не сможет просканировать код на своем же экране, а введение реквизитов требует дополнительных действий.
Покупка с помощью мгновенного счета, происходит так:
- Покупатель выбирает способ оплаты «через СБП» в мобильном приложении магазина.
- После нажатия кнопки система автоматически перебрасывает его в банковское приложение.
- Покупатель подтверждает платеж и переводит деньги.
4.Подписки.
Пока этот функционал находится в разработке. Но в течение 2021 года он должен быть запущен.
С его помощью онлайн-бизнес (библиотеки, медиатеки и т. п.) сможет получать через СБП регулярные автоплатежи от подписчиков.
Сколько стоит работа через СБП для бизнеса
Через систему можно получить до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии.
За переводы сверх лимита банки устанавливают комиссию в процентах от суммы перевода.
Например: в Ак Барс Банке комиссия за перевод сверх лимита составляет 0,5 %, но не меньше 20 рублей.
Нужно ли отказываться от других способов приема оплаты
Нет, не нужно. СБП — это еще один способ получить оплату от клиента. Компании и ИП, как и раньше, смогут продолжить прием наличных и банковских карт.
Как начать работу в сервисе
- Обратитесь в банк — участник СБП и заключите с ним договор.
- Выберите наиболее подходящий способ работы в сервисе.
- Проинформируйте своих клиентов и получайте платежи через СБП.
Стратегия развития сервиса для бизнеса
Пока оплата по QR-коду доступна только от физических лиц в адрес организаций и ИП. Но в будущем разработчики планируют подключить и «обратную связь». То есть компании и ИП тоже смогут переводить деньги гражданам через СБП.
Например: выплатить денежный приз за победу в розыгрыше.
Согласно Положению ЦБ РФ от 24.09.2020 № 732-П такой функционал должен быть запущен с 01.10.2021 во всех системно значимых банках, а не позже 01.04.2022 — во всех остальных кредитных организациях.
В перспективе — быстрые переводы между юрлицами и ИП. Сегодня для совершения безналичного платежа нужно заполнить множество реквизитов. В будущем совершать платежи можно будет мгновенно по идентификатору хозяйствующего субъекта. Пока дата запуска функционала не названа — проект находится в процессе разработки.