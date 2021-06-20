Как бесплатно получить электронную подпись и где ее использовать

С 1 июля 2021 года налоговая служба запускает бесплатную выдачу электронно-цифровых подписей. Кто сможет получить подпись в ФНС? Как это сделать? Где можно использовать полученную подпись? Расскажем обо всем подробно.

Что произошло

Еще в конце 2019 года законодатели внесли ряд поправок в закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Эти поправки вступают в силу поэтапно. Главные изменения стартуют с 1 января 2022 года: функция по выдаче квалифицированных электронных подписей (КЭП) почти полностью переходит к госорганам, а все подписи, выданные ранее коммерческими удостоверяющими центрами (УЦ), перестанут действовать.

Сами коммерческие УЦ смогут продолжать работу, если до 1 июля 2021 года пройдут аккредитацию по новым правилам. Требования к УЦ установлены очень жесткие. Те, кто успешно аккредитуется, получит статус АУЦ — аккредитованный удостоверяющий центр. Кроме того некоторые АУЦ получат статус доверенного лица ФНС и будут выдавать КЭП от имени налоговой службы. Те УЦ, которые пройти аккредитацию не смогут — уйдут с рынка.

Чтобы избежать коллапса в период, когда старые подписи станут недействительны, а за новыми выстроятся огромные очереди, ФНС решила запустить выдачу бесплатных КЭП на полгода раньше — с 1 июля 2021 года.

Таким образом, с этой даты выдавать КЭП организациям и ИП будут УЦ ФНС и ее доверенные лица. Прочие АУЦ будут обслуживать только физических лиц: обычных граждан и работников организаций (ИП), действующих по доверенности работодателя. Налоговая заниматься «физиками» не будет. Услуга по выдаче подписей в АУЦ останется платной.

Кому выдадут бесплатную КЭП

Бесплатную электронную подпись в УЦ налоговой службы и в ее доверенных АУЦ смогут получить те лица, которые вправе выступать от имени налогоплательщика без предъявления доверенности:

руководитель организации;

индивидуальный предприниматель;

нотариус.

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У нас уже есть КЭП, надо ли ее менять?

Организации и ИП могут использовать все действующие КЭП до 31 декабря 2021 года включительно.

Если срок «годности» подписей истекает раньше — стоит заблаговременно запланировать обращение в УЦ ФНС или к ее доверенному лицу.

Как получить бесплатную КЭП: порядок действий

1. Подготовьте носитель ключевой информации.

Квалифицированный сертификат будет записан на носитель, который вы принесете с собой. Носители можно купить в специализированных интернет-магазинах или у дистрибьютеров производителей. Можно использовать те, которые уже у вас есть, если они соответствуют установленным требованиям.

Носитель должен быть сертифицирован ФСТЭК или ФСБ. В частности, разрешено использовать носители формата USB Тип-А: Рутокен ЭЦП 2.0, JaCarta ГОСТ, ESMART Token и другие, которые соответствуют требованиям.

2. Подготовьте пакет документов:

заявление на выдачу КЭП;

Официальной формы пока еще нет. Но в нем должна содержаться следующая информация: ФИО заявителя (наименование организации и ФИО лица, которое ее представляет), реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (лица, которое имеет право действовать от имени заявителя без доверенности), ИНН заявителя (лица, имеющего право действовать без доверенности от имени организации), ИНН организации (при необходимости), СНИЛС заявителя (лица, имеющего право действовать без доверенности от имени организации), номер ОГРН или ОГРНИП, адрес электронной почты.

паспорт и карточку СНИЛС (справку АДИ-РЕГ) руководителя (ИП, нотариуса);

документацию на ключевой носитель информации (сертификат соответствия).

3. Подайте заявление в УЦ ФНС:

лично;

через Личный кабинет налогоплательщика — физического лица.

Важно: если вы собираетесь подать заявление лично, обязательно запишитесь на прием заранее. УЦ ФНС будут принимать заявителей только по предварительной записи.

4. Подтвердите личность.

По задумке налоговиков в будущем провести идентификацию личности можно будет несколькими способами:

при личном присутствии — по документам, подтверждающим личность;

без личного присутствия — с использованием действующей КЭП или путем проверки биометрических персональных данных.

Однако пока биометрическая проверка недоступна. А для первичного получения КЭП в УЦ налоговой службы идентификация личности заявителя будет проводиться только при его личном присутствии в месте получения.

То есть в первый раз получить бесплатную КЭП удаленно не получится.

5. Получите ключ электронной подписи.

После идентификации личности заявителю запишут на носитель ключ КЭП и сертификат к ней.

В будущем повторную КЭП можно будет записать удаленно, не покидая рабочего места. Пока эта функция недоступна.

На одном носителе можно будет хранить до 32 экземпляров КЭП и сертификатов к ним, выданных УЦ ФНС и АУЦ.

Для подготовки заявления на выдачу КЭП, а также приобретения ключевых носителей, организации и ИП — участники электронного документооборота, могут обратиться к своему оператору ЭДО.

Где можно будет использовать новую КЭП

По заверениям налоговой службы бесплатную КЭП можно будет использовать для получения всех государственных и коммерческих услуг (тендеры, аукционы, закупки и т. д.), а также подписания любых электронных документов.

Главная цель ФНС — сделать КЭП универсальной. Тогда как сейчас разные электронные подписи используют для разных целей. Например, для ЕГАИС нужна одна, а для Росреестра — другая.

Срок действия бесплатных КЭП от ФНС — 15 месяцев.