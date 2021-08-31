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На что в работе бухгалтера влияет изменение ключевой ставки ЦБ

Для рубрики Бухгалтерия
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Бухгалтеру в своей работе приходится всегда быть готовым к любым изменениям, чтобы вовремя отреагировать и не допустить «промаха» в расчетах. Именно ему приходится предвидеть последствия как от принятых решений внутри компании, так и от меняющейся общей макроэкономической среды. В статье попробуем коснуться именно второго аспекта, речь пойдет о ключевой ставке ЦБ. На что в работе бухгалтера влияет ее изменение.

Изменение ключевой ставки — основной инструмент денежно-кредитной политики ЦБ. С ее помощью Центральный Банк России влияет на развитие экономики в целом.

Попросту ключевая ставка — это стоимость денег. ЦБ выдает деньги коммерческим банкам минимум под процент ключевой ставки, а принимает деньги на хранение максимум под процент ключевой ставки. Возможны следующие вариации изменений:

  • Центральный Банк снижает ключевую ставку, чтобы искусственно повысить инфляцию и оживить экономику.
  • Центральный банк может повысить ключевую ставку, тем самым снизить инфляцию.
  • Ключевая ставка может продолжительное время оставаться на уровне, который Центробанк считает наиболее приемлемым для поддержания экономики в равновесии.

Принятие Центральным Банком решения об изменении ключевой ставки осуществляется на основе глубокого анализа, учитывающего множество факторов, статистические данные и прогнозы. Результат изменения ключевой ставки не носит молниеносного характера, а как правило растянут во времени на нескольких кварталов.

Центральный банк России в очередной раз повысил ключевую ставку с 5 до 5,5 процентов годовых с 15.06.2021. Об этом сообщается на сайте Банка.

Специалисты прогнозируют дальнейшее повышение показателя ключевой ставки на ближайшее время. Это обусловлено прежде всего уровнем инфляции, который оказался значительно выше прогнозируемого. Ситуация стабилизируется и вернется в коридор прогнозируемый Банком России во втором полугодии 2022 года.

Совет директоров Банка России соберется для решения вопроса об уровне ключевой ставки 23 июля 2021 года. Пресс-релиз о решении Совета директоров Банка России будет опубликован предположительно в 13:30 по московскому времени.

Напомним, с 01.01.2016 при расчетах применяется ключевая ставка вместо ставки рефинансирования.

В своей работе бухгалтер сталкивается с показателем ключевой ставки при расчете:

  • пеней за неуплату налогов (ст. 75 НК РФ);
  • процентов за опоздание с возвратом налогов (ст. 78 НК РФ);
  • процентов за незаконную блокировку или несвоевременную разблокировку счета (ст. 76 НК РФ);
  • компенсации за задержку заработной платы и других выплат сотрудникам (ст. 236 ТК РФ);
  • материальной выгоды сотрудника от экономии на процентах (ст. 212 НК РФ).

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Расчет пеней за неуплату налогов

При просрочке налогового платежа, бухгалтеру важно не допустить штрафных санкций. Штрафами не накажут, если бухгалтер посчитает пени за истекший период и уплатит вместе с налогом исчисленную сумму пеней. В данном случае при расчете целесообразно использование актуальной ключевой ставки. Важно также произвести расчет с учетом всех изменений данного показателя на каждую дату просрочки. Пени рассчитываются отдельно по каждой ставке.

Пени по налогам и взносам рассчитываются со дня, следующего за установленным днем для уплаты налога по день, фактической уплаты налога включительно по формуле:

Пени за просрочку до 30 дней





=




Сумма задолженности





*

Количество календарных дней просрочки





*

1/300 ключевой ставки ЦБ

Пени за просрочку с 31 дня

Количество календарных дней просрочки с 31 дня

1/150 ключевой ставки ЦБ

В настоящее время данный расчет не вызывает затруднений. На множестве сайтов есть возможность вычислить пени автоматически, воспользовавшись калькулятором расчета пени. В бухгалтерском же учете начисленные пени по налогам и страховым взносам обычно отражают по Дт счета 91.02 «Прочие расходы» / счета 99.01 «Прибыли и убытки» в корреспонденции с Кт счета 68, 69.

Касаемо налогового учета, следует помнить что пени по налогам и взносам не признаются расходами, уменьшающими налог на прибыль и налог при УСН.

Расчет компенсации за задержку выплат сотрудникам

Трудовой кодекс РФ статьей 236 устанавливает материальную ответственность работодателя в случае задержки выплат, полагающихся сотрудникам. Предполагается, что если выплаты работникам были произведены не вовремя, то работодатель пользовался этими деньгами и должен компенсировать сотруднику задержку в размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от сумм, которые не были выплачены в срок (за каждый день просрочки), со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Не исключается законом возможность компенсации в размере большем, чем ключевая ставка Центробанка, что должно быть закреплено в колдоговоре, локальном акте или трудовом договоре.

Пример: в ООО «Батист» выплата зарплаты производится ежемесячно не позднее 5 числа следующего месяца. Однако в июне 2021г. зарплату произвели только 12 июля 2021 г. Сумма не выплаченной вовремя зарплаты составила у сотрудника 20 400 руб.

Сумма компенсации = 20 400 руб. * 1/150 * 5,5% * 7 дн. = 52,36 руб.

Налогом на доходы физических лиц данная сумма не облагается в соответствии с п. 1 ст. 217 НК РФ, так как это компенсация. Обложение же страховыми взносами данной суммы — вопрос не однозначный.

Отразить в бухгалтерском учете компенсацию за задержку выплат сотрудникам нужно так:

  • Дт 91.02 Кт 73.03 — 52,36 руб.

Расчет материальной выгоды сотрудника от экономии на процентах

Если работник получает от работодателя заем, то материальная выгода по займу возникает, если проценты за пользование деньгами ниже 2/3 ключевой ставки Банка России.

Ставка НДФЛ с сумм материальной выгоды по льготным процентам — 35%. Налог платится с разницы между суммой процентов, рассчитанных исходя из 2/3 ключевой ставки Банка России и суммой процентов, которую заемщик должен уплатить по займу исходя из условий договора.

Материальная выгода от экономии на процентах рассчитывается на последний день месяца ежемесячно до полного погашения займа. Соответственно рассчитывается и уплачивается НДФЛ.

Обратите внимание: при использование заемных средств на строительство или покупку жилья,НДФЛ удерживать не нужно. Однако право на освобождение от НДФЛ должно быть подтверждено уведомлением из налоговой инспекции, так как это взаимосвязано с имущественным вычетом налогоплательщика.

Пример: Сотруднице ООО «Батист» Кузьминой А. А. с 03.06.2021 предоставлен заем в размере 72 000 руб. сроком на 12 месяцев под 2 процента годовых на цели,отличные от решения жилищных проблем сотрудницы. В Договоре предусмотрено погашение займа путем удержания из заработной платы по 6 000 руб. ежемесячно, начиная с зарплаты за июнь 2021 г. Из зарплаты также удерживаются проценты.

В нашем примере ставка НДФЛ равна 35 процентов, т.к. сотрудница является резидентом.

Ключевая ставка на 30.06.2021 составляет 5,5 процентов.

Из заработной платы сотрудницы начисляется к удержанию:

  • в счет погашения основного долга — 6 000 руб. / 30 дн. * 28 дн. = 5 600 руб.;
  • проценты за пользование заемными средствами — 72 000 руб. * 2% / 365 дней в году * 27 дн. = 106,5 руб.;
  • материальная выгода от экономии за пользование заемными средствами — 72 000 руб. * (2/3 * 5,5% — 2%) / 365 дней в году * 27 дн. = 88,8 руб.;
  • НДФЛ с материальной выгоды — 88,8 руб. * 35% = 31 руб.

Расчет процентов за опоздание с возвратом налогов

На практике довольно часто бухгалтер сталкивается с возникшей переплатой по налогам, заблаговременно перечисленным в бюджет. Так бывает, если например по итогам квартала уплачивали авансы по УСН, а по итогам года авансов оказалось больше, чем налог к уплате. По общему правилу налоговая инспекция обязана перечислить деньги на расчетный счет организации в течение месяца после того, как принято заявление о возврате переплаты (п. 6 ст. 78 НК РФ). Если это произойдет не вовремя, с задержкой по срокам, налоговики обязаны выплатить компании или ИП проценты по ключевой ставке (ст. 78 НК РФ). Проценты рассчитываются по следующей формуле:

Проценты = Сумма налога к возврату * Ключевая ставка / 365 * Период просрочки.

Пример: Организация подала заявление о возврате переплаты по налогу в сумме 200 000 руб. Однако денежные средства от налоговой инспекции поступили с опозданием на 14 дней. Бухгалтер направил в ИФНС заявление об уплате процентов за задержку возврата налога. Сумма процентов составила 421,92 руб. (200 000 × 5,5% / 365 дн. × 14 дн.).

Таким образом, при достаточно частом изменении ключевой ставки ЦБ, которое наблюдается в последнее время, говорить о стабильности в экономике в целом равно как и о постоянстве в расчетах, производимых бухгалтерами не приходится. Стоит быть особенно внимательными и принимать в расчет данные изменения.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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