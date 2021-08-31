На что в работе бухгалтера влияет изменение ключевой ставки ЦБ

Бухгалтеру в своей работе приходится всегда быть готовым к любым изменениям, чтобы вовремя отреагировать и не допустить «промаха» в расчетах. Именно ему приходится предвидеть последствия как от принятых решений внутри компании, так и от меняющейся общей макроэкономической среды. В статье попробуем коснуться именно второго аспекта, речь пойдет о ключевой ставке ЦБ. На что в работе бухгалтера влияет ее изменение.

Изменение ключевой ставки — основной инструмент денежно-кредитной политики ЦБ. С ее помощью Центральный Банк России влияет на развитие экономики в целом.

Попросту ключевая ставка — это стоимость денег. ЦБ выдает деньги коммерческим банкам минимум под процент ключевой ставки, а принимает деньги на хранение максимум под процент ключевой ставки. Возможны следующие вариации изменений:

Центральный Банк снижает ключевую ставку, чтобы искусственно повысить инфляцию и оживить экономику.

Центральный банк может повысить ключевую ставку, тем самым снизить инфляцию.

Ключевая ставка может продолжительное время оставаться на уровне, который Центробанк считает наиболее приемлемым для поддержания экономики в равновесии.

Принятие Центральным Банком решения об изменении ключевой ставки осуществляется на основе глубокого анализа, учитывающего множество факторов, статистические данные и прогнозы. Результат изменения ключевой ставки не носит молниеносного характера, а как правило растянут во времени на нескольких кварталов.

Центральный банк России в очередной раз повысил ключевую ставку с 5 до 5,5 процентов годовых с 15.06.2021. Об этом сообщается на сайте Банка.

Специалисты прогнозируют дальнейшее повышение показателя ключевой ставки на ближайшее время. Это обусловлено прежде всего уровнем инфляции, который оказался значительно выше прогнозируемого. Ситуация стабилизируется и вернется в коридор прогнозируемый Банком России во втором полугодии 2022 года.

Совет директоров Банка России соберется для решения вопроса об уровне ключевой ставки 23 июля 2021 года. Пресс-релиз о решении Совета директоров Банка России будет опубликован предположительно в 13:30 по московскому времени.

Напомним, с 01.01.2016 при расчетах применяется ключевая ставка вместо ставки рефинансирования.

В своей работе бухгалтер сталкивается с показателем ключевой ставки при расчете:

пеней за неуплату налогов (ст. 75 НК РФ);

процентов за опоздание с возвратом налогов (ст. 78 НК РФ);

процентов за незаконную блокировку или несвоевременную разблокировку счета (ст. 76 НК РФ);

компенсации за задержку заработной платы и других выплат сотрудникам (ст. 236 ТК РФ);

материальной выгоды сотрудника от экономии на процентах (ст. 212 НК РФ).

Расчет пеней за неуплату налогов

При просрочке налогового платежа, бухгалтеру важно не допустить штрафных санкций. Штрафами не накажут, если бухгалтер посчитает пени за истекший период и уплатит вместе с налогом исчисленную сумму пеней. В данном случае при расчете целесообразно использование актуальной ключевой ставки. Важно также произвести расчет с учетом всех изменений данного показателя на каждую дату просрочки. Пени рассчитываются отдельно по каждой ставке.

Пени по налогам и взносам рассчитываются со дня, следующего за установленным днем для уплаты налога по день, фактической уплаты налога включительно по формуле:

Пени за просрочку до 30 дней







=





Сумма задолженности







* Количество календарных дней просрочки







* 1/300 ключевой ставки ЦБ Пени за просрочку с 31 дня Количество календарных дней просрочки с 31 дня 1/150 ключевой ставки ЦБ

В настоящее время данный расчет не вызывает затруднений. На множестве сайтов есть возможность вычислить пени автоматически, воспользовавшись калькулятором расчета пени. В бухгалтерском же учете начисленные пени по налогам и страховым взносам обычно отражают по Дт счета 91.02 «Прочие расходы» / счета 99.01 «Прибыли и убытки» в корреспонденции с Кт счета 68, 69.

Касаемо налогового учета, следует помнить что пени по налогам и взносам не признаются расходами, уменьшающими налог на прибыль и налог при УСН.

Расчет компенсации за задержку выплат сотрудникам

Трудовой кодекс РФ статьей 236 устанавливает материальную ответственность работодателя в случае задержки выплат, полагающихся сотрудникам. Предполагается, что если выплаты работникам были произведены не вовремя, то работодатель пользовался этими деньгами и должен компенсировать сотруднику задержку в размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от сумм, которые не были выплачены в срок (за каждый день просрочки), со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Не исключается законом возможность компенсации в размере большем, чем ключевая ставка Центробанка, что должно быть закреплено в колдоговоре, локальном акте или трудовом договоре.

Пример: в ООО «Батист» выплата зарплаты производится ежемесячно не позднее 5 числа следующего месяца. Однако в июне 2021г. зарплату произвели только 12 июля 2021 г. Сумма не выплаченной вовремя зарплаты составила у сотрудника 20 400 руб.

Сумма компенсации = 20 400 руб. * 1/150 * 5,5% * 7 дн. = 52,36 руб.

Налогом на доходы физических лиц данная сумма не облагается в соответствии с п. 1 ст. 217 НК РФ, так как это компенсация. Обложение же страховыми взносами данной суммы — вопрос не однозначный.

Отразить в бухгалтерском учете компенсацию за задержку выплат сотрудникам нужно так:

Дт 91.02 Кт 73.03 — 52,36 руб.

Расчет материальной выгоды сотрудника от экономии на процентах

Если работник получает от работодателя заем, то материальная выгода по займу возникает, если проценты за пользование деньгами ниже 2/3 ключевой ставки Банка России.

Ставка НДФЛ с сумм материальной выгоды по льготным процентам — 35%. Налог платится с разницы между суммой процентов, рассчитанных исходя из 2/3 ключевой ставки Банка России и суммой процентов, которую заемщик должен уплатить по займу исходя из условий договора.

Материальная выгода от экономии на процентах рассчитывается на последний день месяца ежемесячно до полного погашения займа. Соответственно рассчитывается и уплачивается НДФЛ.

Обратите внимание: при использование заемных средств на строительство или покупку жилья,НДФЛ удерживать не нужно. Однако право на освобождение от НДФЛ должно быть подтверждено уведомлением из налоговой инспекции, так как это взаимосвязано с имущественным вычетом налогоплательщика.

Пример: Сотруднице ООО «Батист» Кузьминой А. А. с 03.06.2021 предоставлен заем в размере 72 000 руб. сроком на 12 месяцев под 2 процента годовых на цели,отличные от решения жилищных проблем сотрудницы. В Договоре предусмотрено погашение займа путем удержания из заработной платы по 6 000 руб. ежемесячно, начиная с зарплаты за июнь 2021 г. Из зарплаты также удерживаются проценты.

В нашем примере ставка НДФЛ равна 35 процентов, т.к. сотрудница является резидентом.

Ключевая ставка на 30.06.2021 составляет 5,5 процентов.

Из заработной платы сотрудницы начисляется к удержанию:

в счет погашения основного долга — 6 000 руб. / 30 дн. * 28 дн. = 5 600 руб.;

проценты за пользование заемными средствами — 72 000 руб. * 2% / 365 дней в году * 27 дн. = 106,5 руб.;

материальная выгода от экономии за пользование заемными средствами — 72 000 руб. * (2/3 * 5,5% — 2%) / 365 дней в году * 27 дн. = 88,8 руб.;

НДФЛ с материальной выгоды — 88,8 руб. * 35% = 31 руб.

Расчет процентов за опоздание с возвратом налогов

На практике довольно часто бухгалтер сталкивается с возникшей переплатой по налогам, заблаговременно перечисленным в бюджет. Так бывает, если например по итогам квартала уплачивали авансы по УСН, а по итогам года авансов оказалось больше, чем налог к уплате. По общему правилу налоговая инспекция обязана перечислить деньги на расчетный счет организации в течение месяца после того, как принято заявление о возврате переплаты (п. 6 ст. 78 НК РФ). Если это произойдет не вовремя, с задержкой по срокам, налоговики обязаны выплатить компании или ИП проценты по ключевой ставке (ст. 78 НК РФ). Проценты рассчитываются по следующей формуле:

Проценты = Сумма налога к возврату * Ключевая ставка / 365 * Период просрочки.

Пример: Организация подала заявление о возврате переплаты по налогу в сумме 200 000 руб. Однако денежные средства от налоговой инспекции поступили с опозданием на 14 дней. Бухгалтер направил в ИФНС заявление об уплате процентов за задержку возврата налога. Сумма процентов составила 421,92 руб. (200 000 × 5,5% / 365 дн. × 14 дн.).

Таким образом, при достаточно частом изменении ключевой ставки ЦБ, которое наблюдается в последнее время, говорить о стабильности в экономике в целом равно как и о постоянстве в расчетах, производимых бухгалтерами не приходится. Стоит быть особенно внимательными и принимать в расчет данные изменения.