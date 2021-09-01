Как посчитать, какой кредит выдержит ваша компания: пошаговая инструкция для бухгалтера

Взгляд в будущее бизнеса — забота собственника компании. А работа бухгалтера — отражать те факты хоздеятельности, которые уже произошли. Но если бизнес совсем небольшой, а финансиста в штате нет, то к кому начальство пойдет с вопросом: «А потянем ли мы кредит?» Конечно, к бухгалтеру. Расскажем, как быстро и просто прикинуть размер посильного кредита, не вдаваясь в дебри финансового анализа.

Итак, вашему руководителю поступило спецпредложение из банка: взять кредит в размере 3 млн рублей по ставке 10% на 3 года. Давайте разбираться, сможет ли ваша компания этот кредит осилить.

Шаг 1. Узнаем, сколько придется платить по кредиту

Платежи по кредиту бывают 2 видов:

дифференцированные: когда тело кредита погашается равными суммами, а проценты начисляются на остаток. Первый платеж по такому кредиту — самый большой. А затем, по мере того, как уменьшается сумма долга, процентов уплачивается все меньше и меньше.

когда тело кредита погашается равными суммами, а проценты начисляются на остаток. Первый платеж по такому кредиту — самый большой. А затем, по мере того, как уменьшается сумма долга, процентов уплачивается все меньше и меньше. аннуитетные: когда платеж каждый месяц одинаковый, но меняется его внутренняя структура. В первые месяцы большая доля суммы платежа приходится на проценты по кредиту, а ближе к концу срока — на тело кредита.

В подавляющем числе случаев банки предлагают клиентам кредиты с аннуитетными платежами. Считать самостоятельно ничего не нужно, размер ежемесячного платежа проще узнать с помощью кредитного калькулятора:

Итак, ежемесячный платеж для вашей компании составит: 97 071, 76 руб. Но так как мы строим управленческие планы, а не сводим баланс, то для удобства округлим эту сумму до 100 тыс. руб.

Шаг 2. Определяем, устроит ли нас процентная ставка

Итак, предложение банка действительно выгодно. Ставки в других банках выше. Но вот вопрос: а насколько процент по кредиту подъемный для вашего предприятия? Давайте разбираться.

Есть такой показатель — рентабельность активов. Конечно, бухгалтеры о ней знают. Ведь это один их тех показатель, который проверяют налоговики, при планировании выездных проверок.

Но нам он нужен для других целей. Рентабельность активов показывает сколько зарабатывает бизнес, используя все свои ресурсы: денежные средства, сырье, оборудование, недвижимость и т. д.

Как ее посчитать? А мы откроем баланс и отчет о финрезультатах. В данном случае нам понадобится:

среднегодовая стоимость активов (строка 1600 баланса): берем значения на начало и конец года, складываем и делим на 2;

прибыль от продаж (строка 2200).

И подставляем в формулу:

Рентабельность активов = (Прибыль от продаж / Среднегодовая стоимость активов) * 100%.

Рентабельность активов не должна быть ниже процентов по кредиту. В противном случае кредитное бремя утянет бизнес в убытки. Чем больше разница между процентной ставкой и рентабельностью, тем проще будет бизнесу развиваться на заемные средства и гасить кредитные платежи.

Например: рентабельность активов вашей компании — 20%, а процент по кредиту — 10%. Это хороший показатель, компания легко одолеет нагрузку и останется в плюсе.

Ставка по кредиту на пополнение оборотных средств в Ак Барс Банке от 7,19%, а сумма кредита до 100 млн рублей.

Шаг 3. Прогнозируем расходы

Незаменимый помощник в этом вопросе — платежный календарь. Часто он есть прямо в бухгалтерской программе. Ваша задача: понять, не приведет ли уплата ежемесячных платежей по кредиту к постоянным кассовым разрывам.

Ведь часто бывает, что на бумаге бизнес прибыльный, а живых денег на счете катастрофически не хватает. Виноваты: зависшая дебиторка, непродуманные закупки сырья и материалов, затяжной товарооборот, проблемы логистики и т. д. Причин может быть множество. И если своевременная оплата срочных платежей: зарплаты, аренды, налогов — это постоянный квест, то кредит увы ситуацию не спасет, а только добавит проблем.

Например: ежемесячные расходы бизнеса — 1 млн. руб. Раз в три месяца приходит платеж от ключевого клиента — 2,5 млн. руб. Прочие поступления носят случайный характер. В такой ситуации своевременно выплачивать кредит будет сложно.

Итак, допустим выделить 100 тысяч каждый месяц ваша компания может, и проблем с прочими платежами тоже не возникнет. Однако, прогноз денежного потока полной картины нам не даст. Нужно выяснить, какую нагрузку на предприятие даст кредит, и будет ли она ему по силам.

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Шаг 4. Определяем кредитную нагрузку

Кроме ежемесячного платежа по кредиту нам потребуется еще один показатель: валовая прибыль. Где ее искать, знает любой бухгалтер — строка 2100 отчета о финансовых результатах. Если бизнес круглогодичный, то мы просто возьмем среднюю валовую прибыль в месяц. А если бизнес сезонный, то можно составить табличку по месяцам или кварталам, чтобы понять насколько сильно возрастет кредитная нагрузка в периоды падения прибыли. Но только без фанатизма, нам нужен быстрый и примерный расчет — помните?

Допустим валовая прибыль вашей компании в месяц — 400 тыс. руб., тогда:

Кредитная нагрузка = 100 тыс. руб. (ежемесячный платеж по кредиту) / 400 тыс. руб. (валовая прибыль) * 100% = 25%

Полученное значение оцениваем так:

Кредитная нагрузка, % Степень нагрузки Влияние на бизнес до 25 низкая не влияет на нормальную жизнедеятельность компании от 25 до 50 средняя нагрузка компании по силам от 50 до 75 высокая компании тяжело закрывать платежи от 75 до 100 критическая бизнес на грани разорения

Итак в нашем случае кредитная нагрузка приемлемая, компания легко справится с платежами.

Шаг 5. Считаем, какой эффект даст кредит для бизнеса

А теперь шаг для продвинутых. Раз уж сегодня мы управленцы, то должны понять, насколько эффективно заемные средства сработают.

Существует огромное количество различных коэффициентов и показателей, которые используют финансисты для анализа. Но так глубоко мы не пойдем. Ограничимся тем, что посчитаем эффект финансового рычага самым простым и доступным способом.

Что нам потребуется?

1. Узнать рентабельность собственного капитала.

Сразу пойдем по строкам баланса и отчета о финрезультатах:

Рентабельность собственного капитала = (Строка 2200 (Прибыль от продаж) / Строка 1300 (Собственный капитал)) * 100%.

Пусть у нашего предприятия рентабельность собственного капитала:

150 тыс. руб. / 600 тыс. руб.* 100% = 25%

Этот показатель рассказывает нам с какой отдачей работает бизнес. Или сколько копеек принесет владельцу каждый рубль, вложенный в дело. Зачем он нам нужен, вы узнаете чуть позже.

2. Посчитать эффект финансового рычага.

А делаем мы это так:

Эффект финансового рычага = (Рентабельность активов — Процентная ставка по кредиту) * Сумму кредита / Собственный капитал * 100%.

Если ваше предприятие применяет ОСНО, то формула прирастет еще одним множителем. Он называется налоговый корректор и учитывает ставку по налогу на прибыль 20%: (1 — 0,2).

Но бизнес из нашего примера — малый, и работает на УСН-доходы. Поэтому эффект рычага считаем без учета корректора::

(0,2 — 0,1) * 3 000 тыс. руб. / 600 тыс. руб.) * 100% = +40%

Рентабельность собственного капитала с эффектом финансового рычага составит: 65% (25% + 40%).

Это значит, что кредит даст качественный толчок бизнесу.

Сразу скажем, что эффект может получиться обратным: если результат расчета будет отрицательным, это значит, что бизнес использует активы с низкой эффективностью, а кредит только усугубит положение предприятия.

Итоги

Грамотное использование заемных средств поможет бизнесу встать на ноги и совершить качественный скачок вперед. Но важно просчитать свои возможности и оценить, потянет ли предприятие кредитное бремя и какой эффект оно получит от использования заемных средств.